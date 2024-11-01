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  • วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    Philips Avent จุกนมรุ่น Natural

    SCF652

    วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    จุกนมรุ่นใหม่ของเรามาพร้อมกับวัสดุที่นุ่มและการออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้และทรงจุกนมอันเป็นธรรมชาติทำให้ดูดน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติและผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้อย่างง่ายดาย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿280.00

    Philips Avent จุกนมรุ่น Natural

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    • 2 ชิ้น
    • ไหลช้า
    • 1 เดือนขึ้นไป
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    ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด และมี 7 จุกนมที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานกับทุกช่วงพัฒนาการของลูกน้อย จุกนมที่นุ่ม การออกแบบที่ยืดหยุ่น เพิ่มอัตราการไหลของนม และขนาดขวดนม เพื่อที่จะตามให้ทันการเติบโตและการพัฒนาการของลูกน้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปลอดสาร BPA*

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษ
      2  ชิ้น
    Badge-D2C

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