SCF670/01
คงความสดใหม่ของเครื่องดื่มให้นานขึ้น
ถ้วยกันความร้อนของ Philips Avent เหมาะสำหรับการเดินทาง ถ้วยที่มีลายสัตว์น่ารักจะช่วยเก็บรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่มได้นานยิ่งขึ้น ทั้งยังมีจุกหัดดื่มที่ทนต่อการกัดและมีวาล์วป้องกันการหกดูประโยชน์ทั้งหมด
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ถ้วยเปี่ยมสไตล์ช่วยรักษาความสดใหม่ของเครื่องดื่มสำหรับเด็กเล็กให้อยู่ได้นานขึ้นเมื่อออกเดินทาง
วาล์วควบคุมการไหลของน้ำนมได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้นมหกเลอะเทอะ แม้ว่าถือในลักษณะกลับหัวหรือวางตะแคงข้าง
จุกหัดดื่มได้รับการออกแบบให้ทนต่อการกัดและมีการไหลเร็วขึ้น นอกจากนี้ขนาดของถ้วยยังมีความจุได้มากกว่าสำหรับเด็กเล็กที่กำลังโต
ฝาปิดแบบพับช่วยปกป้องให้จุกหัดดื่มสะอาดขณะเดินทาง และมั่นใจได้ว่าไม่รั่วซึม
ถ้วยถูกออกแบบให้มีก้นถ้วยทำจากยางนุ่มป้องกันการลื่นเพื่อเพิ่มความมั่นคง
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