SCF302/13
ออกแบบมาเพื่อความสบาย
เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า Philips Avent Out & About ปลอดสาร BPA เอกลักษณ์เฉพาะของเราที่ได้รับการออกแบบให้มีหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้คุณควบคุมได้โดยเรียนรู้และทำงานตามแบบการปั๊มของคุณอย่างต่อเนื่องดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
นอกจากพลังงานไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยวนี้ยังสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ และเป็นเครื่องปั๊มแบบใช้มือได้อีกด้วย เพื่อความคล่องตัวเต็มที่
หน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้จังหวะการปั๊มของคุณและทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพียงสัมผัสปุ่ม
ช่วยให้คุณมีน้ำนมสำหรับลูกน้อยแม้คุณไม่อยู่บ้าน
ที่นวดกันกระแทกของ Philips Avent ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว จะงอเข้าและออก ซึ่งเลียนแบบการดูดนมของทารก และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เร็วและเป็นธรรมชาติ
ตอบสนองทุกความต้องการในการรักษาปริมาณน้ำนม รวมทั้งปั๊มและเก็บน้ำนมของคุณเมื่อคุณอยู่ห่างจากลูกน้อยของคุณ
สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปั๊มน้อยลง
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