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  • ออกแบบมาเพื่อความสบาย ออกแบบมาเพื่อความสบาย ออกแบบมาเพื่อความสบาย

    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยว

    SCF302/13

    ออกแบบมาเพื่อความสบาย

    เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า Philips Avent Out & About ปลอดสาร BPA เอกลักษณ์เฉพาะของเราที่ได้รับการออกแบบให้มีหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งให้คุณควบคุมได้โดยเรียนรู้และทำงานตามแบบการปั๊มของคุณอย่างต่อเนื่อง

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    Philips Avent เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยว

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    ออกแบบมาเพื่อความสบาย

    เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

    • ชุดผลิตภัณฑ์ Out and About
    โดยใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแบตเตอรี่ และใช้มือ

    โดยใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานแบตเตอรี่ และใช้มือ

    นอกจากพลังงานไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำนมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบปั๊มเดี่ยวนี้ยังสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ และเป็นเครื่องปั๊มแบบใช้มือได้อีกด้วย เพื่อความคล่องตัวเต็มที่

    เรียนรู้จังหวะการปั๊มของคุณและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

    เรียนรู้จังหวะการปั๊มของคุณและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

    หน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้จังหวะการปั๊มของคุณและทำงานได้อย่างต่อเนื่องเพียงสัมผัสปุ่ม

    น้ำนมเยอะขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

    น้ำนมเยอะขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

    ช่วยให้คุณมีน้ำนมสำหรับลูกน้อยแม้คุณไม่อยู่บ้าน

    ที่นวดกันกระแทกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เป็นธรรมชาติเหมือนทารกดูดนมมารดา

    ที่นวดกันกระแทกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เป็นธรรมชาติเหมือนทารกดูดนมมารดา

    ที่นวดกันกระแทกของ Philips Avent ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว จะงอเข้าและออก ซึ่งเลียนแบบการดูดนมของทารก และยังกระตุ้นการหลั่งน้ำนมได้เร็วและเป็นธรรมชาติ

    พร้อมกระเป๋าบรรจุพกพาและที่ทำความเย็น

    พร้อมกระเป๋าบรรจุพกพาและที่ทำความเย็น

    ตอบสนองทุกความต้องการในการรักษาปริมาณน้ำนม รวมทั้งปั๊มและเก็บน้ำนมของคุณเมื่อคุณอยู่ห่างจากลูกน้อยของคุณ

    อ่อนโยนด้วยสุญญากาศที่เลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง

    สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารกเพื่อให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปั๊มน้อยลง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • พลังงาน

      Voltage
      100 - 240  V

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      ฐานรองขวดนม/ฝาครอบกรวย
      1  ชิ้น
      Battery pack
      1  ชิ้น
      ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ (125 มล./4 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      Newborn nipple travel pack
      1  ชิ้น
      ที่ทำความเย็น
      2  ชิ้น
      อะไหล่
      1  ชิ้น
      Manual pump parts for when power is not available
      1
      ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ (260 มล./ 9 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      กระเป๋าบรรจุพกพาไมโครไฟเบอร์
      1  ชิ้น
      สายไฟ
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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