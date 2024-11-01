SCF286/02
การฆ่าเชื้อที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ
ด้วยขนาดที่สามารถปรับได้ ทำให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม 4-in-1 ใช้พื้นที่ในครัวเพียงเล็กน้อย ตะกร้าเครื่องล้างจานที่รวมมาด้วยจะรวมสิ่งของขนาดเล็กไว้ด้วยกันในเครื่องล้างจาน และยังทำให้คุณเคลื่อนย้ายสิ่งของทั้งหมดลงสู่เครื่องฆ่าเชื้อภายในคราวเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
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พลังงาน
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ระยะการพัฒนาการ
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