SCF618/10
เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย
ปั๊มน้ำนม จัดเก็บ และป้อนนมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยถ้วยจัดเก็บรูปแบบใหม่ของเรา ฆ่าเชื้อและใช้งานถ้วยจัดเก็บซ้ำอีกครั้งได้ด้วยปั๊มน้ำนม Philips Avent หรือระบบจุกนมเดียว และตัวเลือกอีกมากมาย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ถ้วยเก็บน้ำนมแม่ Philips Avent มีฝาปิดที่มิดชิดเพื่อให้พกพาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายใน
เพื่อให้ตู้เย็นและตู้แช่แข็งของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อความสะดวกในการปั๊มนมและการป้อนนม
ใช้ได้กับที่ปั๊มนมและจุกนม Philips Avent, Classic, Classic+ และจุกนม Natural
เพื่อความคล่องตัวสูงสุด
สามารถใช้ในเครื่องอุ่นขวดนม ไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม ได้อย่างปลอดภัย
ง่ายต่อการจัดเก็บ
น้ำหนักและขนาด
อุปกรณ์ต่างๆ
ระยะการพัฒนาการ
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