SCF195/22
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จุกนมซิลิโคนแบบยุบพับได้ของเรามีรูปทรงสมมาตรรับกับเพดานปาก ฟัน และเหงือกของลูกน้อยที่พัฒนาตามอายุได้เป็นอย่างดี
คุณสามารถมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะรู้สึกสบาย ด้วยจุกนมหลอกที่ผลิตขึ้นที่ไซต์ที่ได้รับรางวัลของเราในสหราชอาณาจักร *
ที่จับนิรภัยของเราให้คุณดึงจุกนมหลอกออกจากทารกน้อยของคุณได้ทุกเมื่ออย่างง่ายดาย แม้แต่มือเล็กๆ ก็ยังสามารถจับได้!
เมื่อไม่ได้ใช้จุกนมหลอก เพียงแค่ประกอบฝาปิดลงไปที่หัวจุกก่อนการจัดเก็บเพื่อรักษาความสะอาดของจุกนม
การดูแลรักษาให้จุกนมหลอกและจุกนมยางสะอาดนั้นเป็นเรื่องง่าย เพียงใส่ไว้ในเครื่องฆ่าเชื้อหรือนำไปแช่น้ำร้อนเท่านั้น
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