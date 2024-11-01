SCF602/01
เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย
ถ้วยหัดดื่มปลอดสาร BPA ของ Philips Avent ไม่หกแม้เขย่า โยน หรือวางตะแคง สามารถดื่มได้ง่าย มีจุดหัดดื่มพร้อมวาล์วซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับขวดนม และไม่หกอีกด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
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ฝาครอบปิดแน่นช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดขณะเดินทาง และมั่นใจได้ว่าไม่รั่วซึม
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
จุกหัดดื่มที่ทนทานต่อการกัดสำหรับเด็กที่ดื่มได้จากถ้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่ฟันกำลังงอก
ขีดบอกระดับที่ถ้วยสำหรับจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ลูกน้อยอย่างง่ายดาย
สามารถใช้ถ้วย จุกหัดดื่ม และที่จับได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent พร้อมที่ปั๊มน้ำนม หรือใช้จุกนมแทนจุกหัดดื่มเมื่อป้อนอาหาร นอกจากนี้ สามารถวางจุกหัดดื่มแบบนิ่ม และที่จับบนขวดนม เพื่อให้การเปลี่ยนจากขวดนมเป็นถ้วยได้ง่ายดาย
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