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    Philips Avent จุกหัดดื่มชนิดนุ่ม

    SCF252

    จิบได้โดยไม่หยด

    จุกหัดดื่มชนิดนุ่มของ Philips Avent ได้รับการออกแบบมาสำหรับเหงือกที่บอบบางและเหมาะสำหรับช่วงแรกของการเลิกดื่มนมจากทรวงอก หรือช่วงแรกของการเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วย ตัวจุกมาพร้อมกับวาล์วป้องกันการรั่วซึมที่รอรับสิทธิบัตรซึ่งทำให้ง่ายในการเปลี่ยนถ้วยจุกหัดดื่มที่จิบไม่มีหยด

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿500.00

    Philips Avent จุกหัดดื่มชนิดนุ่ม

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    จิบได้โดยไม่หยด

    • จิบได้โดยไม่หยด
    • 6 เดือนขึ้นไป
    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

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    ไม่รั่วซึม! คุณแม่ยืนยัน

    หมดปัญหาเลอะเทอะกวนใจ! วาล์วแบบใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำไหลออกมาเมื่อเด็กดื่มจากถ้วยหัดดื่มเท่านั้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      6  ชิ้น

    • ประเทศผู้ผลิต

      อินโดนีเซีย
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกหัดดื่มชนิดนุ่ม
      2  ชิ้น
      วาล์ว
      2  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      6 เดือนขึ้นไป

    Badge-D2C

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