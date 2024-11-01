SCF798/00
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หลอดนี้จะมีวาล์วกันรั่วในตัวกันไม่ให้ของเหลวหก ฝาปิดแบบพับจะปกป้องหลอดและกันไม่ให้มีของเหลวรั่วเมื่อไปไหนมาไหน
ถ้วยมีหลอด The Philips Avent Bendy สามารถต่อและถอดประกอบได้ง่าย ทุกชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวก
ถ้วย Philips Avent Bendy ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA
ขวดและถ้วย Philips Avent ทุกตัวสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ
ถ้วยมีหลอด Philips Avent Bendy ช่วยให้พัฒนาการทางช่องปากเป็นไปอย่างสุขภาพดี รวมทั้งช่วยบริหารกล้ามเนื้อปาก อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้่ช่องปากอีกด้วย* พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เราสร้างถ้วยมีหลอดออกมาได้อย่างดีที่สุด*
การเรียนรู้การดื่มด้วยตนเองเป็นพัฒนาการขั้นสำคัญของลูกคุณ เราสนับสนุนให้เด็กได้ออกผจญภัยเรียนรู้การดื่มด้วยตนเอง ช่วยเปิดทางให้เด็กเปลี่ยนผ่านจากการดื่มจากเต้านมหรือขวดไปเป็นเปิดถ้วยดื่มได้โดยง่ายดาย จากการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพหลายๆ ท่าน วิธีแก้ของเราที่มีจุกนม ปากพวยชนิดนุ่มและแข็ง หลอด และขอบช่วยดื่ม 360° นั้นจะปรับตามพัฒนาการของลูกคุณ และกระตุ้นให้ลูกคุณได้รับทักษะด้านกลไกและการดื่มใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการแก้อย่างพรีเมียมของเรา ปลอดสาร BPA และพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัย
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