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ให้ความอิสระกับมือและการใช้เวลาของคุณ
เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบปั๊มคู่แฮนด์ฟรี Philips Avent นั้นถูกออกแบบมาเพื่อการปั๊มน้ำนมอย่างมีประสิทธิภาพ* และสะดวกสบาย เลียนแบบจังหวะและแรงดูดของลูกน้อยของคุณที่ดูดอย่างอ่อนโยนและแผ่วเบา มันจะเป็นแบบแฮนด์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ทารกรู้ดีที่สุดเรื่องการดื่ม! ที่ปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีของเราจึงเลียนแบบจังหวะการดูดตามธรรมชาติของทารก เพื่อให้คุณค้นหาจังหวะการปั๊มนมที่มีประสิทธิภาพที่สุด* ของคุณ เพื่อให้ได้น้ำนมมากที่สุด ประสิทธิภาพการปั๊มได้มากถึง 85 ครั้งต่อนาทีทำให้ที่ปั๊มน้ำนมแบบแฮนด์ฟรี Philips Avent สามารถปั๊มได้มากกว่าที่ปั๊มรุ่นอื่นถึง 2 เท่า**
แท่นมอเตอร์ที่ให้ความแรงระดับโรงพยาบาลที่คุณคาดหวังได้จากเครื่องปั๊มนมแบบเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัด สวมใส่ได้ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ แท่นมอเตอร์ปั๊มแบบไร้สายนั้นทั้งทรงพลังและมีขนาดกะทัดรัด
แผ่นป้องกันหน้าอกซิลิโคน SkinSense อันเป็นเอกลักษณ์ของเรานั้นถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุด รูปทรงรองรับหน้าอกอย่างอ่อนนุ่ม โดยใช้ความอบอุ่นตามธรรมชาติของร่างกายของคุณ แผ่นป้องกันหน้าอกนั้นทำจากซิลิโคนเกรดอาหารเพื่อความวางใจสูงสุด
ถ้วยเก็บแบบโปร่งใสช่วยให้มองเห็นสิ่งภายในได้ง่าย ช่วยให้วางตำแหน่งหัวนมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามปริมาณน้ำนมได้โดยง่าย เพื่อให้ปั๊มได้อย่างมั่นใจตั้งแต่ต้นจนจบ
ถ้วยเก็บที่มีน้ำหนักเพียง 100 กรัมกว่าๆ เมื่อว่างเปล่า ซึ่งเบากว่าเครื่องปั๊มน้ำนมแบบสวมใส่ได้ถึง 3 เท่า ถ้วยนั้นสามารถสวมใส่อย่างสบายภายใต้บราอย่างแนบเนียนจนแทบจะมองไม่เห็น
ปั๊มของเรามาพร้อมกับสายคล้องแบบถัก และคลิปเพื่อให้สามารถสะพายแท่นมอเตอร์ในแบบทะแยง หรือติดเข้ากับเข็มขัด เพื่อให้คุณควบคุมเครื่องได้อย่างง่ายดาย ใช้ตัวปรับท่อเชื่อมและสายสำหรับการปรับอย่างละเอียด
ปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพทุกๆ ครั้งด้วย 8 ระดับการดูดเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนม และการดูด 16 ระดับเพื่อการปั๊มนม และสามารถเปลี่ยนระดับได้อย่างละเอียดระหว่างที่ปั๊ม เครื่องจะบันทึกการตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ปั๊มของคุณพร้อมใช้งานเสมอ
เราออกแบบปั๊มและอุปกรณ์เสริมของเราให้ใช้ง่ายที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยมีชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันเพียงไม่กี่ชิ้นช่วยให้ถอดถ้วยเก็บ ทำความสะอาด (ด้วยมือ หรือในอ่างล้างจาน) ฆ่าเชื้อโรค และประกอบกลับให้เหมือนเดิมได้โดยง่าย
เราต้องการมอบความรู้สึกที่ดีที่สุดกับคุณแม่ทุกคน และการมีขนาดที่พอดีนั้นเป็นส่วนที่สำคัญ เรามีแผ่นป้องกันหน้าอก และแผ่นกั้นขนาดต่างๆ ที่มีขนาดพอดีกับคุณแม่ 99% ให้เลือกซื้อ เพื่อให้คุณรู้สึกสบายที่สุดขณะปั๊ม
Power
Material
What is included
ใช้งานง่าย
Functions
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