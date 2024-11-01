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  • ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

    Philips Avent จุกนมหลอก Classic

    SCF182/23

    ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

    ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่สำคัญของลูกน้อยได้ทุกเมื่อด้วยจุกนมหลอก Philips Avent Classic ที่มีให้เลือกหลายสี ซึ่งจุกนมแบบยุบตัวได้ของเรามีส่วนช่วยในการเรียงตัวของฟันอีกด้วย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿370.00

    Philips Avent จุกนมหลอก Classic

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    ออกแบบมาเพื่อความสบายของเด็กทารกในทุกๆ วัน

    จุกนมหลอกแบบสัตว์สีสันสดใส

    • เพื่อความสบายที่สำคัญ
    • วัยแรกเกิด - 6 เดือน
    • ช่วยในการเรียงตัวของฟันและปลอดสาร BPA
    • 2 แพ็ค
    ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

    ทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

    เด็กทารกรู้ดีว่าพวกเขาชอบอะไร! เราได้สอบถามกับทางมารดาว่าลูกน้อยของเขารู้สึกอย่างไรกับจุกนมหลอก Philips Avent และผลลัพธ์ที่ได้คือทารก 9 ใน 10 คนยอมรับจุกนมหลอกของเรา*

    ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการของช่องปากตามธรรมชาติ

    จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี

    ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

    ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร

    คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *

    ที่จับนิรภัยที่ให้คุณดึงออกได้อย่างง่ายดาย

    ที่จับนิรภัยที่ให้คุณดึงออกได้อย่างง่ายดาย

    ที่จับนิรภัยของเราให้คุณดึงจุกนมหลอกออกจากทารกน้อยของคุณได้ทุกเมื่ออย่างง่ายดาย แม้แต่มือเล็กๆ ก็ยังสามารถจับได้!

    ฝาปิดจุกแบบถอดได้ช่วยรักษาความสะอาดของจุกนมหลอกเป็นอย่างดี

    ฝาปิดจุกแบบถอดได้ช่วยรักษาความสะอาดของจุกนมหลอกเป็นอย่างดี

    เมื่อไม่ได้ใช้จุกนมหลอก เพียงแค่ประกอบฝาปิดลงไปที่หัวจุกก่อนการจัดเก็บเพื่อรักษาความสะอาดของจุกนม

    ฆ่าเชื้อได้ง่ายเพื่อความอนามัยอีกขั้น

    ฆ่าเชื้อได้ง่ายเพื่อความอนามัยอีกขั้น

    การดูแลรักษาให้จุกนมหลอกและจุกนมยางสะอาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพียงใส่ไว้ในเครื่องฆ่าเชื้อหรือนำไปแช่น้ำร้อนเท่านั้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ถูกหลักอนามัย

      สามารถฆ่าเชื้อได้
      ใช่
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ใช่
      ทำความสะอาดง่าย
      ใช่

    • ปลอดภัย

      ปลอดสาร BPA
      ใช่
      ที่จับนิรภัยแบบวงแหวน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมหลอก Classic
      2  ชิ้น

    Badge-D2C

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    • แบรนด์จุกนมหลอกที่เป็นอันดับ 1 ทั่วโลก
    • เพื่อสุขอนามัย เปลี่ยนจุกนมหลอกหลังใช้งานนาน 4 สัปดาห์
    • ผู้ผลิตแห่งปี 2014
    • ทดสอบแบบออนไลน์กับมารดา 100 ท่าน, สหราชอาณาจักรปี 2012
    • ผลิตภัณฑ์ของเราคอยช่วยเหลือสนับสนุนมารดาและทารกในทุกๆ ขั้นของการเติบโต

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