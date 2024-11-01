SCF256
อุ่นได้ทุกที่ทุกเวลา
สำหรับเวลาที่คุณจำเป็นต้องป้อนนมลูกน้อยของคุณนอกบ้าน เครื่องอุ่นขวดนมนี้จะทำให้คุณสามารถอุ่นน้ำนมของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา น้ำเดือดในกระติกน้ำร้อนสามารถคงความร้อนได้นานถึง 6 ชั่วโมง และสามารถอุ่นขวดนมได้ภายในเวลา 2.5 นาทีดูประโยชน์ทั้งหมด
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อุปกรณ์อุ่นขวดนมนี้จะอุ่นนม 6 ออนซ์ ในเวลาเพียง 2.5 นาที
ฝาปิดเทบรรจุสะดวกได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในขณะเดินทางโดยป้องกันการหกเลอะเทอะ มีตำแหน่งเปิดและปิดที่ไร้สิ่งกีดขวางและทำความสะอาดได้ง่าย
ฝาปิดบีเกอร์จะเก็บรักษาขวดนมไว้ภายในเพื่อการอุ่นที่รวดเร็วและปลอดภัย
บนบีกเกอร์จะมีคู่มืออ้างอิงสำหรับการอุ่น ซึ่งจะแสดงขนาดขวดนม Philips Avent ทั้งหมดและระยะเวลาที่ควรจะอุ่น โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของนม
อุ่นร้อนขวดนมหลายขวดด้วยน้ำร้อนจากขวดเก็บความร้อนที่เติมน้ำเดือดเอาไว้ล่วงหน้า (500 มล.)
ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน นี่เป็นขวดเก็บความร้อนที่คุณสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ น้ำต้มในขวดนี้จะคงความร้อนได้นานถึง 6 ชั่วโมงและสามารถใช้ในการอุ่นขวดได้หลายขวด
เพียงใส่ขวดนมในบีเกอร์ บีบฝาสำหรับเทบรรจุให้เปิดออก โดยภายในขวดต้องบรรจุน้ำเดือดเอาไว้ก่อนหน้าแล้ว และเทน้ำร้อนลงในบีเกอร์ พร้อมปิดฝาปิดด้านบนบีกเกอร์ นี่คืออุปกรณ์อุ่นขวดนมที่ทั้งใช้งานง่ายและปลอดภัย
เครื่องอุ่นขวดนมนี่สามารถใช้ร่วมกับขวดนมและบรรจุภัณฑ์ Philips AVENT* ใช้ในการอุ่นขวดนมและภาชนะอาหารเด็กได้สะดวกและง่ายดาย
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