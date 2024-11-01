SCF551/03
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จุกหัดดื่มซิลิโคนแบบชิ้นเดียวที่ดื่มง่าย โดยของเหลวจะเริ่มไหลเมื่อมีแรงกดที่จุกหัดดื่ม
ออกแบบให้มีวาล์วอยู่ในจุกหัดดื่ม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
ภาชนะบรรจุของแก้วหัดดื่มมีรูปทรงแบบลอนคลื่นเพื่อการถือจับอย่างมั่นคงสำหรับมือน้อยๆ ของเจ้าตัวเล็ก
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
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