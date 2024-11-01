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  • ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย

    Philips Avent VIA ถ้วยสำหรับเติม Avent

    SCF616/10

    ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย

    ระบบการจัดเก็บ Philips Avent เป็นระบบอเนกประสงค์ ระบบจัดเก็บที่ประหยัดเนื้อที่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกน้อยของคุณ ใช้ถ้วยใบเดียวกันเพื่อจัดเก็บนมและอาหารลูกน้อยของคุณได้ ถ้วยใบนี้ใช้ได้พอดีกับเครื่องปั๊มน้ำนมและจุกนมของ Philips Avent

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    Philips Avent VIA ถ้วยสำหรับเติม Avent

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    ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย

    ถ้วยเติมสำหรับเก็บน้ำนม (ไม่มีฝาปิด)

    • 240 มล.
    ฝาปิดเกลียว ไม่รั่ว

    ฝาปิดเกลียว ไม่รั่ว

    สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย

    เก็บรักษาอาหารของลูกน้อยของคุณ

    เก็บรักษาน้ำนมแม่อันมีค่าหรืออาหารของลูกน้อยด้วยถ้วยเก็บน้ำนม Philips Avent คุณสามารถเก็บอาหารได้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง

    นำอาหารของลูกน้อยติดตัวไปด้วย

    เหมาะสำหรับการพกติดตัว คุณสามารถพกอาหารของลูกน้อยติดตัวไปกับคุณเมื่อคุณออกไปข้างนอก

    ใช้งานกับภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ของ Philips Avent

    ฝาภาชนะบรรจุน้ำนมแม่สามารถใช้ได้กับภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ของ Philips Avent

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • สะดวกสบาย

      พกพาง่าย
      กะทัดรัด

    • ประเทศผู้ผลิต

      ประเทศอังกฤษ
      ใช่

    • วัสดุ

      ปลอดสาร BPA*
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ถ้วยเก็บน้ำนม (240 มล./8 ออนซ์)
      10  ชิ้น

    • ฟังก์ชัน

      ง่ายต่อการจัดเก็บ
      จัดเก็บ/แช่แข็งนมและอาหาร
      ไม่รั่วซึม
      ใช่
      ฝาเกลียว
      ใช่

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 0 - 6 เดือน
      • 6 - 12 เดือน

    Badge-D2C

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