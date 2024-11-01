คำค้นหา

  • ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย
  • Play Pause

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย

    การอุ่นและการฆ่าเชื้อที่น่าเชื่อถือสูงสุดจะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้คุณ การอุ่นด้วยน้ำมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยรักษาโปรตีนของนมไว้ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เซนเซอร์อัจฉริยะจะช่วยป้องกันความร้อนเกิน ไอน้ำธรรมชาติจะช่วยขจัดเชื้อโรคได้มากถึง 99.9% ทุกครั้งที่คุณต้องการ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด
    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,990.00

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องอุ่นขวดนมทารก ทั้งหมด

    ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย

    การอุ่นและการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทุกๆ ครั้ง

    • การอุ่นที่อ่อนโยน ไม่มีจุดร้อน
    • การฆ่าเชื้อแบบปลอดสารเคมี
    • ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว
    • ใช้ได้กับของใช้ที่จำเป็นส่วนใหญ่
    อุ่นขวดนมได้ภายใน 3 นาทีด้วยปุ่มเดียว*

    อุ่นขวดนมได้ภายใน 3 นาทีด้วยปุ่มเดียว*

    เมื่อถึงเวลาป้อนนม การอุ่นโดยใช้น้ำมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยรักษาสารอาหารในนมได้ดียิ่งกว่า โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณหรือพี่เลี้ยงจะป้อนนมให้เด็กก็ตาม เทคโนโลยีการอุ่นที่ดีที่สุดจะอุ่นนมให้พร้อมภายใน 3 นาที*

    ขจัดแบคทีเรียได้มากถึง 99.9% โดยใช้ไอน้ำธรรมชาติ

    ขจัดแบคทีเรียได้มากถึง 99.9% โดยใช้ไอน้ำธรรมชาติ

    เมื่อถึงเวลาทำความสะอาด เครื่องจะใช้ไอน้ำธรรมชาติเพื่อขจัดแบคทีเรียได้ 99.9% ไอน้ำ ซึ่งสามารถชอนไชเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อโรคให้กับขวดนมของทารก จุกนมหลอก และของเล่นขนาดเล็ก ได้อย่างปลอดสารปนเปื้อน

    ใช้น้ำมาตรฐานโรงพยาบาลในการอุ่น

    ใช้น้ำมาตรฐานโรงพยาบาลในการอุ่น

    อุ่นนมด้วยวิธีเดียวกันกับของโรงพยาบาลด้วยการอุ่นด้วยน้ำ เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นแล้วมันจะช่วยรักษาโปรตีนของนมไว้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก เทคโนโลยีของเราจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสุขภาพของทารกอย่างอ่อนโยนและรวดเร็วกับการให้อาหารทุกครั้ง

    การไหลเวียนของน้ำนมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันจุดร้อน

    การไหลเวียนของน้ำนมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันจุดร้อน

    เทคโนโลยีการอุ่นของเราจะช่วยปกป้องโปรตีนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพของทารกด้วยการไหลเวียนความร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ การอุ่นด้วยน้ำของเราจะช่วยป้องกันจุดร้อนที่อาจทำให้นมเน่าเสีย เพื่อให้ทารกของคุณได้ดื่มนมที่อุ่นอย่างทั่วถึง และอุดมด้วยสารอาหารทุกๆ ครั้ง

    เซนเซอร์อัจฉริยะจะช่วยป้องกันความร้อนเกิน

    เซนเซอร์อัจฉริยะจะช่วยป้องกันความร้อนเกิน

    ไม่ว่านมจะมีอุณหภูมิแรกเริ่มเท่าไหร่ก็ตาม เซนเซอร์อัจฉริยะจะดำเนินการทุกๆ อย่างให้กับคุณเอง มันจะปรับเวลาการอุ่นโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับอุณหภูมิแรกเริ่มของนม ช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดา และไม่ต้องเสี่ยงที่จะอุ่นจนร้อนเกินไป

    ปิดการทำงาน และรักษาความอุ่นโดยอัตโนมัติ

    ปิดการทำงาน และรักษาความอุ่นโดยอัตโนมัติ

    ไม่ต้องคาดเดาอีก ช่วยให้ป้อนนมได้ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืน และอุ่นใจด้วยการปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ และอุ่นรักษาอุณหภูมิไว้ได้นานถึง 60 นาที

    อุ่นและฆ่าเชื้อด้วยปุ่มเดียวที่ใช้ง่าย

    อุ่นและฆ่าเชื้อด้วยปุ่มเดียวที่ใช้ง่าย

    ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นครั้งแรกของคุณ หรือว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญแล้ว อินเทอร์เฟสแบบปุ่มเดียวของเราช่วยให้อุ่นและฆ่าเชื้อได้อย่างง่ายดาย เครื่องจะแจ้งเตือนคุณด้วยภาพและเสียงเมื่อทำเสร็จแต่ละขั้นตอน ก่อนจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

    ตรวจสอบระดับน้ำได้ทางช่องหน้าต่าง

    ตรวจสอบระดับน้ำได้ทางช่องหน้าต่าง

    ช่องหน้าต่างใหม่ของเรานั้นช่วยให้การเตรียมการป้อนนมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าใครก็ทำได้ ตรวจสอบระดับน้ำก่อนรอบการอุ่นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทุกๆ ครั้ง ไม่ต้องคาดเดา เพราะสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

    ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่ช่วยให้ไม่รกเกะกะ

    ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่ช่วยให้ไม่รกเกะกะ

    ประหยัดพื้นที่ภายในบ้านของคุณด้วยเครื่องมืออเนกประสงค์เพียงชิ้นเดียวที่กินพื้นที่น้อย ขนาดที่เล็ก แต่มากประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณฆ่าเชื้อโรคขวด ของเล่นชิ้นเล็กๆ และจุกนมหลอกพร้อมกันได้ในคราวเดียว

    ออกแบบเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    ออกแบบเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

    การออกแบบที่เรียบง่ายสวยงามช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับการอุ่น และการฆ่าเชื้อโรค ปากที่กว้างช่วยให้เช็ดทำความสะอาดเครื่องอุ่นและฆ่าเชื้อโรงด้วยผ้าได้ง่าย และยังสามารถล้างอุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรคในอ่างล้างจานได้ ถ้าต้องการ

    ใช้ได้กับขวดนมทารกและโหลป้อนอาหารส่วนใหญ่

    ใช้ได้กับขวดนมทารกและโหลป้อนอาหารส่วนใหญ่

    ระหว่างที่ลูกน้อยของคุณเจริญเติบโต คุณสามารถใช้เครื่องอุ่นของเราได้กับขวดนมทารกทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะทำจากวัสดุหรือมีขนาดเท่าไหร่ก็ตาม และเมื่อโตถึงวัยหนึ่งแล้ว ก็สามารถใช้เครื่องของเรากับโหลป้อนอาหารอีกด้วย

    ใช้ประโยชน์เครื่องใช้เครื่องสอยในแต่ละวันของลูกน้อยของคุณอย่างดีที่สุด

    ใช้ประโยชน์เครื่องใช้เครื่องสอยในแต่ละวันของลูกน้อยของคุณอย่างดีที่สุด

    เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำของเรานั้นเป็นวิธีการทำความสะอาดสิ่งของของลูกน้อยของคุณอย่างปลอดภัยที่สุด ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ถนอมวัสดุประเภทต่างๆ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน ใช้อุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรคสำหรับสิ่งของขนาดเล็ก โดยสามารถฆ่าเชื้อขวดนม ชิ้นส่วนอะไหล่ และของเล่นขนาดเล็กพร้อมกันได้ในคราวเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุผลิตภัณฑ์

      วัสดุในการผลิต
      พลาสติก (PP & ABS)

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      การใช้พลังงาน
      400  วัตต์
      Voltage (S_0000156)
      • 220-240V ~ 50-60Hz
      • 120-127V ~ 50-60Hz (US, Canada, Mexico)

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนัก
      1000  ก.
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxล)
      260.4 x 150 x 210.5  มม.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • What is included

      2-in-1 Warmer & Sterilizer
      1 pcs

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • นมอุณหภูมิห้องขนาด 150 มล./5 ออนซ์ในขวด Avent 9oz Natural

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด