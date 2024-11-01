SCF686/27
พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวดนม Classic ของเราได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มานาน 30 ปี และยังคงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการของคุณแม่อย่างต่อเนื่อง ขวดนมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ลูกน้อยดูดน้ำนมได้ง่ายและเพลิดเพลิน พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*ดูประโยชน์ทั้งหมด
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การนอนหลับและอาหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสุขและสุขภาพของลูกน้อย จากการทดลองทางการแพทย์แบบสุ่มเกี่ยวกับการออกแบบขวดนมส่งผลกระทบต่อ "พฤติกรรมของทารก" หรือไม่ ปรากฏว่าขวดนมทารก Philips Avent Classic แสดงให้เห็นถึงการลดอาการงอแงได้ประมาณ 28 นาทีต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมที่ใช้เปรียบเทียบ (46 นาที กับ 74 นาที, ความน่าจะเป็น=0.05) โดยเฉพาะช่วงกลางคืน**
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
ขณะที่ลูกน้อยของคุณดูดนม ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอ ช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องของลูกน้อย*
ขวดนม Philips Avent Classic+ ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนม Philips Avent Classic มีอัตราการไหลในระดับต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการเติบโตของลูกน้อย โปรดทราบว่าเกณฑ์อายุของทารกเป็นตัวบ่งชี้โดยประมาณ สำหรับอัตราการไหลของน้ำนมที่แตกต่างกันไปตามอายุเมื่อทารกเติบโต จุกนมทุกรุ่นมีจำหน่ายในแบบแพ็คคู่
โปรดใช้ขวดนม Philips Avent Classic กับวงแหวนปรับระดับเสมอ (ให้มาพร้อมกับขวดนม Philips Avent Classic ทุกขวด)
ระบบวาล์วที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมจะโค้งงอรับกับจังหวะการดูดนมของลูกน้อย น้ำนมจะไหลไปตามจังหวะที่ลูกดูดซึ่งช่วยลดการบ้วนน้ำนม การดูดน้ำนมมากเกินไป และลดการเกิดแก๊ส
ขวดนม Philips Avent Classic สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนม Natural เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Classic ร่วมกับจุกนม Classic เท่านั้น
ดีไซน์
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
การทำงานร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
ขวดนม
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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