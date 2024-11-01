SCF293/00
ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ
เตรียมพร้อมสำหรับการให้นมลูกน้อยครั้งต่อไปได้ใน 40 นาที เครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องอบขวดนมระดับพรีเมียมใช้กระแสลมที่ผ่านการกรองเพื่อเป่าให้ขวดแห้งก่อนปิดเครื่อง เครื่องฆ่าเชื้อใช้งานได้รวดเร็วและถูกสุขอนามัย สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9%* เพื่อความสบายใจในการป้อนนมลูกน้อยทุกครั้งดูประโยชน์ทั้งหมด
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การฆ่าเชื้อที่อ่อนโยน มีประสิทธิภาพและปราศจากสารเคมีด้วย Philips Avent โดยเครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่องจะใช้พลังไอน้ำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%*
ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเพื่อเตรียมขวดนมให้พร้อมสำหรับการป้อนนมลูกน้อยครั้งถัดไปของคุณ หลังจากการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอันทรงพลัง การพ่นกระแสลมที่ผ่านการกรองจะทำให้ขวดนมและอุปกรณ์เสริมแห้งสนิท พร้อมสำหรับการใช้งานทันที
ถาดรองน้ำแบบใหม่ของเราช่วยป้องกันแผ่นทำความร้อนจากละอองนม ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
เครื่องฆ่าเชื้อไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมของเราทำได้มากกว่าการทำความสะอาดขวดนมและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยสามาถทำให้ขวดนมและอุปกรณ์เสริมแห้งและจัดเก็บได้ ทำให้ปลอดเชื้อได้นานถึง 24 ชั่วโมง
การทำความสะอาดของเครื่องฆ่าเชื้อที่ทั่วถึงโดยปราศจากสารเคมีจะทำความสะอาดขวดนมที่บรรจุในเครื่องให้ปลอดเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมง เพียงแค่เปิดฝาไว้
เครื่องฆ่าเชื้อของเราเพรียวบางแต่สามารถบรรจุขวดนมทารก Philips Avent ได้ถึงหกขวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจุกนมและจุกนมหลอกไปจนถึงที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ
เครื่องฆ่าเชื้อสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกส่วน แม้กระทั่งแผ่นทำความร้อน เพื่อให้คุณมีเวลากับลูกน้อยของคุณมากขึ้น
การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอย่างอ่อนโยนช่วยทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ของลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพ ให้การดูแลที่ดีกว่าวิธีอื่นๆ เช่น การฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี การต้ม หรือการใช้ไมโครเวฟ
เราชื่นชอบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เพราะทั้งรวดเร็วและทั่วถึง ขณะที่วิธีอื่น เช่น การฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี อาจใช้เวลานานกว่าถึง 5 เท่า ในการกำจัดแบคทีเรียได้ 99.9% และยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่มีรูปทรงซับซ้อนหรือพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
ข้อมูลทางเทคนิค
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ข้อมูลด้านการออกแบบ
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อุปกรณ์ต่างๆ
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ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
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