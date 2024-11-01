SCF612/10
ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย
ระบบการจัดเก็บ Philips Avent เป็นระบบอเนกประสงค์ ระบบจัดเก็บที่ประหยัดเนื้อที่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกน้อยของคุณ ใช้ถ้วยใบเดียวกันเพื่อจัดเก็บนมและอาหารลูกน้อยของคุณได้ ถ้วยใบนี้ใช้ได้พอดีกับเครื่องปั๊มน้ำนมและจุกนมของ Philips Aventดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ติดป้ายไว้บนถ้วยได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถทราบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายในได้
สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
เหมาะสำหรับการเก็บรักษาและการเดินทาง
ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่เพื่อการจัดเก็บสามารถใช้ได้กับเครื่องปั๊มน้ำนม Philips Avent และจุกนมทุกรุ่น
สามารถจัดเก็บถ้วย Philips Avent ไว้ได้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง และใช้กับเครื่องล้างจานได้
ประเทศผู้ผลิต
วัสดุ
สิ่งที่ให้มา
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
ดีไซน์กะทัดรัด
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