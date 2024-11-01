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  • ช่วยในการปรับตัวสู่การดื่มแบบผู้ใหญ่ ช่วยในการปรับตัวสู่การดื่มแบบผู้ใหญ่ ช่วยในการปรับตัวสู่การดื่มแบบผู้ใหญ่

    Philips Avent ถ้วยสำหรับการดื่มแบบผู้ใหญ่

    SCF782

    ช่วยในการปรับตัวสู่การดื่มแบบผู้ใหญ่

    ช่วยให้เด็กเล็กปรับพฤติกรรมการดื่มจากถ้วยหัดดื่มเป็นถ้วยแบบปกติโดยไม่หกเลอะเทอะ! ด้วยเทคโนโลยีฝาฝึกดื่มซึ่งของเหลวจะไหลออกจากถ้วยต่อเมื่อริมฝีปากของเด็กเล็กกดสัมผัสกับขอบถ้วยเท่านั้น

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿920.00

    Philips Avent ถ้วยสำหรับการดื่มแบบผู้ใหญ่

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    • 260 มล.
    • 9 ออนซ์
    • 9 เดือนขึ้นไป
    ดื่มจากรอบขอบถ้วย 360 องศา ราวกับเป็นถ้วยแบบปกติ

    ดื่มจากรอบขอบถ้วย 360 องศา ราวกับเป็นถ้วยแบบปกติ

    ถ้วยหัดดื่มไร้จุกช่วยให้สามารถดื่มจากรอบขอบถ้วย 360 องศา เหมือนกับถ้วยสำหรับผู้ใหญ่

    ช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี*

    ช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี*

    ถ้วยหัดดื่มไร้จุกนี้ออกแบบมาให้ฟันขึ้นได้อย่างแข็งแรงสุขภาพดี

    เทคโนโลยีฝาฝึกดื่ม

    เทคโนโลยีฝาฝึกดื่ม

    ถ้วยหัดดื่มไร้จุกนี้โดดเด่นไปด้วยวาล์วที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งจะปล่อยของเหลวให้ไหลออกมาจากถ้วยเมื่อริมฝีปากของเด็กสัมผัสเข้ากับขอบถ้วยเท่านั้น ในแต่ละช่วงการจิบนั้นวาล์วจะปิดลงโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะหกเลอะเทอะ

    ที่จับที่ให้เด็กเล็กมีตัวเลือกในการถือเพิ่มเติม

    ที่จับที่ให้เด็กเล็กมีตัวเลือกในการถือเพิ่มเติม

    ถ้วยมีที่จับมาให้ในตัว ให้เด็กเล็กของคุณมีตัวเลือกว่าจะถือที่ตัวถ้วยหรือถือด้วยที่จับ

    ฝาปิดป้องกันถูกสุขอนามัยจึงทำให้ถ้วยสะอาดอยู่เสมอ

    ฝาปิดป้องกันถูกสุขอนามัยจึงทำให้ถ้วยสะอาดอยู่เสมอ

    รักษาความสะอาดของถ้วยได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอก

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วยนี้ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วย Philips Avent ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนต่างๆ ของถ้วยนี้ใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก แยกชิ้นส่วนของถ้วยแล้วให้เครื่องล้างจานจัดการที่เหลือ หรือสามารถล้างด้วยมือในน้ำสบู่ก็ได้

    ถ้วยของเราติดตามการพัฒนาของลูกคุณ

    ถ้วยของเราติดตามการพัฒนาของลูกคุณ

    เราช่วยสนับสนุนให้เด็กพัฒนาไปสู่การดื่มอย่างอิสระ และช่วยปรับพฤติกรรมการดื่มจากเต้านมหรือขวดนมมาสู่ถ้วยปกติ โซลูชันต่างๆ ของเราอย่างเช่น จุกนม ปากพวยแบบนุ่มและแข็ง หลอด และการดื่มจากขอบถ้วย 360 องศา ซึ่งติดตามการพัฒนาและกระตุ้นทักษะการเคลื่อนไหวและการดื่มของลูกคุณ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      อินโดนีเซีย
      ใช่

    • ข้อมูลทางด้าน Logistic

      ขนาดบรรจุภัณฑ์
      114 มม. (ลึก) x 77 มม. (กว้าง) x 113 มม. (สูง)  มม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ - รุ่นสำหรับ EU
      114 มม. (L) x 85 มม. (W) x 177 มม. (H)  มม.
      ขนาดบรรจุภัณฑ์ - รุ่นสำหรับสหรัฐอเมริกา
      114 มม. (L) x 85 มม. (W) x 162 มม. (H)  มม.

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ภาชนะบรรจุ
      1  ชิ้น
      วงแหวนเกลียวพร้อมด้ามจับ
      1  ชิ้น
      ระบบวาล์ว (3 ชิ้น)
      1 ชุด
      คู่มือการใช้งาน
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      9 เดือนขึ้นไป

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • จากการสำรวจ ทันตแพทย์เด็กกว่า 77% เห็นด้วยว่าถ้วยนี้ช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพช่องปาก (การวิจัยออนไลน์อิสระ สหรัฐอเมริกา เดือนเมษายน 2559)
    • จากการสำรวจ ทันตแพทย์เด็กกว่า 72% แนะนำให้ใช้เทคโนโลยีฝาหัดดื่ม (การวิจัยออนไลน์อิสระ สหรัฐอเมริกา เดือนเมษายน 2559)

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