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  • เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย

    Philips Avent ถ้วยเด็ก

    SCF602/01

    เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย

    ถ้วยหัดดื่มปลอดสาร BPA ของ Philips Avent ไม่หกแม้เขย่า โยน หรือวางตะแคง สามารถดื่มได้ง่าย มีจุดหัดดื่มพร้อมวาล์วซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับขวดนม และไม่หกอีกด้วย

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    Philips Avent ถ้วยเด็ก

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    เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย

    จิบง่าย ไม่หกเลอะเทอะ

    • 260 มล.
    • จุกหัดดื่มชนิดแข็งของเด็ก12 เดือนขึ้นไป
    ฝาครอบปิดแน่นช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดอยู่เสมอ

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    จุกหัดดื่มชนิดแข็งสำหรับเด็กวัย 12 เดือนขึ้นไป

    จุกหัดดื่มชนิดแข็งสำหรับเด็กวัย 12 เดือนขึ้นไป

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    พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

    พร้อมขีดบอกระดับที่ถ้วย

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    สลับเปลี่ยนได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ทั้งหมดอย่างลงตัว

    สลับเปลี่ยนได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ทั้งหมดอย่างลงตัว

    สามารถใช้ถ้วย จุกหัดดื่ม และที่จับได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent พร้อมที่ปั๊มน้ำนม หรือใช้จุกนมแทนจุกหัดดื่มเมื่อป้อนอาหาร นอกจากนี้ สามารถวางจุกหัดดื่มแบบนิ่ม และที่จับบนขวดนม เพื่อให้การเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยได้ง่ายดาย

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    ชิ้นส่วนของถ้วยทำความสะอาดและประกอบง่าย

    ชิ้นส่วนของถ้วยทำความสะอาดและประกอบง่าย

    นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

    นำถ้วยไปฆ่าเชื้อได้ทั้งใบเพื่อสุขอนามัยที่ดี

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ด้ามจับขวดนม
      1  ชิ้น
      จุกหัดดื่ม
      1  ชิ้น
      ถ้วยหัดดื่ม (260 มล./ 9 ออนซ์)
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      1 ปีขึ้นไป

    Badge-D2C

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