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  • อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา

    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมในขณะเดินทาง

    SCF256

    อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา

    สำหรับเวลาที่คุณจำเป็นต้องป้อนนมลูกน้อยของคุณนอกบ้าน เครื่องอุ่นขวดนมนี้จะทำให้คุณสามารถอุ่นน้ำนมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา น้ำเดือดในกระติกน้ำร้อนสามารถคงความร้อนได้นานถึง 6 ชั่วโมง และสามารถอุ่นขวดนมได้ภายในเวลา 2.5 นาที

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    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,905.00

    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมในขณะเดินทาง

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    อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา

    • อุ่นน้ำนมได้ทุกที่
    • อุ่นร้อนได้อย่างรวดเร็ว
    • ฝาปิดบีเกอร์
    • รวมทั้งการอุ่นอาหารของลูกน้อยด้วย
    อุ่นขวดนมทารกในเวลาเพียง 2.5 นาที

    อุ่นขวดนมทารกในเวลาเพียง 2.5 นาที

    อุปกรณ์อุ่นขวดนมนี้จะอุ่นนม 6 ออนซ์ ในเวลาเพียง 2.5 นาที

    ฝาปิดเทบรรจุสะดวก

    ฝาปิดเทบรรจุสะดวก

    ฝาปิดเทบรรจุสะดวกได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในขณะเดินทางโดยป้องกันการหกเลอะเทอะ มีตำแหน่งเปิดและปิดที่ไร้สิ่งกีดขวางและทำความสะอาดได้ง่าย

    ฝาปิดบีเกอร์

    ฝาปิดบีเกอร์

    ฝาปิดบีเกอร์จะเก็บรักษาขวดนมไว้ภายในเพื่อการอุ่นที่รวดเร็วและปลอดภัย

    คู่มืออ้างอิงสำหรับการอุ่น

    คู่มืออ้างอิงสำหรับการอุ่น

    บนบีกเกอร์จะมีคู่มืออ้างอิงสำหรับการอุ่น ซึ่งจะแสดงขนาดขวดนม Philips Avent ทั้งหมดและระยะเวลาที่ควรจะอุ่น โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของนม

    อุ่นร้อนขวดนมหลายขวด

    อุ่นร้อนขวดนมหลายขวด

    อุ่นร้อนขวดนมหลายขวดด้วยน้ำร้อนจากขวดเก็บความร้อนที่เติมน้ำเดือดเอาไว้ล่วงหน้า (500 มล.)

    ขวดเก็บความร้อนสำหรับอุ่นนมในระหว่างการเดินทาง

    ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน นี่เป็นขวดเก็บความร้อนที่คุณสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ น้ำต้มในขวดนี้จะคงความร้อนได้นานถึง 6 ชั่วโมงและสามารถใช้ในการอุ่นขวดได้หลายขวด

    ใช้งานง่าย

    เพียงใส่ขวดนมในบีเกอร์ บีบฝาสำหรับเทบรรจุให้เปิดออก โดยภายในขวดต้องบรรจุน้ำเดือดเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว และเทน้ำร้อนลงในบีเกอร์ พร้อมปิดฝาปิดด้านบนบีกเกอร์ นี่คืออุปกรณ์อุ่นขวดนมที่ทั้งใช้งานง่ายและปลอดภัย

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT

    เครื่องอุ่นขวดนมนี่สามารถใช้ร่วมกับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT* ใช้ในการอุ่นขวดนมและภาชนะอาหารเด็กได้สะดวกและง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุผลิตภัณฑ์

      วัสดุในการผลิต
      สแตนเลสสตีล (ขวด), PP (บีกเกอร์และฝาปิด), PP/ABS (ฝาสำหรับเทบรรจุ)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์
      200xø104.36  มม.
      ขนาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก
      105*105*207 มม.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      เครื่องอุ่นขวดนม
      1  ชิ้น

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ในกรณีขวดนมขนาด 180 มล. (6 ออนซ์) ที่มีอุณหภูมิ 20 ºC
    • ไม่สามารถใช้ถุงเก็บน้ำนม Philips Avent และขวดนมปริมตร 2 ออนซ์/60 มล. กับเครื่องอุ่นขวดนมนี้ได้

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