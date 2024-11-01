SCF252
จิบได้โดยไม่หยด
จุกหัดดื่มชนิดนุ่มของ Philips Avent ได้รับการออกแบบมาสำหรับเหงือกที่บอบบางและเหมาะสำหรับช่วงแรกของการเลิกดื่มนมจากทรวงอก หรือช่วงแรกของการเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วย ตัวจุกมาพร้อมกับวาล์วป้องกันการรั่วซึมที่รอรับสิทธิบัตรซึ่งทำให้ง่ายในการเปลี่ยนถ้วยจุกหัดดื่มที่จิบไม่มีหยดดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกหัดดื่มแบบมีมุมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กเล็กหัดดื่มครั้งแรกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเอียงหัวไปด้านหลังมากจนเกินไป
ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
หมดปัญหาเลอะเทอะกวนใจ! วาล์วแบบใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำไหลออกมาเมื่อเด็กดื่มจากถ้วยหัดดื่มเท่านั้น
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ
ระยะการพัฒนาการ
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