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  • กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    Philips Avent ชุดชาม 2 ใบสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

    SCF708/00

    กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    ชาม Philips Avent SCF708/00 สำหรับระยะการพัฒนาการของเด็ก

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿980.00

    Philips Avent ชุดชาม 2 ใบสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

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    กระตุ้นการรับประทานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    ชุดชามที่ออกแบบมาเพื่อเด็กเล็ก

    • สีขาว
    พัฒนาโดยนักจิตวิทยาเด็ก

    พัฒนาโดยนักจิตวิทยาเด็ก

    ก้นชามป้องกันการลื่น - ป้องกันการหกเลอะเทอะ

    ก้นชามป้องกันการลื่น - ป้องกันการหกเลอะเทอะ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดกล่อง F-box
      50 (ลึก) X 206 (กว้าง) X 261 (สูง)  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.181  กก.
      ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
      ชามเล็ก: 40 (ลึก) X 140 (สูง) X 140 (กว้าง) ชามใหญ่: 43 (ลึก) X 175 (สูง) X 175 (กว้าง)  มม.
      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      6

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตในจีน
      ใช่

    • ใช้งานง่าย

      ใช้กับเตาไมโครเวฟได้
      ได้

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ชามขนาดใหญ่
      1
      ชามขนาดเล็ก
      1  ชิ้น

    Badge-D2C

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