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  • เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย

    Philips Avent ถ้วยเก็บน้ำนมแม่

    SCF618/10

    เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย

    ปั๊มน้ำนม จัดเก็บ และป้อนนมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยถ้วยจัดเก็บรูปแบบใหม่ของเรา ฆ่าเชื้อและใช้งานถ้วยจัดเก็บซ้ำอีกครั้งได้ด้วยปั๊มน้ำนม Philips Avent หรือระบบจุกนมเดียว และตัวเลือกอีกมากมาย!

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,555.00

    Philips Avent ถ้วยเก็บน้ำนมแม่

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    เก็บน้ำนมแม่ได้อย่างปลอดภัย

    ด้วยฝาปิดป้องกันการรั่วซึม

    • มาพร้อมอะแดปเตอร์ใช้งานสะดวก
    • 180 มล./ 6 ออนซ์
    • 10 ชิ้น
    สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย

    สำหรับการเก็บรักษาและขนย้ายได้อย่างปลอดภัย

    ถ้วยเก็บน้ำนมแม่ Philips Avent มีฝาปิดที่มิดชิดเพื่อให้พกพาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

    เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายใน

    เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายใน

    เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายใน

    ตู้เย็นและตู้แช่แข็งที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

    ตู้เย็นและตู้แช่แข็งที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

    เพื่อให้ตู้เย็นและตู้แช่แข็งของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย

    มาพร้อมอะแดปเตอร์ใช้งานสะดวก

    มาพร้อมอะแดปเตอร์ใช้งานสะดวก

    เพื่อความสะดวกในการปั๊มนมและการป้อนนม

    หนึ่งระบบ หลายตัวเลือก

    หนึ่งระบบ หลายตัวเลือก

    ใช้ได้กับที่ปั๊มนมและจุกนม Philips Avent, Classic, Classic+ และจุกนม Natural

    สำหรับใช้กับตู้เย็นและช่องแช่แข็ง

    สำหรับใช้กับตู้เย็นและช่องแช่แข็ง

    เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    สามารถใช้ในเครื่องอุ่นขวดนม ไมโครเวฟ เครื่องล้างจาน และเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม ได้อย่างปลอดภัย

    เพื่อให้ง่ายแก่การตรวจสอบวันที่และสิ่งที่บรรจุภายใน

    ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดหีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีก
      158x194x80 มม.

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      อะแดปเตอร์
      2x
      ถ้วยเก็บน้ำนมแม่ 180 มล./ 6 ออนซ์
      10  ชิ้น
      ฝา
      10  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      สำหรับทารกแรกเกิดขึ้นไป

    Badge-D2C

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