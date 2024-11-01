SCF582/20
สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย
เพลิดเพลินไปกับความทนทานน้ำหนักเบาของขวดนม Natural PPSU ระดับพรีเมียมของเรา จุกนมที่นุ่มเป็นพิเศษนั้นกว้างและมีรูปร่างเหมือนเต้านม พร้อมเกลียวและกลีบที่ยืดหยุ่นได้เพื่อทำให้ดูดน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
จุกนมที่มีเนื้อซิลิโคนอ่อนนุ่มช่วยสร้างความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
ดีไซน์เกลียวที่ยืดหยุ่น ผสานกับกลีบที่ให้ความสบายอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อสร้างจุกนมที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ป้อนนมได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง
PPSU มีชื่อเสียงในเรื่องของสีทอง อีกทั้งยังให้ความสบายและทนทาน วัสดุนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง* คล้ายกับกระจก แต่ยังคงมีน้ำหนักเบา
เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่ไม่เหมือนใครของเราออกแบบมาเพื่อลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าไปในขวดนม ไม่ใช่ท้องของลูกน้อย
เรามีจุกนมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกน้อย การปรับอัตราการไหลช่วยให้อัตราการป้อนนมเป็นไปตามธรรมชาติตามวัยที่เขาเติบโต*
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
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