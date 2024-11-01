SCF616/10
ระบบการจัดเก็บ Philips Avent ช่วยทำให้การจัดเก็บเป็นเรื่องง่าย
ระบบการจัดเก็บ Philips Avent เป็นระบบอเนกประสงค์ ระบบจัดเก็บที่ประหยัดเนื้อที่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกน้อยของคุณ ใช้ถ้วยใบเดียวกันเพื่อจัดเก็บนมและอาหารลูกน้อยของคุณได้ ถ้วยใบนี้ใช้ได้พอดีกับเครื่องปั๊มน้ำนมและจุกนมของ Philips Aventดูประโยชน์ทั้งหมด
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สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย
เก็บรักษาน้ำนมแม่อันมีค่าหรืออาหารของลูกน้อยด้วยถ้วยเก็บน้ำนม Philips Avent คุณสามารถเก็บอาหารได้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง
เหมาะสำหรับการพกติดตัว คุณสามารถพกอาหารของลูกน้อยติดตัวไปกับคุณเมื่อคุณออกไปข้างนอก
ฝาภาชนะบรรจุน้ำนมแม่สามารถใช้ได้กับภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ของ Philips Avent
สะดวกสบาย
ประเทศผู้ผลิต
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ฟังก์ชัน
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