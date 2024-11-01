SCF297/05
การฆ่าเชื้อที่ง่ายและรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลา
ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟ Philips Avent เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ขวดนมเด็กและผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยถุงแต่ละใบที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในขวดนมได้ด้วยไมโครเวฟภายในเวลา 90 วินาทีดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงสามารถใช้ฆ่าเชื้อขวดนม ที่ปั๊มน้ำนม และผลิตภัณฑ์สำหรับทารกอื่นๆ ภายใน 90 วินาที*
แต่ละถุงจะมีช่องทำเครื่องหมาย การทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายจะช่วยให้คุณติดตามจำนวนการใช้งานของถุงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แต่ละถุงจะมีส่วนจับถือกันความร้อน ซึ่งเป็นส่วนที่มีเครื่องหมายทำเอาไว้บนถุงบนจุดที่สามารถจับถือได้โดยตรงจากไมโครเวฟ
ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงประกอบไปด้วยถุงเดี่ยว 5 ถุง และแต่ละถุงสามารถใช้ได้สูงสุด 20 ครั้ง นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก ที่ปั๊มน้ำนม และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้สูงสุดถึง 100 ครั้งในหนึ่งบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก
ถุงนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไมโครเวฟแต่ละถุงได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9%
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