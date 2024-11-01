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  • ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน* ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน* ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน*

    Philips Avent ป้องกันอาการโคลิคด้วยจุกนมระบายอากาศ AirFree™

    SCF810/24

    ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน*

    จุกนมระบายอากาศ AirFree™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกน้อยกลืนอากาศเข้าไปน้อยที่สุด โดยให้จุกนมมีแต่น้ำนม แม้กระทั่งเมื่อถือในแนวนอนเพื่อป้อนนม การลดอากาศที่ลูกน้อยกลืนลงไปจะช่วยลดปัญหาทั่วไปในการป้อนนมอย่าง อาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อนได้

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿600.00

    Philips Avent ป้องกันอาการโคลิคด้วยจุกนมระบายอากาศ AirFree™

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    ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน*

    ไล่อากาศออก เหลือเพียงน้ำนม

    • 2 ขวด
    • 4 ออนซ์/125 มล.
    • จุกนมขนาดแรกเกิด
    • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
    ไล่อากาศออก เหลือเพียงน้ำนมเพื่อให้ป้อนนมได้อย่างง่ายดาย

    ไล่อากาศออก เหลือเพียงน้ำนมเพื่อให้ป้อนนมได้อย่างง่ายดาย

    โดยให้จุกนมมีแต่น้ำนม แม้กระทั่งเมื่อถือในแนวนอนเพื่อป้อนนม ดังนั้นลูกน้อยของคุณจึงสามารถดื่มนมได้อย่างเป็นธรรมชาติในท่าหลังตรง ซึ่งสามารถช่วยลดอาการกรดไหลย้อน ช่วยในการย่อย และทำให้การป้อนนมเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายทั้งสำหรับคุณและลูกน้อยของคุณด้วย

    จุกนมปราศจากอากาศและเต็มไปด้วยน้ำนม

    จุกนมปราศจากอากาศและเต็มไปด้วยน้ำนม

    จุกนมระบายอากาศ AirFree™ ช่วยระบายอากาศออกจากจุกนม เพื่อให้ลูกน้อยของคุณกลืนอากาศลงไปน้อยที่สุดในขณะดื่มนม ซึ่งช่วยลดปัญหาทั่วไปในการป้อนนมอย่าง อาการโคลิค กรดไหลย้อน และแก๊สในกระเพาะ

    ระบบป้องกันอาการโคลิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอาการโคลิคและอาการงอแง*

    ระบบป้องกันอาการโคลิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดอาการโคลิคและอาการงอแง*

    การวิจัยทางการแพทย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าขวดนม Philips Avent ช่วยลดอาการโคลิคและการงอแงของเด็ก* แล้วทำได้อย่างไรล่ะ วาล์วในจุดนมช่วยป้องกันการเกิดสุญญากาศในขณะที่ลูกน้อยของคุณดื่มนม ทำให้ป้อนนมได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ สำลักนม และเรอ

    ทำความสะอาดและประกอบได้ง่าย เนื่องจากจุกนมระบายอากาศ AirFree™ เป็นอุปกรณ์็แบบชิ้นเดียว

    ทำความสะอาดและประกอบได้ง่าย เนื่องจากจุกนมระบายอากาศ AirFree™ เป็นอุปกรณ์็แบบชิ้นเดียว

    จุกนมระบายอากาศ AirFree™ สามารถประกอบกับขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent ได้ และยังทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคอขวดมีความกว้าง และมีเพียงชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ต้องทำความสะอาด

    ใช้งานได้ง่าย

    ใช้งานได้ง่าย

    เริ่มต้นด้วยการเติมนมลงในขวด วางจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ไว้บนขอบแล้วหมุนจุกนม เอียงขวดนมลงด้านล่างหนึ่งครั้งเพื่อเติมนมเข้าไปในจุกนม เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว เมื่อป้อนนม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุกนมระบายอากาศ AirFree™ อยู่ด้านบนสุด จุกนมจะเต็มไปด้วยน้ำนมแม้ว่าจะเอียงขวดให้อยู่ในแนวนั้น เพื่อให้ป้อนนมในขณะหลังตรงได้อย่างง่ายดาย

    ใช้ขวดนมของคุณโดยมีและไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™

    ใช้ขวดนมของคุณโดยมีและไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™

    คุณสามารถใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent โดยมีหรือไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ก็ได้ โดยจุกนมระบายอากาศนี้ AirFree™ สามารถใช้งานร่วมกันได้กับขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent ขนาด 4 ออนซ์/125 มล., 9 ออนซ์/260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล.

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลแตกต่างกันให้เลือก

    มีจุกนมที่มีอัตราการไหลแตกต่างกันให้เลือก

    ในขณะที่ลูกน้อยเริ่มเติบโตขึ้น พฤติกรรมการดื่มนมก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้เลือกจุกนมที่มีอัตราการไหลของนมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent สามารถใช้โดยที่มีหรือไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ก็ได้ แต่ควรใช้งานร่วมกับจุกนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent

    ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent อื่นๆ ได้อย่างลงตัว

    ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ Philips Avent อื่นๆ ได้อย่างลงตัว

    เราออกแบบผลิตภัณฑ์ขวดนมป้องกันอาการโคลิคเพื่อให้ใช้งานผสมผสานกันได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์ คุณจึงสามารถเริ่มต้นจากขวดนม ไปยังถ้วยฝึก ไปยังถ้วยหัดดื่ม โดยใช้อุปกรณ์เพียงเล็กน้อย

    รูปทรงของจุกนมได้รับการออกแบบมาให้ดูดติดจุกนมได้อย่างปลอดภัย

    รูปทรงของจุกนมช่วยให้ดูดติดจุกนมได้อย่างปลอดภัย และผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันไม่ให้จุกนมหดตัวเพื่อการป้อนนมอย่างสะดวกสบายและราบรื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      การออกแบบขวดนม
      • รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์
      • คอขวดกว้าง

    • วัสดุ

      ขวดนม
      • โพลิโพรพิลีน
      • ปราศจาก BPA
      จุกนม
      • ซิลิโคน
      • ปราศจาก BPA

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      2  ชิ้น
      จุกนมระบายอากาศ AirFree™
      1  ชิ้น

    • ใช้งานง่าย

      การใช้งานขวดนม
      • ใช้งานกับเตาไมโครเวฟและเครื่องล้างจานได้
      • ประกอบชิ้นส่วนง่าย
      • ง่ายต่อการทำความสะอาด
      • จับถือได้ง่าย

    • ฟังก์ชัน

      ใช้งานง่าย
      • ทำความสะอาดและประกอบง่าย
      • ชิ้นส่วนน้อย ประกอบได้ง่าย
      จุกนม
      ผิวสัมผัสแบบร่องที่ง่ายต่อการดูดติดช่วยป้องกันจุกนมหดตัว ระบบป้องกันอาการโคลิคที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์*
      ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
      ใช้งานร่วมกับขวดนม Classic+ และขวดนมป้องกันอาการโคลิคได้อย่างสมบูรณ์

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0-6 เดือน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • จุกนมระบายอากาศ AirFree™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกน้อยกลืนอากาศเข้าไปน้อยที่สุด โดยให้จุกนมมีแต่น้ำนม แม้กระทั่งเมื่อถือในแนวนอนเพื่อป้อนนม การลดอากาศที่ลูกน้อยกลืนลงไปจะช่วยลดปัญหาทั่วไปในการป้อนนมอย่าง อาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อนได้
    • 80% ของคุณแม่มีความเห็นตรงกันว่า “ลูกของฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการป้อนนมลดลง” จากการทดสอบจากทางบ้านกับคุณแม่ 144 คนในสหรัฐอเมริกาในปี 2017
    • ในช่วงอายุ 2 สัปดาห์ เด็กทารกที่ได้รับการป้อนนมด้วยขวดนม Philips Avent แสดงแนวโน้มว่าจะมีอาการโคลิคน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขวดนมทั่วไป และช่วยลดอาการงอแงของเด็กได้อย่างมากในเวลากลางคืนเมื่อเทียบกับเด็กทารกที่ได้รับการป้อนนมด้วยขวดนมชั้นนำอื่นๆ
    • อาคารโคลิคคืออะไร และมีผลกับลูกน้อยของเราอย่างไร โคลิคนั้นมีสาเหตุมาจากการกลืนอากาศลงไปขณะดูดนม ซึ่งทำให้รบกวนระบบย่อยอาหารของลูกน้อย ซึ่งอาการนี้ประกอบไปด้วยการร้องไห้ งอแง ท้องอืด และอาเจียน

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