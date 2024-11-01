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  • ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ
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    Philips Avent เครื่องฆ่าเชื้อโรค

    SCF293/00

    ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ

    เตรียมพร้อมสำหรับการให้นมลูกน้อยครั้งต่อไปได้ใน 40 นาที เครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องอบขวดนมระดับพรีเมียมใช้กระแสลมที่ผ่านการกรองเพื่อเป่าให้ขวดแห้งก่อนปิดเครื่อง เครื่องฆ่าเชื้อใช้งานได้รวดเร็วและถูกสุขอนามัย สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.9%* เพื่อความสบายใจในการป้อนนมลูกน้อยทุกครั้ง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿5,900.00

    Philips Avent เครื่องฆ่าเชื้อโรค

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    ฆ่าเชื้อ ทำให้แห้ง และจัดเก็บ

    เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไอน้ำที่ทรงพลัง, ทำให้แห้งด้วยลมที่ผ่านการกรอง

    • เครื่องฆ่าเชื้อและเครื่องอบขวดนม
    • Premium
    บอกลาแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

    บอกลาแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

    การฆ่าเชื้อที่อ่อนโยน มีประสิทธิภาพและปราศจากสารเคมีด้วย Philips Avent โดยเครื่องฆ่าเชื้อทุกเครื่องจะใช้พลังไอน้ำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%*

    รอบการฆ่าเชื้อและการทำให้แห้งที่สมบูรณ์แบบใช้เวลาเพียง 40 นาที

    รอบการฆ่าเชื้อและการทำให้แห้งที่สมบูรณ์แบบใช้เวลาเพียง 40 นาที

    ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเพื่อเตรียมขวดนมให้พร้อมสำหรับการป้อนนมลูกน้อยครั้งถัดไปของคุณ หลังจากการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอันทรงพลัง การพ่นกระแสลมที่ผ่านการกรองจะทำให้ขวดนมและอุปกรณ์เสริมแห้งสนิท พร้อมสำหรับการใช้งานทันที

    ออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ออกแบบเพื่อลดโอกาสการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    ถาดรองน้ำแบบใหม่ของเราช่วยป้องกันแผ่นทำความร้อนจากละอองนม ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราช่วยให้คุณฆ่าเชื้อ ทำให้แห้งและจัดเก็บได้

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราช่วยให้คุณฆ่าเชื้อ ทำให้แห้งและจัดเก็บได้

    เครื่องฆ่าเชื้อไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยมของเราทำได้มากกว่าการทำความสะอาดขวดนมและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ โดยสามาถทำให้ขวดนมและอุปกรณ์เสริมแห้งและจัดเก็บได้ ทำให้ปลอดเชื้อได้นานถึง 24 ชั่วโมง

    ปลอดเชื้อนาน 24 ชั่วโมง*

    ปลอดเชื้อนาน 24 ชั่วโมง*

    การทำความสะอาดของเครื่องฆ่าเชื้อที่ทั่วถึงโดยปราศจากสารเคมีจะทำความสะอาดขวดนมที่บรรจุในเครื่องให้ปลอดเชื้อนานถึง 24 ชั่วโมง เพียงแค่เปิดฝาไว้

    ภายในกว้างขวาง ภายนอกกะทัดรัด

    ภายในกว้างขวาง ภายนอกกะทัดรัด

    เครื่องฆ่าเชื้อของเราเพรียวบางแต่สามารถบรรจุขวดนมทารก Philips Avent ได้ถึงหกขวด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นจุกนมและจุกนมหลอกไปจนถึงที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

    เครื่องฆ่าเชื้อนี้ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    เครื่องฆ่าเชื้อนี้ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

    เครื่องฆ่าเชื้อสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกส่วน แม้กระทั่งแผ่นทำความร้อน เพื่อให้คุณมีเวลากับลูกน้อยของคุณมากขึ้น

    ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเป็นประจำ

    ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่คุณใช้งานเป็นประจำ

    การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอย่างอ่อนโยนช่วยทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ของลูกน้อยได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้วัสดุเสื่อมสภาพ ให้การดูแลที่ดีกว่าวิธีอื่นๆ เช่น การฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี การต้ม หรือการใช้ไมโครเวฟ

    มาตรฐานสูงสุดของการฆ่าเชื้อ

    มาตรฐานสูงสุดของการฆ่าเชื้อ

    เราชื่นชอบการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เพราะทั้งรวดเร็วและทั่วถึง ขณะที่วิธีอื่น เช่น การฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี อาจใช้เวลานานกว่าถึง 5 เท่า ในการกำจัดแบคทีเรียได้ 99.9% และยังมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่มีรูปทรงซับซ้อนหรือพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (เกาหลี), 120-127V~ 60Hz (NAM)
      การใช้พลังงาน
      650  วัตต์
      การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)
      <0.3W (period reaches automatically standby mode: <1 min)
      การจัดประเภทความปลอดภัย
      Class 1

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาด
      304 x 191 x 378  มม.
      น้ำหนัก
      2.4  กก.

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      วัสดุ
      Plastic (PP)

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      คีมคีบขวดนม
      1  ชิ้น
      เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมด้วยไฟฟ้า
      1 ชิ้น

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      Philips-Avent รุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้
      Yes

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 months

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

      บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ**
      Yes

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ผลการทดสอบจัดทำโดยห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระ
    • *ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน อาจได้รับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแบบเก่าหรือแบบใหม่

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