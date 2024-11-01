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  • เก็บและป้อนน้ำนมแม่ได้ง่าย เก็บและป้อนน้ำนมแม่ได้ง่าย เก็บและป้อนน้ำนมแม่ได้ง่าย

    Philips Avent ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Avent

    SCF680/04

    เก็บและป้อนน้ำนมแม่ได้ง่าย

    ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Philips Avent SCF680/04 ใช้สำหรับเก็บน้ำนมในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง ปั๊มน้ำนมลงภาชนะบรรจุได้โดยตรงโดยติดเข้ากับที่ปั๊มนม เพียงเปลี่ยนจากแผ่นปิดฝาเกลียวเป็นจุกนมสำหรับป้อนนม (ไม่มีจุกนมมาให้)

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    Philips Avent ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Avent

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    ไม่จำเป็นต้องถ่ายเทน้ำนม

    • 4 ออนซ์ x 4
    สามารถใช้จุกนมและจุกหัดดื่ม Avent ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้จุกนมและจุกหัดดื่ม Avent ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้จุกนมและจุกหัดดื่ม Philips Avent ได้ทุกรุ่นกับภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Philips Avent (ไม่รวมจุกนม)

    ปั๊มน้ำนมลงภาชนะจัดเก็บได้โดยตรง

    ปั๊มน้ำนมลงภาชนะจัดเก็บได้โดยตรง

    ปั๊มน้ำนมลงภาชนะจัดเก็บได้โดยตรงโดยใช้ที่ปั๊มนมของ Philips Avent

    ใส่แผ่นปิดฝาเกลียวเพื่อเก็บรักษาน้ำนม

    ใส่แผ่นปิดฝาเกลียวเพื่อเก็บรักษาน้ำนม

    ใส่แผ่นปิดฝาเกลียวเพื่อเก็บรักษาน้ำนมไว้ในตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง

    เพียงแทนที่แผ่นปิดฝาเกลียวด้วยจุกนม Avent

    เพียงแทนที่แผ่นปิดฝาเกลียวด้วยจุกนม Avent

    เพียงแทนที่แผ่นปิดฝาเกลียวด้วยจุกนม Avent เพื่อป้อนนม โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายเทน้ำนม (ไม่รวมจุกนม)

    ขวดนมนี้ผลิตจากวัสดุ PP ซึ่งเป็นวัสดุปลอดสาร BPA

    ขวดนมนี้ผลิตจากวัสดุ PP ซึ่งเป็นวัสดุปลอดสาร BPA

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ระบบการจัดเก็บข้อมูล

      การจัดเก็บ
      • ถุงเก็บน้ำนม
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • ใช้กับช่องแช่แข็งได้
      • สามารถฆ่าเชื้อได้
      • ใช้กับตู้เย็น
      • ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Philips Avent รุ่นต่างๆ

    • ดีไซน์

      การออกแบบขวดนม
      • ประกอบชิ้นส่วนง่าย
      • ง่ายต่อการทำความสะอาด
      • จับถือได้ง่าย
      • คอขวดกว้าง
      ใช้งานง่าย
      กะทัดรัด

    • วัสดุ

      ปลอดสาร BPA*
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ (125 มล./4 ออนซ์)
      4  ชิ้น
      ฝาเกลียว
      4  ชิ้น
      แผ่นปิดเพื่อเก็บรักษาน้ำนม
      4  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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