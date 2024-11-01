SCF696/17
สลับกับการป้อนนมจากเต้านมได้ง่าย
ขวดนมรูปแบบใหม่ของเราช่วยให้ขวดนมมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น สำหรับคุณและลูกน้อยของคุณ จุกนมของเรามีการออกแบบอุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ ที่ล้ำสมัยสำหรับให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนได้ดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยของคุณ ในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมดูประโยชน์ทั้งหมด
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จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยดูดนมเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม
อุปกรณ์รูปกลีบดอกไม้ในจุกนมเพิ่มความนุ่มและยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้จุกนมเสียรูปทรง ลูกของคุณจะเพลิดเพลินไปกับการดูดนมที่สะดวกสบายและดูดได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น
การออกแบบวาล์วคู่แบบใหม่ช่วยลดการเกิดอาการโคลิคและความรู้สึกไม่สบายโดยการระบายอากาศเข้าสู่ขวดนมแทนที่จะไหลเข้าสู่ท้องลูกน้อย
ขวดนม Philips Avent Natural ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA* (โพลิโพรพิลีน)
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ขวดนมนี้ถือและจับยึดได้ง่ายในทุกทิศทางเพื่อความถนัดมือสูงสุด แม้แต่มือเล็กๆ ของลูกน้อย
คอขวดที่กว้างทำให้บรรจุนมและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้ประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว
ขวดนม Philips Avent Natural มีจำหน่าย 4 ขนาด: 2 ออนซ์/60 มล., 4 ออนซ์/125 มล., 9 ออนซ์/260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล. ขวดนมทุกแบบมีจำหน่ายในแบบแพคเดี่ยวและแพ็คหลายชิ้น
ขวดนม Philips Avent Natural สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent ได้ทุกรุ่น ยกเว้นขวดนม Classic และที่จับ เราขอแนะนำให้ใช้ขวดนม Natural กับจุกนม Natural เท่านั้น
ตั้งแต่ปี 1984 Philips Avent มีการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และได้รับการพัฒนาผ่านการทดลองเชิงคลินิกและการค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุม
ดีไซน์
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ใช้งานง่าย
ขวดนม
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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