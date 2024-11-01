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  • วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    Philips Avent ขวดนมทารก Natural

    SCF690/23

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    ขวดรุ่นใหม่ของเรามาพร้อมกับวัสดุผิวจุกนมที่นุ่มและการออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้และทรงจุกนมอันเป็นธรรมชาติทำให้ดูดน้ำนมได้อย่างเป็นธรรมชาติและผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿550.00

    Philips Avent ขวดนมทารก Natural

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    วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดในการป้อนนมลูกโดยใช้ขวดนม

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

    • 2 ขวด
    • 4 ออนซ์/125 มล.
    • จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด
    • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    ยึดจุกนมได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้าง

    จุกนมทรงเต้านมที่กว้างสามารถดูดนมได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสมือนเต้านมจริง ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม

    จุกนมผิวนุ่มออกแบบมาเพื่อการป้อนนมที่เป็นธรรมชาติ

    จุกนมผิวนุ่มออกแบบมาเพื่อการป้อนนมที่เป็นธรรมชาติ

    วัสดุผิวจุกนมที่นุ่มให้ความรู้สึกเหมือนเต้านมมากขึ้น ผสมผสานการให้นมจากเต้านมและจากขวดนมได้

    การออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่นที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

    การออกแบบเกลียวที่ยืดหยุ่นที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้

    การออกแบบเกลียวที่ผสมผสานกับอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและความยืดหยุ่น จะช่วยทำให้ลิ้นเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติโดยไม่เกิดการหักงอ ออกแบบมาเพื่อป้อนนมลูกน้อยที่สบายและอิ่มเอม

    เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์

    เทคโนโลยีวาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์

    ลดอาการงอแงและความรู้สึกอึดอัดไม่สบาย โดยการระบายอากาศออกจากท้องของเด็ก

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

    รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent Natural ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับ Philips Avent Natural ได้ทุกรุ่น

    ขวดนม Philips Avent Natural แบบใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนมและที่จับ Classic เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น

    ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*

    ขวดนมนี้ปลอดสาร BPA*

    ขวดนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย ประกอบง่ายและรวดเร็ว

    คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว

    ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกน้อยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

    ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด และมี 7 จุกนมที่แตกต่างกันเพื่อใช้งานกับทุกช่วงพัฒนาการของลูกน้อย จุกนมที่นุ่ม การออกแบบที่ยืดหยุ่น เพิ่มอัตราการไหลของนม และขนาดขวดนม เพื่อที่จะตามให้ทันการเติบโตและการพัฒนาการของลูกน้อย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      2  ชิ้น

    • รูปแบบในการออกแบบขวด

      สี
      เคลียร์

    Badge-D2C

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    • 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011

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