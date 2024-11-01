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  • เรืองแสงในความมืด ปลอดสาร BPA เรืองแสงในความมืด ปลอดสาร BPA เรืองแสงในความมืด ปลอดสาร BPA

    Philips Avent จุกนมหลอกสำหรับเวลากลางคืน

    SCF176/21

    เรืองแสงในความมืด ปลอดสาร BPA

    จุกนม Philips Avent ซึ่งช่วยในการเรียงตัวของฟัน มีความยืดหยุ่น และมีสัดส่วนที่สมดุลคำนึงถึงพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติของเพดานปาก เหงือก และฟันของทารก จุกนมหลอกของ Philips Avent ทุกประเภททำจากซิลิโคน และปราศจากรสชาติและกลิ่น สีอาจเปลี่ยนแปลงได้

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿370.00

    Philips Avent จุกนมหลอกสำหรับเวลากลางคืน

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    เรืองแสงในความมืด ปลอดสาร BPA

    จุกนมหลอกมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยที่จับเรืองแสง

    • 3-6 เดือน
    • ปราศจาก BPA
    จุกนมที่ช่วยในการเรียงตัวของฟัน มีสัดส่วนที่สมดุล และพับได้

    จุกนมที่ช่วยในการเรียงตัวของฟัน มีสัดส่วนที่สมดุล และพับได้

    จุกนม Philips Avent ซึ่งมีสัดส่วนที่สมดุล รูปหยดน้ำ แบนราบ คำนึงถึงพัฒนาการตามธรรมชาติของเพดานปาก ฟัน และเหงือกของทารก แม้จะใส่จุกนมหลอกกลับหัวในปากของทารก

    จุกนมซิลิโคนที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

    จุกนมซิลิโคนที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

    จุกนมซิลิโคน Philips Avent ไม่มีรสชาติและกลิ่นซึ่งทำให้ลูกน้อยของคุณยอมรับได้ง่าย เนื้อซิลิโคนมีความนุ่ม โปร่งใส ทำความสะอาดง่ายและไม่ทำให้รู้สึกเหนียว จุกนมมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนสีเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน

    ฝาครอบป้องกันปิดแน่น

    ฝาครอบป้องกันปิดแน่น

    รักษาสุขอนามัยที่ดีให้จุกนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

    วงแหวนที่จับอย่างปลอดภัย

    วงแหวนที่จับอย่างปลอดภัย

    เพื่อการถอดจุกนมหลอก Philips Avent ได้ง่ายตามต้องการ

    ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนม Philips Avent*

    ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนม Philips Avent*

    ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนม Philips Avent (ทดสอบทางออนไลน์กับแม่ 100 คน, UK 2012)

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      จุกนมหลอกแบบซิลิโคน
      2  ชิ้น
      ฝาครอบป้องกันปิดแน่น
      2  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • อย่าพันจุกนมหลอกไว้รอบคอของเด็กเล็กเนื่องจากอาจทำให้เกิดการรัดคอเด็กได้
    • ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนม Philips Avent (ทดสอบทางออนไลน์กับแม่ 100 คน, UK 2012)

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