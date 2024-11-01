SCF300/20
ให้น้ำนมมากในเวลาที่รวดเร็ว
ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือปลอดสาร BPA จาก Philips Avent SCF 300/20 อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี้ ให้คุณเชื่อมั่นได้ในประสิทธิภาพเหนือระดับ ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการให้น้ำนมได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าคู่เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล*ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ที่นวดรูปกลีบดอกไม้ห้ากลีบสัมผัสนุ่มของที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent จะงอเข้าและออกอย่างอ่อนโยนขณะปั๊ม และทำงานกับที่ปั๊มสุญญากาศในการเลียนแบบการดูดนมของทารก
ที่นวดกันกระแทกของ Philips Avent ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว จะงอเข้าและออก ซึ่งเลียนแบบการดูดนมของทารก และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เร็วและเป็นธรรมชาติ
ทำงานเงียบ และพกพาไปได้ทุกที่
พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการให้น้ำนมได้มากกว่าเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล*
สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปั๊มน้อยลง
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