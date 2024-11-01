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ช่วยให้ป้อนนมแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย
การอุ่นและการฆ่าเชื้อที่น่าเชื่อถือสูงสุดจะช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้คุณ การอุ่นด้วยน้ำมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยรักษาโปรตีนของนมไว้ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เซนเซอร์อัจฉริยะจะช่วยป้องกันความร้อนเกิน ไอน้ำธรรมชาติจะช่วยขจัดเชื้อโรคได้มากถึง 99.9% ทุกครั้งที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
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เมื่อถึงเวลาป้อนนม การอุ่นโดยใช้น้ำมาตรฐานโรงพยาบาลจะช่วยรักษาสารอาหารในนมได้ดียิ่งกว่า โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณหรือพี่เลี้ยงจะป้อนนมให้เด็กก็ตาม เทคโนโลยีการอุ่นที่ดีที่สุดจะอุ่นนมให้พร้อมภายใน 3 นาที*
เมื่อถึงเวลาทำความสะอาด เครื่องจะใช้ไอน้ำธรรมชาติเพื่อขจัดแบคทีเรียได้ 99.9% ไอน้ำ ซึ่งสามารถชอนไชเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับการฆ่าเชื้อโรคให้กับขวดนมของทารก จุกนมหลอก และของเล่นขนาดเล็ก ได้อย่างปลอดสารปนเปื้อน
อุ่นนมด้วยวิธีเดียวกันกับของโรงพยาบาลด้วยการอุ่นด้วยน้ำ เปรียบเทียบกับวิธีการอื่นแล้วมันจะช่วยรักษาโปรตีนของนมไว้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเด็ก เทคโนโลยีของเราจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสุขภาพของทารกอย่างอ่อนโยนและรวดเร็วกับการให้อาหารทุกครั้ง
เทคโนโลยีการอุ่นของเราจะช่วยปกป้องโปรตีนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพของทารกด้วยการไหลเวียนความร้อนอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ การอุ่นด้วยน้ำของเราจะช่วยป้องกันจุดร้อนที่อาจทำให้นมเน่าเสีย เพื่อให้ทารกของคุณได้ดื่มนมที่อุ่นอย่างทั่วถึง และอุดมด้วยสารอาหารทุกๆ ครั้ง
ไม่ว่านมจะมีอุณหภูมิแรกเริ่มเท่าไหร่ก็ตาม เซนเซอร์อัจฉริยะจะดำเนินการทุกๆ อย่างให้กับคุณเอง มันจะปรับเวลาการอุ่นโดยอัตโนมัติด้วยการตรวจจับอุณหภูมิแรกเริ่มของนม ช่วยให้คุณไม่ต้องคาดเดา และไม่ต้องเสี่ยงที่จะอุ่นจนร้อนเกินไป
ไม่ต้องคาดเดาอีก ช่วยให้ป้อนนมได้ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืน และอุ่นใจด้วยการปิดการทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ และอุ่นรักษาอุณหภูมิไว้ได้นานถึง 60 นาที
ไม่ว่าจะเป็นการอุ่นครั้งแรกของคุณ หรือว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญแล้ว อินเทอร์เฟสแบบปุ่มเดียวของเราช่วยให้อุ่นและฆ่าเชื้อได้อย่างง่ายดาย เครื่องจะแจ้งเตือนคุณด้วยภาพและเสียงเมื่อทำเสร็จแต่ละขั้นตอน ก่อนจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
ช่องหน้าต่างใหม่ของเรานั้นช่วยให้การเตรียมการป้อนนมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าใครก็ทำได้ ตรวจสอบระดับน้ำก่อนรอบการอุ่นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทุกๆ ครั้ง ไม่ต้องคาดเดา เพราะสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย
ประหยัดพื้นที่ภายในบ้านของคุณด้วยเครื่องมืออเนกประสงค์เพียงชิ้นเดียวที่กินพื้นที่น้อย ขนาดที่เล็ก แต่มากประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณฆ่าเชื้อโรคขวด ของเล่นชิ้นเล็กๆ และจุกนมหลอกพร้อมกันได้ในคราวเดียว
การออกแบบที่เรียบง่ายสวยงามช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับการอุ่น และการฆ่าเชื้อโรค ปากที่กว้างช่วยให้เช็ดทำความสะอาดเครื่องอุ่นและฆ่าเชื้อโรงด้วยผ้าได้ง่าย และยังสามารถล้างอุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรคในอ่างล้างจานได้ ถ้าต้องการ
ระหว่างที่ลูกน้อยของคุณเจริญเติบโต คุณสามารถใช้เครื่องอุ่นของเราได้กับขวดนมทารกทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะทำจากวัสดุหรือมีขนาดเท่าไหร่ก็ตาม และเมื่อโตถึงวัยหนึ่งแล้ว ก็สามารถใช้เครื่องของเรากับโหลป้อนอาหารอีกด้วย
เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำของเรานั้นเป็นวิธีการทำความสะอาดสิ่งของของลูกน้อยของคุณอย่างปลอดภัยที่สุด ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ถนอมวัสดุประเภทต่างๆ ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน ใช้อุปกรณ์เสริมฆ่าเชื้อโรคสำหรับสิ่งของขนาดเล็ก โดยสามารถฆ่าเชื้อขวดนม ชิ้นส่วนอะไหล่ และของเล่นขนาดเล็กพร้อมกันได้ในคราวเดียว
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