SCF260/22
ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว
เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็กระบบดิจิตอลใหม่นี้ช่วยให้การอุ่นอาหารเด็กทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะคำนวณเวลาอุ่นโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหนึ่งหรือสองตัวเลือกแล้วปล่อยให้เครื่องอุ่นขวดนมจัดการที่เหลือเอง!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เพียงเลือกจากตัวเลือกเพียงไม่กี่ตัวเลือก เทคโนโลยี iQ จะคำนวณเวลาอุ่นทำความร้อนอาหารของลูกน้อยอย่างละเมียดละไม และทั่วถึง
อาหารร้อนอย่างทั่วถึงโดยไม่ร้อนเฉพาะจุด ระบบตัดไฟอัตโนมัติจึงป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกิน
ผลิตภัณฑ์ iQ ของ Philips Avent ชาญฉลาด และตอบสนองทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้อนนมและดูแลลูกน้อยของคุณง่ายยิ่งขึ้น
เตือนให้ทราบอย่างง่ายดายด้วยจอแสดงผลดิจิตอล
สำหรับอาหารเด็กและนมจากตู้เย็น ช่องแช่แข็งหรือที่อุณหภูมิห้อง ใช้ได้กับขวดนม ถ้วย VIA และขวดโหลป้อนอาหารทารกของ Avent ทุกรุ่น**
พลังงาน
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ
การทำงานร่วมกันได้
ระยะการพัฒนาการ
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