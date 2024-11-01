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  • ให้น้ำนมมากในเวลาที่รวดเร็ว ให้น้ำนมมากในเวลาที่รวดเร็ว ให้น้ำนมมากในเวลาที่รวดเร็ว

    Philips Avent ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

    SCF300/20

    ให้น้ำนมมากในเวลาที่รวดเร็ว

    ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือปลอดสาร BPA จาก Philips Avent SCF 300/20 อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี้ ให้คุณเชื่อมั่นได้ในประสิทธิภาพเหนือระดับ ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการให้น้ำนมได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าคู่เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล*

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    Philips Avent ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

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    • มีขวดขนาด 4 ออนซ์
    ที่นวดกันกระแทก Let-down Massage Cushion ที่จดสิทธิบัตรแล้ว

    ที่นวดกันกระแทก Let-down Massage Cushion ที่จดสิทธิบัตรแล้ว

    ที่นวดรูปกลีบดอกไม้ห้ากลีบสัมผัสนุ่มของที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent จะงอเข้าและออกอย่างอ่อนโยนขณะปั๊ม และทำงานกับที่ปั๊มสุญญากาศในการเลียนแบบการดูดนมของทารก

    ที่นวดกันกระแทกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เป็นธรรมชาติเหมือนทารกดูดนมมารดา

    ที่นวดกันกระแทกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เป็นธรรมชาติเหมือนทารกดูดนมมารดา

    ที่นวดกันกระแทกของ Philips Avent ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว จะงอเข้าและออก ซึ่งเลียนแบบการดูดนมของทารก และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เร็วและเป็นธรรมชาติ

    ประกอบชิ้นส่วน และใช้งานง่าย

    ประกอบชิ้นส่วน และใช้งานง่าย

    ทำงานเงียบ และพกพาไปได้ทุกที่

    พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการให้น้ำนมได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล*

    อ่อนโยนด้วยสุญญากาศที่เลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง

    สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปั๊มน้อยลง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • วัสดุ

      ปลอดสาร BPA*
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ (125 มล./4 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด
      1  ชิ้น
      ฐานรองขวดนม/ฝาครอบกรวย
      1  ชิ้น
      แผ่นปิดเพื่อเก็บรักษาน้ำนม
      1  ชิ้น
      Newborn nipple travel pack
      1  ชิ้น
      ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
    • พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ที่ใช้โดยมารดาที่คลอดบุตรก่อนกำหนด ว่าสามารถปั๊มน้ำนมได้รวดเร็วกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมที่ใช้ในโรงพยาบาลเมื่อมีการปั๊มอย่างต่อเนื่องโดยจำกัดเวลาที่ 20 นาที

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