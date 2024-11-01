Philips Avent ชุดชาม 2 ใบสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป
กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ชาม Philips Avent SCF708/00 สำหรับระยะการพัฒนาการของเด็ก ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿980.00
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Philips Avent ชุดชาม 2 ใบสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป
กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ชุดชามที่ออกแบบมาเพื่อเด็กเล็ก
ก้นชามป้องกันการลื่น - ป้องกันการหกเลอะเทอะ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
น้ำหนักและขนาด
- ขนาดกล่อง F-box
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50 (ลึก) X 206 (กว้าง) X 261 (สูง)
มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
0.181
กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
-
ชามเล็ก: 40 (ลึก) X 140 (สูง) X 140 (กว้าง) ชามใหญ่: 43 (ลึก) X 175 (สูง) X 175 (กว้าง)
มม.
- จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
-
6
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตในจีน
-
ใช่
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ใช้งานง่าย
- ใช้กับเตาไมโครเวฟได้
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ได้
-
อุปกรณ์ต่างๆ
- ชามขนาดใหญ่
-
1
- ชามขนาดเล็ก
-
1
ชิ้น
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