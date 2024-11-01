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  • การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา

    Philips Avent ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ

    SCF297/05

    การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา

    ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ Philips Avent เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ขวดนมเด็กและผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยถุงแต่ละใบที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในขวดนมได้ด้วยไมโครเวฟภายในเวลา 90 วินาที

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿240.00

    Philips Avent ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ

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    การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา

    • ฆ่าเชื้อได้ทุกที่
    • ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้ถึง 99.9%
    • ใช้งานง่าย
    • 5 ถุงใช้งานได้ 100 รอบ
    การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟให้พร้อมใช้ใน 90 วินาที

    การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟให้พร้อมใช้ใน 90 วินาที

    ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงสามารถใช้ฆ่าเชื้อขวดนม ที่ปั๊มน้ำนม และผลิตภัณฑ์สำหรับทารกอื่นๆ ภายใน 90 วินาที*

    ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อบันทึก

    ใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อบันทึก

    แต่ละถุงจะมีช่องทำเครื่องหมาย การทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายจะช่วยให้คุณติดตามจำนวนการใช้งานของถุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ส่วนจับถือกันความร้อนเพื่อให้หยิบถุงออกจากไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย

    ส่วนจับถือกันความร้อนเพื่อให้หยิบถุงออกจากไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย

    แต่ละถุงจะมีส่วนจับถือกันความร้อน ซึ่งเป็นส่วนที่มีเครื่องหมายทำเอาไว้บนถุงบนจุดที่สามารถจับถือได้โดยตรงจากไมโครเวฟ

    ใช้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟได้สูงสุด 100 ครั้งต่อแพ็ค

    ใช้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟได้สูงสุด 100 ครั้งต่อแพ็ค

    ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงประกอบไปด้วยถุงเดี่ยว 5 ถุง และแต่ละถุงสามารถใช้ได้สูงสุด 20 ครั้ง นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก ที่ปั๊มน้ำนม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้สูงสุดถึง 100 ครั้งในหนึ่งบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก

    ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%

    ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดกล่อง F-box
      215 x125  มม.
      ความจุถุง
      ฆ่าเชื้อโรคขวดนมได้ถึง 3 ขวด หรือเครื่องปั๊มน้ำนม 1 เครื่อง ต่อครั้ง
      ขนาดของถุง
      278 มม. x 210 มม.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • วัสดุ

      วัสดุของถุง
      ข้อมูล PET12, CPP60

    • สิ่งที่ให้มา

      ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ
      5 ถุง

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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    • ที่ไมโครเวฟขนาดวัตต์ > 1100 W

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