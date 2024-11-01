คำค้นหา

  • จิบได้โดยไม่หยด จิบได้โดยไม่หยด จิบได้โดยไม่หยด

    Philips Avent ถ้วยหัดดื่ม

    SCF755/00

    จิบได้โดยไม่หยด

    ถ้วยหัดดื่มปลอดสาร BPA ของ Philips มาพร้อมกับวาล์วที่รอรับสิทธิบัตรซึ่งรับประกันได้ว่าจะไม่มีวันหก จุกหัดดื่มที่ทนต่อการกัดและที่จับเพื่อการดื่มที่ง่ายสำหรับเด็กเล็กของคุณ ง่ายสำหรับลูกน้อย สะดวกสำหรับคุณ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿760.00

    Philips Avent ถ้วยหัดดื่ม

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ถ้วยมีจงอย ทั้งหมด

    จิบได้โดยไม่หยด

    เปลี่ยนจากขวดเป็นถ้วยได้ง่าย

    • จิบได้โดยไม่หยด
    • 12 ออนซ์/ 340 มล.
    • 18m เดือนขึ้นไป
    จุกหัดดื่มแบบมีมุมช่วยลดการเอียงหัว

    จุกหัดดื่มแบบมีมุมช่วยลดการเอียงหัว

    จุกหัดดื่มแบบมีมุมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กเล็กหัดดื่มครั้งแรกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเอียงหัวไปด้านหลังมากจนเกินไป

    ด้ามฝึกจับที่นุ่มนวลเพื่อการจับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ

    ด้ามฝึกจับที่นุ่มนวลเพื่อการจับถือถนัดมือสำหรับมือเล็กๆ

    ด้ามฝึกจับช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การดื่มนมด้วยตนเอง ด้ามจับเหล่านี้มีรูปร่างที่เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ในการยึดจับได้อย่างง่ายดาย และยังได้รับการทำมาจากยางเพื่อการจับที่กันลื่น

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    .

    ไม่รั่วซึม! คุณแม่ยืนยัน

    หมดปัญหาเลอะเทอะกวนใจ! วาล์วแบบใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำไหลออกมาเมื่อเด็กดื่มจากถ้วยหัดดื่มเท่านั้น

    เปลี่ยนเป็นถ้วยแบบปกติได้ง่ายๆ

    เพียงแค่ถอดวาล์วออก แก้วหัดดื่มจะกลายเป็นแบบปกติทันที

    ฝาครอบสุขอนามัยเพื่อคงความสะอาดของถ้วยขณะเดินทาง

    ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในขณะเดินทาง ฝาครอบสุขอนามัยจะรักษาถ้วยให้สะอาดอยู่เสมอ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.106  กก.
      ขนาดกล่อง F-box
      194 x 125 x 9  มม.
      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      6  ชิ้น

    • ประเทศผู้ผลิต

      อินโดนีเซีย
      ใช่

    • วัสดุ

      ถ้วยหัดดื่ม
      โพลิโพรพิลีน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ถ้วย (340 มล./ 12 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      ฝาครอบสุขอนามัยปิดแน่น
      1  ชิ้น
      ด้ามจับที่มีจุกหัดดื่มในตัว
      1  ชิ้น
      วาล์ว
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      18 เดือน +

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด