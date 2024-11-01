SCF172/20
ช่วยในการเรียงตัวของฟัน ปลอดสาร BPA
จุกนม Philips Avent ซึ่งช่วยในการเรียงตัวของฟัน มีความยืดหยุ่น และมีสัดส่วนที่สมดุลคำนึงถึงพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติของเพดานปาก เหงือก และฟันของทารก จุกนมหลอกของ Philips Avent ทุกประเภททำจากซิลิโคน และปราศจากรสชาติและกลิ่น สีอาจเปลี่ยนแปลงได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกนม Philips Avent ซึ่งมีสัดส่วนที่สมดุล รูปหยดน้ำ แบนราบ คำนึงถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของเพดานปาก ฟัน และเหงือกของทารก แม้จะใส่จุกนมหลอกกลับหัวในปากของทารก
จุกนมซิลิโคน Philips Avent ไม่มีรสชาติและกลิ่นซึ่งทำให้ลูกน้อยของคุณยอมรับได้ง่าย เนื้อซิลิโคนมีความนุ่ม โปร่งใส ทำความสะอาดง่ายและไม่ทำให้รู้สึกเหนียว จุกนมมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนสีเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน
รักษาสุขอนามัยที่ดีให้จุกนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
เพื่อการถอดจุกนมหลอก Philips Avent ได้ง่ายตามต้องการ
ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนม Philips Avent (ทดสอบทางออนไลน์กับแม่ 100 คน, UK 2012)
ประเทศผู้ผลิต
สิ่งที่ให้มา
ระยะการพัฒนาการ
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