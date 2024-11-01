SCF182/23
ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน
ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่สำคัญของลูกน้อยได้ทุกเมื่อด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Classic ที่มีให้เลือกหลายสี ซึ่งจุกนมแบบยุบตัวได้ของเรามีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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เด็กทารกรู้ดีว่าพวกเขาชอบอะไร! เราได้สอบถามกับทางมารดาว่าลูกน้อยของเขารู้สึกอย่างไรกับจุกนมหลอก Philips Avent และผลลัพธ์ที่ได้คือทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*
จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *
ที่จับนิรภัยของเราให้คุณดึงจุกนมหลอกออกจากทารกน้อยของคุณได้ทุกเมื่ออย่างง่ายดาย แม้แต่มือเล็กๆ ก็ยังสามารถจับได้!
เมื่อไม่ได้ใช้จุกนมหลอก เพียงแค่ประกอบฝาปิดลงไปที่หัวจุกก่อนการจัดเก็บเพื่อรักษาความสะอาดของจุกนม
การดูแลรักษาให้จุกนมหลอกและจุกนมยางสะอาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพียงใส่ไว้ในเครื่องฆ่าเชื้อหรือนำไปแช่น้ำร้อนเท่านั้น
ถูกหลักอนามัย
ปลอดภัย
อุปกรณ์ต่างๆ
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