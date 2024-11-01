SCF652
วิธีที่เป็นธรรมชาติในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม
จุกนมรุ่นใหม่ของเรามาพร้อมกับวัสดุที่นุ่มและการออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้และทรงจุกนมอันเป็นธรรมชาติทำให้ดูดน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติและผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้อย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกนมทรงเต้านมที่กว้างสามารถดูดนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสมือนเต้านมจริง ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม
วัสดุผิวจุกนมที่นุ่มให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น ผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้
การออกแบบเกลียวที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและความยืดหยุ่น จะช่วยทำให้ลิ้นเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติโดยไม่เกิดการหักงอ ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม
ลดอาการงอแงและความรู้สึกอึดอัดไม่สบาย โดยการระบายอากาศออกจากท้องของเด็ก
ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด และมี 7 จุกนมที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานกับทุกช่วงพัฒนาการของลูกน้อย จุกนมที่นุ่ม การออกแบบที่ยืดหยุ่น เพิ่มอัตราการไหลของนม และขนาดขวดนม เพื่อที่จะตามให้ทันการเติบโตและการพัฒนาการของลูกน้อย
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