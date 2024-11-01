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  • พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    Philips Avent ขวดนมทารก Classic

    SCF686/27

    พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ขวดนม Classic ของเราได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มานาน 30 ปี และยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างต่อเนื่อง ขวดนมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดน้ำนมได้ง่ายและเพลิดเพลิน พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

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    Philips Avent ขวดนมทารก Classic

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    พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ได้รับความไว้วางใจมานาน 30 ปี

    • 2 ขวด
    • 11 ออนซ์ / 330 มล.
    • จุกนมปรับเปลี่ยนการไหล
    • 3 เดือนขึ้นไป
    ลดอาการงอแงอย่างได้ผลพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    ลดอาการงอแงอย่างได้ผลพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    การนอนหลับและอาหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพของลูกน้อย จากการทดลองทางการแพทย์แบบสุ่มเกี่ยวกับการออกแบบขวดนมส่งผลกระทบต่อ "พฤติกรรมของทารก" หรือไม่ ปรากฏว่าขวดนมทารก Philips Avent Classic แสดงให้เห็นถึงการลดอาการงอแงได้ประมาณ 28 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมที่ใช้เปรียบเทียบ (46 นาที กับ 74 นาที, ความน่าจะเป็น=0.05) โดยเฉพาะช่วงกลางคืน**

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

    ระบบป้องกันอาการโคลิคพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    ระบบป้องกันอาการโคลิคพิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์

    ขณะที่ลูกน้อยของคุณดูดนม ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอ ช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องของลูกน้อย*

    ปลอดสาร BPA*

    ปลอดสาร BPA*

    ขวดนม Philips Avent Classic+ ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลแตกต่างกันให้เลือก

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลแตกต่างกันให้เลือก

    ขวดนม Philips Avent Classic มีอัตราการไหลในระดับต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการเติบโตของลูกน้อย โปรดทราบว่าเกณฑ์อายุของทารกเป็นตัวบ่งชี้โดยประมาณ สำหรับอัตราการไหลของน้ำนมที่แตกต่างกันไปตามอายุเมื่อทารกเติบโต จุกนมทุกรุ่นมีจำหน่ายในแบบแพ็คคู่

    โปรดใช้วงแหวนปรับระดับเสมอ

    โปรดใช้วงแหวนปรับระดับเสมอ

    โปรดใช้ขวดนม Philips Avent Classic กับวงแหวนปรับระดับเสมอ (ให้มาพร้อมกับขวดนม Philips Avent Classic ทุกขวด)

    ลูกน้อยสามารถดูดติดได้อย่างง่ายด้วยระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนม

    ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอรับกับจังหวะการดูดนมของลูกน้อย น้ำนมจะไหลไปตามจังหวะที่ลูกดูดซึ่งช่วยลดการบ้วนน้ำนม การดูดน้ำนมมากเกินไป และลดการเกิดแก๊ส

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent ได้ทุกรุ่น

    ขวดนม Philips Avent Classic สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนม Natural เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Classic ร่วมกับจุกนม Classic เท่านั้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      การออกแบบขวดนม
      • รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
      • คอขวดกว้าง

    • วัสดุ

      ขวดนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • โพลิโพรพิลีน
      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคนอ่อนนุ่ม

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      2  ชิ้น

    • การทำงานร่วมกันได้

      สามารถใช้งานได้กับ
      ที่ปั๊มน้ำนม ถ้วย VIA และจุกนม Classic

    • ใช้งานง่าย

      การใช้งานขวดนม
      • ง่ายต่อการทำความสะอาด
      • จับถือได้ง่าย
      ใช้งานง่าย
      • ใช้งานกับเตาไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
      • 5 ส่วน

    • ขวดนม

      วัสดุ
      ปลอดสาร BPA*

    • ฟังก์ชัน

      ดูดติด
      • ง่ายในการดูดติด
      • เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับจุกนมได้ง่าย
      จุกนม
      • ระบบป้องกันอาการโคลิคสองชิ้น
      • โค้งงอรับกับจังหวะการดูด

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-12 เดือน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011
    • ทารกแรกเกิด 2 สัปดาห์ ซึ่งป้อนนมด้วยขวดนม Philips Avent มีแนวโน้มแสดงอาการจุกเสียดแบบโคลิคน้อยกว่าทารกที่ดูดนมจากขวดนมธรรมดา ทารกแรกเกิด 2 สัปดาห์ ซึ่งป้อนนมด้วยขวดนม Philips Avent มีแนวโน้มแสดงอาการงอแงน้อยกว่าทารกที่ป้อนนมด้วยขวดนมชั้นนำยี่ห้ออื่น

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