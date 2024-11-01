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  • สุขอนามัยขณะเดินทาง สุขอนามัยขณะเดินทาง สุขอนามัยขณะเดินทาง

    Philips Avent ถ้วยเด็ก

    SCF600/12

    สุขอนามัยขณะเดินทาง

    แก้วน้ำสำหรับเด็กของ Philips Avent เป็นขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนจากขวดนมมาเป็นแก้วน้ำ ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วย

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    Philips Avent ถ้วยเด็ก

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    สุขอนามัยขณะเดินทาง

    จิบง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

    • 200มล.
    • จุกหัดดื่มแบบนิ่มของเด็ก 6 เดือนขึ้นไป
    • พร้อมที่จับ
    จุกหัดดื่มแบบนิ่มพร้อมวาล์วป้องกันการหกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

    จุกหัดดื่มแบบนิ่มพร้อมวาล์วป้องกันการหกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

    วาล์วที่จดสิทธิบัตรแล้วของถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent จะควบคุมการไหลเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะแม้ว่าถือในลักษณะกลับหัว หรือวางตะแคงข้าง

    จุกหัดดื่มแบบนิ่มที่ยืดหยุ่นเพื่อก้าวแรกที่แสนง่าย

    จุกหัดดื่มแบบนิ่มที่ยืดหยุ่นเพื่อก้าวแรกที่แสนง่าย

    จุกหัดดื่มแบบนิ่มที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการเปลี่ยนจากดูดน้ำนมจากเต้านม หรือจากขวดนมเป็นถ้วย

    เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ให้จับถือได้ถนัดมือ

    เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ให้จับถือได้ถนัดมือ

    หูจับเหมาะอย่างยิ่งกับมือเล็กๆ จึงจับถือได้ถนัดมือ หูจับใส่และถอดง่าย

    พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

    พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

    ขีดบอกระดับที่ถ้วยสำหรับจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกน้อยอย่างง่ายดาย

    ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดอยู่เสมอ

    ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดอยู่เสมอ

    ฝาปิดแบบพับทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจุกหัดดื่มจะสะอาดอยู่เสมอทั้งในบ้านและนอกบ้าน

    สลับเปลี่ยนได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ทั้งหมดอย่างลงตัว

    สลับเปลี่ยนได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ทั้งหมดอย่างลงตัว

    สามารถใช้ถ้วย จุกหัดดื่ม และที่จับได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent พร้อมที่ปั๊มน้ำนม หรือใช้จุกนมแทนจุกหัดดื่มเมื่อป้อนอาหาร นอกจากนี้ สามารถวางจุกหัดดื่มแบบนิ่ม และที่จับบนขวดนม เพื่อให้การเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยได้ง่ายดาย

    ชิ้นส่วนของถ้วยทำความสะอาดและประกอบง่าย

    ชิ้นส่วนของถ้วยทำความสะอาดและประกอบง่าย

    นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

    นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      จุกหัดดื่มชนิดนุ่ม
      1  ชิ้น
      ถ้วยไม่มีลาย 200 มล. / 7 ออนซ์
      1  ชิ้น
      ฝาปิดแบบพับ
      1  ชิ้น
      ด้ามฝึกจับ
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      6 เดือน +

    Badge-D2C

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