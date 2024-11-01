คำค้นหา

  • ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

    Philips Avent ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้ขวดและถ้วย

    SCF251/00

    ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

    ชุดฝึกเปลี่ยนการดื่มจากขวดไปถ้วย Natural ของเราช่วยเด็กน้อยของคุณเปลี่ยนไปดื่มจากถ้วยได้อย่างง่ายดาย ด้วยที่จับสัมผัสนุ่ม ลูกน้อยของคุณจะสามารถถือขวดได้เองขณะดื่มจากจุกนมที่คุ้นเคย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿640.00

    Philips Avent ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกใช้ขวดและถ้วย

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ถ้วยฝึก ทั้งหมด

    ทำให้ลูกน้อยของคุณดื่มเหมือนอย่างผู้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

    • Natural
    • 150 มล./5 ออนซ์
    • สำหรับ 4 เดือนขึ้นไป
    • ไหลปานกลาง 3 รู
    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    .

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ

    ด้ามฝึกจับที่นุ่มนวลเพื่อการจับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ

    ด้ามฝึกจับที่นุ่มนวลเพื่อการจับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ

    ด้ามฝึกจับช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การดื่มนมด้วยตนเอง ด้ามจับเหล่านี้มีรูปร่างที่เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ในการยึดจับได้อย่างง่ายดาย และยังได้รับการทำมาจากยางเพื่อการจับที่กันลื่น

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      6  ชิ้น

    • ประเทศผู้ผลิต

      อินโดนีเซีย
      ใช่

    • วัสดุ

      ขวดนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • โพลิโพรพิลีน
      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จากขวดนมเป็นถ้วยฝึกใบที่ 1
      1  ชิ้น
      ฝาครอบสุขอนามัยปิดแน่น
      1  ชิ้น
      จุกนมนิ่มไหลปานกลาง
      1  ชิ้น
      ขนาด
      150 มล./5 ออนซ์

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      4 เดือน+

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด