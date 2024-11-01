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  • การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย
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    Advanced เครื่องนึ่งและปั่น 2-in-1

    SCF870/20

    การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย

    เตรียมอาหารทารกโฮมเมดที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการด้วยเครื่องนึ่งและปั่น Philips Avent 2-in-1 เริ่มด้วยการนึ่งผลไม้ ผัก ปลา หรือเนื้อ จากนั้นยกและพลิกโถเพื่อปั่นโดยไม่จำเป็นต้องย้ายวัตถุดิบในการปรุงให้ยุ่งยาก

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿7,990.00

    Advanced เครื่องนึ่งและปั่น 2-in-1

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    การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย

    เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพเพื่ออาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าสำหรับทารก

    • การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
    • นึ่งและปั่นได้ในโถเดียว
    • ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย
    • คำแนะนำการหย่านมและสูตรอาหาร
    วิธีการนึ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพื่อปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

    วิธีการนึ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเพื่อปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

    การนึ่งเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไอน้ำหมุนเวียนขึ้นจากด้านล่าง แน่ใจได้ว่าส่วนผสมทั้งหมดได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องต้ม คุณค่าทางอาหาร เนื้อสัมผัส และน้ำจากการปรุงจะได้รับการเก็บรักษาไว้สำหรับการปั่น

    จากนึ่งจนถึงปั่น ทั้งหมดทำได้ในโถเดียวแสนสะดวก

    จากนึ่งจนถึงปั่น ทั้งหมดทำได้ในโถเดียวแสนสะดวก

    คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำอาหารทารกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการในโถเดียว เมื่อส่วนผสมของคุณนึ่งเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงยกโถ พลิก และล็อคให้อยู่กับที่ เพื่อให้คุณสามารถปั่นให้ได้ความสม่ำเสมอตามต้องการ

    จากบดละเอียดไปจนถึงเป็นก้อน สำหรับทุกช่วง

    จากบดละเอียดไปจนถึงเป็นก้อน สำหรับทุกช่วง

    จากผักและผลไม้ที่ปั่นละเอียดไปจนถึงการผสมเนื้อ ปลา และเมล็ดถั่ว และสุดท้ายเป็นเนื้อสัมผัสแบบชิ้น เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 2-in-1 ของเราช่วยเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงของการหย่านมและป้อนอาหาร

    12 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับอายุเพื่อสนับสนุนการหย่านม

    12 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับอายุเพื่อสนับสนุนการหย่านม

    พบกับ 12 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับอายุและคำแนะนำในการหย่านม เพื่อให้ลูกน้อยของคุณเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี และสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีไปตลอดชีวิต

    เติมน้ำได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าที่ใช้งานง่าย และทำความสะอาดชิ้นส่วนน้อยลง

    เติมน้ำได้อย่างง่ายดาย การตั้งค่าที่ใช้งานง่าย และทำความสะอาดชิ้นส่วนน้อยลง

    เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 2-in-1 ของเราได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานง่าย การตั้งค่าทำได้ง่าย เติมน้ำง่าย และยังล้างและจัดเก็บได้ง่ายด้วยส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้น

    รูปทรงเล็กจึงใช้พื้นที่จัดเก็บภายในครัวน้อย

    รูปทรงเล็กจึงใช้พื้นที่จัดเก็บภายในครัวน้อย

    เครื่องทำอาหารทารกนี้ใช้พื้นที่น้อยมากไม่ว่าจะเป็นภายในครัว บนโต๊ะ หรือเมื่อจัดเก็บในตู้

    การแจ้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ

    การแจ้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ

    ไม่จำเป็นต้องรอหรือดู เสียงบี๊พที่ชัดเจนจะบอกให้คุณทราบเมื่ออาหารสุกได้ที่ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงพลิกโถ ปั่น แล้วเสิร์ฟหรือจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังก็ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความยาวสายไฟ
      70  ม.
      สี/การตกแต่ง
      ขาว/เขียว
      กำลังไฟ
      400  วัตต์
      ความถี่
      50 - 60  เฮิร์ตซ์
      ความเร็ว
      1
      ความจุ
      800 (แข็ง) / 450 (เหลว)  มิลลิลิตร
      การจัดประเภทความปลอดภัย
      Class 1
      ปลอดภัย
      ระบบล็อกเพื่อป้องกันฝาปิดและโถ
      ความจุแท็งก์น้ำ
      200 มล.

    • น้ำหนักและขนาด

      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2  กก.
      ขนาดกล่อง F-box
      193 ล. x 243 ก. x 344 ส.  มม.
      ขนาดผลิตภัณฑ์
      16.50 (ฐานกลม) 30.8 (ความสูง)  ซม.
      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      2

    • ประเทศผู้ผลิต

      ตุรกี
      มี

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ถ้วยตวง
      1
      ไม้พาย
      1
      เครื่องนึ่ง/เครื่องปั่น
      1

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 6 เดือน +
      • 1 ปีขึ้นไป
      • 6 - 12 เดือน

    Badge-D2C

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