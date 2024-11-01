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    Avent SCF798/00 Straw Cups

    SCF798/00

    Unfortunately this product is no longer available

    Avent SCF798/00 Straw Cups

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    มีวาล์วกันรั่วในตัวและฝาปิดแบบพับเพื่อกันไม่ให้ของเหลวหก

    มีวาล์วกันรั่วในตัวและฝาปิดแบบพับเพื่อกันไม่ให้ของเหลวหก

    หลอดนี้จะมีวาล์วกันรั่วในตัวกันไม่ให้ของเหลวหก ฝาปิดแบบพับจะปกป้องหลอดและกันไม่ให้มีของเหลวรั่วเมื่อไปไหนมาไหน

    ชิ้นส่วนมีไม่กี่ชิ้น ต่อประกอบและทำความสะอาดง่าย (ใช้กับเครื่องล้างจานได้)

    ชิ้นส่วนมีไม่กี่ชิ้น ต่อประกอบและทำความสะอาดง่าย (ใช้กับเครื่องล้างจานได้)

    ถ้วยมีหลอด The Philips Avent Bendy สามารถต่อและถอดประกอบได้ง่าย ทุกชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวก

    วัสดุปลอดสาร BPA

    วัสดุปลอดสาร BPA

    ถ้วย Philips Avent Bendy ผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ใช้ร่วมกันได้กับขวดนมและถ้วย Philips Avent

    ขวดและถ้วย Philips Avent ทุกตัวสามารถใช้งานร่วมกันได้ ยกเว้นขวดแก้วและถ้วย Grown-Up คุณจึงสามารถจับคู่ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ถ้วยสุดพิเศษได้ เหมาะสำหรับความต้องการพัฒนาการการเติบโตของลูกน้อยของคุณ

    การพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี

    การพัฒนาด้านสุขภาพช่องปากที่ดี

    ถ้วยมีหลอด Philips Avent Bendy ช่วยให้พัฒนาการทางช่องปากเป็นไปอย่างสุขภาพดี รวมทั้งช่วยบริหารกล้ามเนื้อปาก อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้่ช่องปากอีกด้วย* พัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เราสร้างถ้วยมีหลอดออกมาได้อย่างดีที่สุด*

    ถ้วย Philips Avent จะปรับตามพัฒนาการของลูกคุณ

    การเรียนรู้การดื่มด้วยตนเองเป็นพัฒนาการขั้นสำคัญของลูกคุณ เราสนับสนุนให้เด็กได้ออกผจญภัยเรียนรู้การดื่มด้วยตนเอง ช่วยเปิดทางให้เด็กเปลี่ยนผ่านจากการดื่มจากเต้านมหรือขวดไปเป็นเปิดถ้วยดื่มได้โดยง่ายดาย จากการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาสุขภาพหลายๆ ท่าน วิธีแก้ของเราที่มีจุกนม ปากพวยชนิดนุ่มและแข็ง หลอด และขอบช่วยดื่ม 360° นั้นจะปรับตามพัฒนาการของลูกคุณ และกระตุ้นให้ลูกคุณได้รับทักษะด้านกลไกและการดื่มใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าวิธีการแก้อย่างพรีเมียมของเรา ปลอดสาร BPA และพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกและสุขอนามัย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ถ้วย
      1
      ฝาปิดแบบพับ
      1
      หลอด
      1
    Badge-D2C

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