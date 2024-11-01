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    Philips Avent เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไฟฟ้า 4-in-1

    SCF286/02

    การฆ่าเชื้อที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

    ด้วยขนาดที่สามารถปรับได้ ทำให้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม 4-in-1 ใช้พื้นที่ในครัวเพียงเล็กน้อย ตะกร้าเครื่องล้างจานที่รวมมาด้วยจะรวมสิ่งของขนาดเล็กไว้ด้วยกันในเครื่องล้างจาน และยังทำให้คุณเคลื่อนย้ายสิ่งของทั้งหมดลงสู่เครื่องฆ่าเชื้อภายในคราวเดียว

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,590.00

    Philips Avent เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไฟฟ้า 4-in-1

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    การฆ่าเชื้อที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

    ใส่สิ่งของได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น

    • ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%
    • ฆ่าเชื้อได้ใน 6 นาที
    • สำหรับขวดนม Philips Avent 6 ขวด
    • ดีไซน์แบบปรับได้ 4-in-1

    สามารถฆ่าเชื้อขวดนม เครื่องปั๊มน้ำนม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้หลากหลายชนิด

    เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมนี้เหมาะสำหรับขวดนมคอมาตรฐานและขวดนมคอกว้างสำหรับทารก  นอกจากนี้ยังใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกน้อยอื่นๆ เช่น  เครื่องปั๊มน้ำนมและอุปกรณ์เสริม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • พลังงาน

      Voltage
      220-240  V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการฆ่าเชื้อ
      6 นาที
      แรงดันไฟฟ้า
      50-60Hz
      การใช้พลังงาน
      650  วัตต์
      การจัดประเภทความปลอดภัย
      Class 1

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาด
      290 x 160 x 350 (กว้าง x ลึก x สูง)  มม.
      น้ำหนัก
      1.5  กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      ตุรกี

    • วัสดุ

      โพลิโพรพิลีน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      คีมคีบขวดนม
      1  ชิ้น
      เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไฟฟ้า
      1 ชิ้น

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      Philips-Avent รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้
      ใช่

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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