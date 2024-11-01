SCF680/04
เก็บและป้อนน้ำนมแม่ได้ง่าย
ภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Philips Avent SCF680/04 ใช้สำหรับเก็บน้ำนมในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง ปั๊มน้ำนมลงภาชนะบรรจุได้โดยตรงโดยติดเข้ากับที่ปั๊มนม เพียงเปลี่ยนจากแผ่นปิดฝาเกลียวเป็นจุกนมสำหรับป้อนนม (ไม่มีจุกนมมาให้)ดูประโยชน์ทั้งหมด
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สามารถใช้จุกนมและจุกหัดดื่ม Philips Avent ได้ทุกรุ่นกับภาชนะบรรจุน้ำนมแม่ Philips Avent (ไม่รวมจุกนม)
ปั๊มน้ำนมลงภาชนะจัดเก็บได้โดยตรงโดยใช้ที่ปั๊มนมของ Philips Avent
ใส่แผ่นปิดฝาเกลียวเพื่อเก็บรักษาน้ำนมไว้ในตู้เย็น หรือช่องแช่แข็ง
เพียงแทนที่แผ่นปิดฝาเกลียวด้วยจุกนม Avent เพื่อป้อนนม โดยไม่จำเป็นต้องถ่ายเทน้ำนม (ไม่รวมจุกนม)
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