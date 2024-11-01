SCF760/00
ฝาเกลียวช่วยให้ถูกสุขอนามัยได้ทุกที่
ถ้วยมีหลอด SCF760/00 ของ Philips Avent เป็นทางออกสำหรับการดื่มที่เหมาะสมของเด็กเล็กที่กำลังเติบโต ตัวถ้วยป้องกันการรั่วซึม ง่ายในการใช้ด้วยตนเองสำหรับเด็กด้วยฝาเกลียวที่ไม่เหมือนใคร ที่เก็บซ่อนและทำความสะอาดได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ผลิตภัณฑ์นี้มีสาร BPA 0%
ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
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