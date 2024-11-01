SCF600/12
สุขอนามัยขณะเดินทาง
แก้วน้ำสำหรับเด็กของ Philips Avent เป็นขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนจากขวดนมมาเป็นแก้วน้ำ ฝาปิดแบบพับช่วยเก็บจุกหัดดื่มให้สะอาดอยู่เสมอ แม้ในขณะเดินทาง แก้วน้ำป้องกันการหกเลอะเทอะได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเขย่าหรือโยนไปในอากาศ ทั้งยังดื่มได้ง่ายอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
วาล์วที่จดสิทธิบัตรแล้วของถ้วยหัดดื่มของ Philips Avent จะควบคุมการไหลเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะแม้ว่าถือในลักษณะกลับหัว หรือวางตะแคงข้าง
จุกหัดดื่มแบบนิ่มที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการเปลี่ยนจากดูดน้ำนมจากเต้านม หรือจากขวดนมเป็นถ้วย
หูจับเหมาะอย่างยิ่งกับมือเล็กๆ จึงจับถือได้ถนัดมือ หูจับใส่และถอดง่าย
ขีดบอกระดับที่ถ้วยสำหรับจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกน้อยอย่างง่ายดาย
ฝาปิดแบบพับทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจุกหัดดื่มจะสะอาดอยู่เสมอทั้งในบ้านและนอกบ้าน
สามารถใช้ถ้วย จุกหัดดื่ม และที่จับได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent พร้อมที่ปั๊มน้ำนม หรือใช้จุกนมแทนจุกหัดดื่มเมื่อป้อนอาหาร นอกจากนี้ สามารถวางจุกหัดดื่มแบบนิ่ม และที่จับบนขวดนม เพื่อให้การเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยได้ง่ายดาย
ประเทศผู้ผลิต
สิ่งที่ให้มา
ระยะการพัฒนาการ
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด