SCF782
ช่วยในการปรับตัวสู่การดื่มแบบผู้ใหญ่
ช่วยให้เด็กเล็กปรับพฤติกรรมการดื่มจากถ้วยหัดดื่มเป็นถ้วยแบบปกติโดยไม่หกเลอะเทอะ! ด้วยเทคโนโลยีฝาฝึกดื่มซึ่งของเหลวจะไหลออกจากถ้วยต่อเมื่อริมฝีปากของเด็กเล็กกดสัมผัสกับขอบถ้วยเท่านั้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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ถ้วยหัดดื่มไร้จุกช่วยให้สามารถดื่มจากรอบขอบถ้วย 360 องศา เหมือนกับถ้วยสำหรับผู้ใหญ่
ถ้วยหัดดื่มไร้จุกนี้ออกแบบมาให้ฟันขึ้นได้อย่างแข็งแรงสุขภาพดี
ถ้วยหัดดื่มไร้จุกนี้โดดเด่นไปด้วยวาล์วที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะปล่อยของเหลวให้ไหลออกมาจากถ้วยเมื่อริมฝีปากของเด็กสัมผัสเข้ากับขอบถ้วยเท่านั้น ในแต่ละช่วงการจิบนั้นวาล์วจะปิดลงโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะหกเลอะเทอะ
ถ้วยมีที่จับมาให้ในตัว ให้เด็กเล็กของคุณมีตัวเลือกว่าจะถือที่ตัวถ้วยหรือถือด้วยที่จับ
รักษาความสะอาดของถ้วยได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก
ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA
ชิ้นส่วนต่างๆ ของถ้วยนี้ใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก แยกชิ้นส่วนของถ้วยแล้วให้เครื่องล้างจานจัดการที่เหลือ หรือสามารถล้างด้วยมือในน้ำสบู่ก็ได้
เราช่วยสนับสนุนให้เด็กพัฒนาไปสู่การดื่มอย่างอิสระ และช่วยปรับพฤติกรรมการดื่มจากเต้านมหรือขวดนมมาสู่ถ้วยปกติ โซลูชันต่างๆ ของเราอย่างเช่น จุกนม ปากพวยแบบนุ่มและแข็ง หลอด และการดื่มจากขอบถ้วย 360 องศา ซึ่งติดตามการพัฒนาและกระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหวและการดื่มของลูกคุณ
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