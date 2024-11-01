SCF813/14
ออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อน*
จุกนมระบายอากาศ AirFree™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกน้อยกลืนอากาศเข้าไปน้อยที่สุด โดยให้จุกนมมีแต่น้ำนม แม้กระทั่งเมื่อถือในแนวนอนเพื่อป้อนนม การลดอากาศที่ลูกน้อยกลืนลงไปจะช่วยลดปัญหาทั่วไปในการป้อนนมอย่าง อาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ และกรดไหลย้อนได้ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
โดยให้จุกนมมีแต่น้ำนม แม้กระทั่งเมื่อถือในแนวนอนเพื่อป้อนนม ดังนั้นลูกน้อยของคุณจึงสามารถดื่มนมได้อย่างเป็นธรรมชาติในท่าหลังตรง ซึ่งสามารถช่วยลดอาการกรดไหลย้อน ช่วยในการย่อย และทำให้การป้อนนมเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายทั้งสำหรับคุณและลูกน้อยของคุณด้วย
จุกนมระบายอากาศ AirFree™ ช่วยระบายอากาศออกจากจุกนม เพื่อให้ลูกน้อยของคุณกลืนอากาศลงไปน้อยที่สุดในขณะดื่มนม ซึ่งช่วยลดปัญหาทั่วไปในการป้อนนมอย่าง อาการโคลิค กรดไหลย้อน และแก๊สในกระเพาะ
การวิจัยทางการแพทย์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าขวดนม Philips Avent ช่วยลดอาการโคลิคและการงอแงของเด็ก* แล้วทำได้อย่างไรล่ะ วาล์วในจุดนมช่วยป้องกันการเกิดสุญญากาศในขณะที่ลูกน้อยของคุณดื่มนม ทำให้ป้อนนมได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยลดอาการโคลิค แก๊สในกระเพาะ สำลักนม และเรอ
จุกนมระบายอากาศ AirFree™ สามารถประกอบกับขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent ได้ และยังทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากคอขวดมีความกว้าง และมีเพียงชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ต้องทำความสะอาด
เริ่มต้นด้วยการเติมนมลงในขวด วางจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ไว้บนขอบแล้วหมุนจุกนม เอียงขวดนมลงด้านล่างหนึ่งครั้งเพื่อเติมนมเข้าไปในจุกนม เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว เมื่อป้อนนม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุกนมระบายอากาศ AirFree™ อยู่ด้านบนสุด จุกนมจะเต็มไปด้วยน้ำนมแม้ว่าจะเอียงขวดให้อยู่ในแนวนั้น เพื่อให้ป้อนนมในขณะหลังตรงได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent โดยมีหรือไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ก็ได้ โดยจุกนมระบายอากาศนี้ AirFree™ สามารถใช้งานร่วมกันได้กับขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent ขนาด 4 ออนซ์/125 มล., 9 ออนซ์/260 มล. และ 11 ออนซ์/330 มล.
ในขณะที่ลูกน้อยเริ่มเติบโตขึ้น พฤติกรรมการดื่มนมก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้เลือกจุกนมที่มีอัตราการไหลของนมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ขวดนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent สามารถใช้โดยที่มีหรือไม่มีจุกนมระบายอากาศ AirFree™ ก็ได้ แต่ควรใช้งานร่วมกับจุกนมป้องกันอาการโคลิคและขวดนม Classic + ของ Philips Avent
เราออกแบบผลิตภัณฑ์ขวดนมป้องกันอาการโคลิคเพื่อให้ใช้งานผสมผสานกันได้อย่างง่ายดายและสมบูรณ์ คุณจึงสามารถเริ่มต้นจากขวดนม ไปยังถ้วยฝึก ไปยังถ้วยหัดดื่ม โดยใช้อุปกรณ์เพียงเล็กน้อย
รูปทรงของจุกนมช่วยให้ดูดติดจุกนมได้อย่างปลอดภัย และผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันไม่ให้จุกนมหดตัวเพื่อการป้อนนมอย่างสะดวกสบายและราบรื่น
ดีไซน์
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ใช้งานง่าย
ฟังก์ชัน
ระยะการพัฒนาการ
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