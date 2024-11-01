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    Philips Avent Hands-free เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าปั๊มคู่

    SCF534/11

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ให้ความอิสระกับมือและการใช้เวลาของคุณ

    เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบปั๊มคู่แฮนด์ฟรี Philips Avent นั้นถูกออกแบบมาเพื่อการปั๊มน้ำนมอย่างมีประสิทธิภาพ* และสะดวกสบาย เลียนแบบจังหวะและแรงดูดของลูกน้อยของคุณที่ดูดอย่างอ่อนโยนและแผ่วเบา มันจะเป็นแบบแฮนด์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿14,900.00

    Philips Avent Hands-free เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าปั๊มคู่

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    ให้ความอิสระกับมือและการใช้เวลาของคุณ

    เลียนแบบจังหวะการดูดนมของลูกน้อย

    ปั๊มน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ* ด้วยจังหวะที่เลียนแบบการดูดนมของทารก

    ปั๊มน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ* ด้วยจังหวะที่เลียนแบบการดูดนมของทารก

    ทารกรู้ดีที่สุดเรื่องการดื่ม! ที่ปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีของเราจึงเลียนแบบจังหวะการดูดตามธรรมชาติของทารก เพื่อให้คุณค้นหาจังหวะการปั๊มนมที่มีประสิทธิภาพที่สุด* ของคุณ เพื่อให้ได้น้ำนมมากที่สุด ประสิทธิภาพการปั๊มได้มากถึง 85 ครั้งต่อนาทีทำให้ที่ปั๊มน้ำนมแบบแฮนด์ฟรี Philips Avent สามารถปั๊มได้มากกว่าที่ปั๊มรุ่นอื่นถึง 2 เท่า**

    การปั๊มที่แรงระดับโรงพยาบาลแบบเงียบสนิท

    การปั๊มที่แรงระดับโรงพยาบาลแบบเงียบสนิท

    แท่นมอเตอร์ที่ให้ความแรงระดับโรงพยาบาลที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องปั๊มนมแบบเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัด สวมใส่ได้ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ แท่นมอเตอร์ปั๊มแบบไร้สายนั้นทั้งทรงพลังและมีขนาดกะทัดรัด

    แผ่นป้องกันซิลิโคนที่มีขนาดพอดีกับหน้าอกของคุณ

    แผ่นป้องกันซิลิโคนที่มีขนาดพอดีกับหน้าอกของคุณ

    แผ่นป้องกันหน้าอกซิลิโคน SkinSense อันเป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุด รูปทรงรองรับหน้าอกอย่างอ่อนนุ่ม โดยใช้ความอบอุ่นตามธรรมชาติของร่างกายของคุณ แผ่นป้องกันหน้าอกนั้นทำจากซิลิโคนเกรดอาหารเพื่อความวางใจสูงสุด

    ติดตามการไหลของน้ำนมได้ด้วยถ้วยเก็บแบบโปร่งใส

    ติดตามการไหลของน้ำนมได้ด้วยถ้วยเก็บแบบโปร่งใส

    ถ้วยเก็บแบบโปร่งใสช่วยให้มองเห็นสิ่งภายในได้ง่าย ช่วยให้วางตำแหน่งหัวนมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามปริมาณน้ำนมได้โดยง่าย เพื่อให้ปั๊มได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบ

    เคลื่อนไหวอย่างอิสระได้ด้วยถ้วยเก็บน้ำหนักเบาพิเศษ

    เคลื่อนไหวอย่างอิสระได้ด้วยถ้วยเก็บน้ำหนักเบาพิเศษ

    ถ้วยเก็บที่มีน้ำหนักเพียง 100 กรัมกว่าๆ เมื่อว่างเปล่า ซึ่งเบากว่าเครื่องปั๊มน้ำนมแบบสวมใส่ได้ถึง 3 เท่า ถ้วยนั้นสามารถสวมใส่อย่างสบายภายใต้บราอย่างแนบเนียนจนแทบจะมองไม่เห็น

    สวมใส่ได้สบายเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

    สวมใส่ได้สบายเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

    ปั๊มของเรามาพร้อมกับสายคล้องแบบถัก และคลิปเพื่อให้สามารถสะพายแท่นมอเตอร์ในแบบทะแยง หรือติดเข้ากับเข็มขัด เพื่อให้คุณควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวปรับท่อเชื่อมและสายสำหรับการปรับอย่างละเอียด

    ให้การปั๊มที่เหมาะกับคุณ

    ให้การปั๊มที่เหมาะกับคุณ

    ปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพทุกๆ ครั้งด้วย 8 ระดับการดูดเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนม และการดูด 16 ระดับเพื่อการปั๊มนม และสามารถเปลี่ยนระดับได้อย่างละเอียดระหว่างที่ปั๊ม เครื่องจะบันทึกการตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ปั๊มของคุณพร้อมใช้งานเสมอ

    ทำความสะอาดได้ง่าย และมีชิ้นส่วนน้อยเพื่อให้ประกอบได้ง่าย

    ทำความสะอาดได้ง่าย และมีชิ้นส่วนน้อยเพื่อให้ประกอบได้ง่าย

    เราออกแบบปั๊มและอุปกรณ์เสริมของเราให้ใช้ง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยมีชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันเพียงไม่กี่ชิ้นช่วยให้ถอดถ้วยเก็บ ทำความสะอาด (ด้วยมือ หรือในอ่างล้างจาน) ฆ่าเชื้อโรค และประกอบกลับให้เหมือนเดิมได้โดยง่าย

    มีแผ่นป้องกันหน้าอกและแผ่นกั้นขนาดต่างๆ ที่เหมาะกับคุณ

    มีแผ่นป้องกันหน้าอกและแผ่นกั้นขนาดต่างๆ ที่เหมาะกับคุณ

    เราต้องการมอบความรู้สึกที่ดีที่สุดกับคุณแม่ทุกคน และการมีขนาดที่พอดีนั้นเป็นส่วนที่สำคัญ เรามีแผ่นป้องกันหน้าอก และแผ่นกั้นขนาดต่างๆ ที่มีขนาดพอดีกับคุณแม่ 99% ให้เลือกซื้อ เพื่อให้คุณรู้สึกสบายที่สุดขณะปั๊ม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • Power

      Source
      Rechargeable battery / USB-C (adapter not included)

    • Material

      Cup, front cap, breast shield cover
      Polypropylene
      Breast shield, membrane, valve, insert
      Liquid silicone
      Silicone tube
      Silicone

    • What is included

      USB-C cable
      1 ชิ้น
      Carrying cord
      1 pcs
      Tube coupler
      1 pcs
      Rechargeable motor unit (with a detachable clip)
      1 pcs
      Collection cup (assembled)
      2 pcs
      Silicone tubes
      2 pcs
      Breast shield (dust) cover
      2 pcs
      Breast shield (21 mm, 24 mm)
      2 pcs each
      Nipple sizing card
      1 pcs
      Insert 19 mm
      2 pcs

    • ใช้งานง่าย

      การใช้ที่ปั๊มน้ำนม
      ใช้งาน ทำความสะอาด และประกอบง่าย

    • Functions

      Flexibility in movement
      Hands-free pumping
      Personalization settings
      • 16 suction levels in expression mode
      • 8 suction levels in stimulation mode
      Motor unit
      • Rechargeable battery / USB-C
      • Fully charging the battery takes up to 1.5 hours and lasts approx. 5 pumping sessions
      Breast shield and insert specifics
      Several sizes available for the best fit

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ประสิทธิผลนั้นจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์
    • *อ้างถึงความถี่ในการดูดของปั๊ม
    • **ใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันหน้าอกและแผ่นกั้นของเราที่มีให้เลือกหลากหลาย

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