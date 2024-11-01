SCF251/00
ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
ชุดฝึกเปลี่ยนการดื่มจากขวดไปถ้วย Natural ของเราช่วยเด็กน้อยของคุณเปลี่ยนไปดื่มจากถ้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยที่จับสัมผัสนุ่ม ลูกน้อยของคุณจะสามารถถือขวดได้เองขณะดื่มจากจุกนมที่คุ้นเคยดูประโยชน์ทั้งหมด
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อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย
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ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
ด้ามฝึกจับช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การดื่มนมด้วยตนเอง ด้ามจับเหล่านี้มีรูปร่างที่เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ในการยึดจับได้อย่างง่ายดาย และยังได้รับการทำมาจากยางเพื่อการจับที่กันลื่น
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
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