คำค้นหา

  • คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น

    Philips Avent ถ้วยกันความร้อน

    SCF670/01

    คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น

    ถ้วยกันความร้อนของ Philips Avent เหมาะสำหรับการเดินทาง ถ้วยที่มีลายสัตว์น่ารักจะช่วยเก็บรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่มได้นานยิ่งขึ้น ทั้งยังมีจุกหัดดื่มที่ทนต่อการกัดและมีวาล์วป้องกันการหก

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Philips Avent ถ้วยกันความร้อน

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ถ้วยมีจงอย ทั้งหมด

    คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น

    จุกหัดดื่มแบบป้องกันการหกเลอะจากการกัด

    • 260 มล.
    • 12 เดือนขึ้นไป
    เหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่ม

    เหมาะสำหรับการเดินทางเพื่อรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่ม

    ถ้วยเปี่ยมสไตล์ช่วยรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่มสำหรับเด็กเล็กให้อยู่ได้นานขึ้นเมื่อออกเดินทาง

    จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

    จุกหัดดื่มที่ไม่หกเลอะเทอะพร้อมวาล์วซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว

    วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง

    จุกหัดดื่มที่ไหลเร็วกว่าและทนต่อการกัด

    จุกหัดดื่มที่ไหลเร็วกว่าและทนต่อการกัด

    จุกหัดดื่มได้รับการออกแบบให้ทนต่อการกัดและมีการไหลเร็วขึ้น นอกจากนี้ขนาดของถ้วยยังมีความจุได้มากกว่าสำหรับเด็กเล็กที่กำลังโต

    ฝาปิดแบบพับป้องกันการรั่วซึมขณะเดินทาง

    ฝาปิดแบบพับป้องกันการรั่วซึมขณะเดินทาง

    ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดขณะเดินทาง และมั่นใจได้ว่าไม่รั่วซึม

    ก้นถ้วยทำจากยางนุ่มป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

    ก้นถ้วยทำจากยางนุ่มป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

    ถ้วยถูกออกแบบให้มีก้นถ้วยทำจากยางนุ่มป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มความมั่นคง

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศต้นกำเนิด

      เม็กซิโก
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      ถ้วยกันความร้อน 260 มล. / 9 ออนซ์
      1  ชิ้น
      ฝาปิดแบบพับ
      1  ชิ้น
      จุกหัดดื่มแบบสปอร์ต
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      สำหรับ 12 เดือนขึ้นไป

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ไม่สามารถเปลี่ยนกับถ้วยสำหรับเด็กของ Philips Avent ได้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด