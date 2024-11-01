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    Philips Avent ถ้วยมีหลอด

    SCF762/00

    ฝาเกลียวช่วยให้ถูกสุขอนามัยได้ทุกที่

    ถ้วยมีหลอด SCF762/00 ของ Philips Avent เป็นทางออกสำหรับการดื่มที่เหมาะสมของเด็กเล็กที่กำลังเติบโต ตัวถ้วยป้องกันการรั่วซึม ง่ายในการใช้ด้วยตนเองสำหรับเด็กด้วยฝาเกลียวที่ไม่เหมือนใคร ที่เก็บซ่อนและทำความสะอาดได้

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿965.00

    Philips Avent ถ้วยมีหลอด

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    ฝาเกลียวช่วยให้ถูกสุขอนามัยได้ทุกที่

    ป้องกันการรั่วซึม และง่ายในการใช้ด้วยตนเองเองสำหรับเด็ก

    • 12 ออนซ์
    • หลอดสำหรับ 18 เดือนขึ้นไป
    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    อุปกรณ์สามารถถอดแยกทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

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    ผลิตภัณฑ์ BPA 0%

    ผลิตภัณฑ์ BPA 0%

    ผลิตภัณฑ์นี้มีสาร BPA 0%

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ขวดและถ้วย Philips ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up/ถ้วย My First Big Kid คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยอาหารสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ถ้วย (340 มล./ 12 ออนซ์)
      1  ชิ้น
      ฝาเกลียวปิดหลอด
      1  ชิ้น
      หลอดซิลิโคน
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      18 เดือน +

    • ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

      ความลึก
      80  มม.
      ความสูง
      240  มม.
      ความยาว
      100  มม.
      น้ำหนัก
      112  ก.

    Badge-D2C

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