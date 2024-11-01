คำค้นหา

  • สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย
  • Play Pause

    Philips Avent ขวดนมทารก Natural

    SCF690/17

    สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

    ขวดนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿495.00

    Philips Avent ขวดนมทารก Natural

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ขวดนมทารก Natural ทั้งหมด

    สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    • 1 ขวด
    • 4 ออนซ์/125 มล.
    • จุกนมไหลช้าสำหรับทารกแรกเกิด
    • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครเพื่อจุกนมนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้เสียรูปทรง

    อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    ระบบขั้นสูงในการป้องกันอาการโคลิคด้วยการออกแบบวาล์วคู่

    การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*

    ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*

    ขวดนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)

    ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่ตั้งแต่ปี 1984

    ตั้งแต่ปี 1984 Philips Avent มีการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และได้รับการพัฒนาผ่านการทดลองเชิงคลินิกและการค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุม

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent ได้ทุกรุ่น

    ขวดนม Philips Avent Natural สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนม Classic และที่จับ เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น

    มีจำหน่ายในขนาดที่แตกต่างกัน

    ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด: 2 ออนซ์/60 มล., 4 ออนซ์/125 มล., 9 ออนซ์/260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล. ขวดนมทุกแบบมีจำหน่ายในแบบแพคเดี่ยวและแพ็คหลายชิ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      การออกแบบขวดนม
      • รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
      • คอขวดกว้าง

    • วัสดุ

      ขวดนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • โพลิโพรพิลีน
      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      1  ชิ้น

    • ใช้งานง่าย

      ใช้งานง่าย
      • ประกอบชิ้นส่วนง่าย
      • ง่ายต่อการทำความสะอาด
      • จับถือได้ง่าย
      • ใช้งานกับเตาไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้

    • ขวดนม

      วัสดุ
      ปลอดสาร BPA*
      ความจุ
      4 ออนซ์/125 มล.

    • ฟังก์ชัน

      ใช้งานง่าย
      ทำความสะอาดและประกอบง่าย
      ดูดติด
      สลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย
      จุกนม
      • ระบบป้องกันอาการโคลิคขั้นสูง
      • ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
      • จุกนมนุ่มและยืดหยุ่นเป็นพิเศษ
      • อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ที่สบายไม่เหมือนใคร

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-12 เดือน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด