SCF260/37
ระบบอุ่นอัจฉริยะ รวดเร็ว
เครื่องอุ่นขวดนมและอาหารเด็กระบบดิจิตอลนี้ ช่วยให้การอุ่นอาหารเด็กทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจะคำนวณเวลาอุ่นโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกตัวเลือกเริ่มต้นหนึ่งหรือสองตัวเลือกแล้วปล่อยให้เครื่องอุ่นขวดนมจัดการที่เหลือเองดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent คำนวณเวลาในการอุ่นตามประเภทของอาหาร ปริมาณ และอุณหภูมิเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ อาหารของทารกจะร้อนอย่างทั่วถึง และปิดการทำงานอัตโนมัติซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องความร้อนเกิน
เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent ช่วยอุ่นขวดนมของลูกน้อยได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น สามารถอุ่นนมปริมาณ 4 ออนซ์/ 125 มล. ที่อุณหภูมิห้องได้ในเวลาน้อยกว่า 2 นาที
หน้าจอดิจิตอลของเครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent ใช้งานง่ายด้วยจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมสัญญาณเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบตลอดการทำงานของเครื่องและแจ้งให้ทราบว่าอาหารพร้อมป้อนแล้ว
เครื่องอุ่นขวดนมระบบดิจิตอล Philips Avent สามารถใช้อุ่นนมและอาหารทารกที่อุณหภูมิห้อง, อาหารจากตู้เย็น และแม้แต่อาหารจากช่องแช่แข็ง ทั้งยังสามารถใช้ได้กับขวดนม ถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent และขวดโหลป้อนอาหารทารก
พลังงาน
ประเทศผู้ผลิต
สิ่งที่ให้มา
การทำงานร่วมกันได้
ระยะการพัฒนาการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด