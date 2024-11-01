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    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล

    SCF260/37

    ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว

    เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็กระบบดิจิตอลนี้ ช่วยให้การอุ่นอาหารเด็กทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะคำนวณเวลาอุ่นโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหนึ่งหรือสองตัวเลือกแล้วปล่อยให้เครื่องอุ่นขวดนมจัดการที่เหลือเอง

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    Philips Avent เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล

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    ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว

    ตัวเลือกการอุ่นหลากหลาย รวดเร็วยิ่งขึ้น

    • 220-240V
    การคำนวณเวลาในการอุ่นโดยอัตโนมัติ

    การคำนวณเวลาในการอุ่นโดยอัตโนมัติ

    เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent คำนวณเวลาในการอุ่นตามประเภทของอาหาร ปริมาณ และอุณหภูมิเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ อาหารของทารกจะร้อนอย่างทั่วถึง และปิดการทำงานอัตโนมัติซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องความร้อนเกิน

    การนึ่งที่ถูกควบคุมให้ร้อนเร็วและทั่วถึง

    การนึ่งที่ถูกควบคุมให้ร้อนเร็วและทั่วถึง

    เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent ช่วยอุ่นขวดนมของลูกน้อยได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถอุ่นนมปริมาณ 4 ออนซ์/ 125 มล. ที่อุณหภูมิห้องได้ในเวลาน้อยกว่า 2 นาที

    หน้าจอดิจิตอลใช้งานง่าย

    หน้าจอดิจิตอลใช้งานง่าย

    หน้าจอดิจิตอลของเครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมสัญญาณเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบตลอดการทำงานของเครื่องและแจ้งให้ทราบว่าอาหารพร้อมป้อนแล้ว

    อุ่นนมและอาหารทารกจากอุณหภูมิการเริ่มต้นหลากหลาย

    อุ่นนมและอาหารทารกจากอุณหภูมิการเริ่มต้นหลากหลาย

    เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent สามารถใช้อุ่นนมและอาหารทารกที่อุณหภูมิห้อง, อาหารจากตู้เย็น และแม้แต่อาหารจากช่องแช่แข็ง ทั้งยังสามารถใช้ได้กับขวดนม ถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent และขวดโหลป้อนอาหารทารก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • พลังงาน

      Voltage
      220 - 240  V

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็ก
      1  ชิ้น

    • การทำงานร่วมกันได้

      สามารถใช้ร่วมกับ:
      ขวดนม ถ้วยหัดดื่ม และเหยือกป้อนอาหารทารกของ Philips Avent ทุกรุ่น ข้อยกเว้น: ไม่แนะนำให้ใช้กับขวดนม Philips Avent กึ่งโปร่งแสง PP 11 ออนซ์/330 มล.

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0 - 6 เดือน
      • 6 - 12 เดือน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ขวดนมไม่รวมในผลิตภัณฑ์นี้
    • * ข้อยกเว้น: ไม่แนะนำให้ใช้กับขวดนม Philips Avent กึ่งโปร่งแสง PP 11ออนซ์/330 มล.

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