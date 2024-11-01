SCF627/41
Unfortunately this product is no longer available
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จุกนมทรงเต้านมที่กว้างสามารถดูดนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสมือนเต้านมจริง ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม
วัสดุผิวจุกนมที่นุ่มให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น ผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้
การออกแบบเกลียวที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและความยืดหยุ่น จะช่วยทำให้ลิ้นเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติโดยไม่เกิดการหักงอ ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม
ลดอาการงอแงและความรู้สึกอึดอัดไม่สบาย โดยการระบายอากาศออกจากท้องของเด็ก
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนมและที่จับ Classic เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น
ขวดนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด และมี 7 จุกนมที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานกับทุกช่วงพัฒนาการของลูกน้อย จุกนมที่นุ่ม การออกแบบที่ยืดหยุ่น เพิ่มอัตราการไหลของนม และขนาดขวดนม เพื่อที่จะตามให้ทันการเติบโตและการพัฒนาการของลูกน้อย
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด