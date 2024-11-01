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    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล

    SCF260/22

    ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว

    เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็กระบบดิจิตอลใหม่นี้ช่วยให้การอุ่นอาหารเด็กทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะคำนวณเวลาอุ่นโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหนึ่งหรือสองตัวเลือกแล้วปล่อยให้เครื่องอุ่นขวดนมจัดการที่เหลือเอง!

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    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล

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    ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว

    • 220-240V
    ตัวเลือกการอุ่นหลากหลาย รวดเร็วยิ่งขึ้น

    ตัวเลือกการอุ่นหลากหลาย รวดเร็วยิ่งขึ้น

    เพียงเลือกจากตัวเลือกเพียงไม่กี่ตัวเลือก เทคโนโลยี iQ จะคำนวณเวลาอุ่นทำความร้อนอาหารของลูกน้อยอย่างละเมียดละไม และทั่วถึง

    อุ่นร้อนอย่างปลอดภัยและทั่วถึง

    อุ่นร้อนอย่างปลอดภัยและทั่วถึง

    อาหารร้อนอย่างทั่วถึงโดยไม่ร้อนเฉพาะจุด ระบบตัดไฟอัตโนมัติจึงป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกิน

    เทคโนโลยี iQ- ตอบสนองทุกความต้องการอย่างอัจฉริยะ

    เทคโนโลยี iQ- ตอบสนองทุกความต้องการอย่างอัจฉริยะ

    ผลิตภัณฑ์ iQ ของ Philips Avent ชาญฉลาด และตอบสนองทุกความต้องการด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้อนนมและดูแลลูกน้อยของคุณง่ายยิ่งขึ้น

    เตือนให้คุณทราบเมื่ออาหารพร้อมทาน

    เตือนให้ทราบอย่างง่ายดายด้วยจอแสดงผลดิจิตอล

    เหมาะสำหรับอาหารทุกชนิด

    สำหรับอาหารเด็กและนมจากตู้เย็น ช่องแช่แข็งหรือที่อุณหภูมิห้อง ใช้ได้กับขวดนม ถ้วย VIA และขวดโหลป้อนอาหารทารกของ Avent ทุกรุ่น**

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • พลังงาน

      Voltage
      220 - 240  V

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ช้อนสำหรับทารก
      1  ชิ้น
      เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็ก
      1  ชิ้น
      ขวดนม Airflex (260 มล./9 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษ
      1  ชิ้น

    • การทำงานร่วมกันได้

      สามารถใช้ร่วมกับ:
      ขวดนม ถ้วยหัดดื่ม และเหยือกป้อนอาหารทารกของ Philips Avent ทุกรุ่น ข้อยกเว้น: ไม่แนะนำให้ใช้กับขวดนม Philips Avent กึ่งโปร่งแสง PP 11 ออนซ์/330 มล.

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0 - 6 เดือน
      • 6 - 12 เดือน

    Badge-D2C

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    • * ข้อยกเว้น: ไม่แนะนำให้ใช้กับขวดนม Philips Avent กึ่งโปร่งแสง PP 11ออนซ์/330 มล.

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