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  • สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

    Philips Avent ขวดนมทารกธรรมชาติ

    SCF582/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

    เพลิดเพลินไปกับความทนทานน้ำหนักเบาของขวดนม Natural PPSU ระดับพรีเมียมของเรา จุกนมที่นุ่มเป็นพิเศษนั้นกว้างและมีรูปร่างเหมือนเต้านม พร้อมเกลียวและกลีบที่ยืดหยุ่นได้เพื่อทำให้ดูดน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้

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    Philips Avent ขวดนมทารกธรรมชาติ

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    สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    • 2 ขวด
    • 9 ออนซ์/260 มล.
    • 1 เดือนขึ้นไป
    • PPSU
    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    จุกนมผิวนุ่มออกแบบมาเพื่อการป้อนนมที่เป็นธรรมชาติ

    จุกนมผิวนุ่มออกแบบมาเพื่อการป้อนนมที่เป็นธรรมชาติ

    จุกนมที่มีเนื้อซิลิโคนอ่อนนุ่มช่วยสร้างความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

    การออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่นที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

    การออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่นที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

    ดีไซน์เกลียวที่ยืดหยุ่น ผสานกับกลีบที่ให้ความสบายอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อสร้างจุกนมที่ยืดหยุ่น เพื่อให้ป้อนนมได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง

    วัสดุน้ำหนักเบา ทนทานต่อความร้อนสูง*

    วัสดุน้ำหนักเบา ทนทานต่อความร้อนสูง*

    PPSU มีชื่อเสียงในเรื่องของสีทอง อีกทั้งยังให้ความสบายและทนทาน วัสดุนี้มีความทนทานต่อความร้อนสูง* คล้ายกับกระจก แต่ยังคงมีน้ำหนักเบา

    เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์

    เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์

    เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่ไม่เหมือนใครของเราออกแบบมาเพื่อลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าไปในขวดนม ไม่ใช่ท้องของลูกน้อย

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลของน้ำนมที่แตกต่างกันให้เลือก

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลของน้ำนมที่แตกต่างกันให้เลือก

    เรามีจุกนมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกน้อย การปรับอัตราการไหลช่วยให้อัตราการป้อนนมเป็นไปตามธรรมชาติตามวัยที่เขาเติบโต*

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก 9 ออนซ์/260 มล.
      2  ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      คุณสมบัติจุกนม
      • อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร
      • จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
    Badge-D2C

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    • ทนความร้อนได้สูงถึง 180°C
    • ประเภทของจุกนมอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

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