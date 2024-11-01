SCF755/00
จิบได้โดยไม่หยด
ถ้วยหัดดื่มปลอดสาร BPA ของ Philips มาพร้อมกับวาล์วที่รอรับสิทธิบัตรซึ่งรับประกันได้ว่าจะไม่มีวันหก จุกหัดดื่มที่ทนต่อการกัดและที่จับเพื่อการดื่มที่ง่ายสำหรับเด็กเล็กของคุณ ง่ายสำหรับลูกน้อย สะดวกสำหรับคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
จุกหัดดื่มแบบมีมุมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กเล็กหัดดื่มครั้งแรกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเอียงหัวไปด้านหลังมากจนเกินไป
ด้ามฝึกจับช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้การดื่มนมด้วยตนเอง ด้ามจับเหล่านี้มีรูปร่างที่เหมาะสำหรับมือเล็กๆ ในการยึดจับได้อย่างง่ายดาย และยังได้รับการทำมาจากยางเพื่อการจับที่กันลื่น
ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
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หมดปัญหาเลอะเทอะกวนใจ! วาล์วแบบใหม่ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรจะทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำไหลออกมาเมื่อเด็กดื่มจากถ้วยหัดดื่มเท่านั้น
เพียงแค่ถอดวาล์วออก แก้วหัดดื่มจะกลายเป็นแบบปกติทันที
ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในขณะเดินทาง ฝาครอบสุขอนามัยจะรักษาถ้วยให้สะอาดอยู่เสมอ
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วัสดุ
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