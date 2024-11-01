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การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพ และปั่นได้อย่างง่ายดาย
เตรียมอาหารทารกโฮมเมดที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการด้วยเครื่องนึ่งและปั่น Philips Avent 2-in-1 เริ่มด้วยการนึ่งผลไม้ ผัก ปลา หรือเนื้อ จากนั้นยกและพลิกโถเพื่อปั่นโดยไม่จำเป็นต้องย้ายวัตถุดิบในการปรุงให้ยุ่งยากดูประโยชน์ทั้งหมด
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การนึ่งเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไอน้ำหมุนเวียนขึ้นจากด้านล่าง แน่ใจได้ว่าส่วนผสมทั้งหมดได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องต้ม คุณค่าทางอาหาร เนื้อสัมผัส และน้ำจากการปรุงจะได้รับการเก็บรักษาไว้สำหรับการปั่น
คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำอาหารทารกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการในโถเดียว เมื่อส่วนผสมของคุณนึ่งเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงยกโถ พลิก และล็อคให้อยู่กับที่ เพื่อให้คุณสามารถปั่นให้ได้ความสม่ำเสมอตามต้องการ
จากผักและผลไม้ที่ปั่นละเอียดไปจนถึงการผสมเนื้อ ปลา และเมล็ดถั่ว และสุดท้ายเป็นเนื้อสัมผัสแบบชิ้น เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 2-in-1 ของเราช่วยเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับทุกช่วงของการหย่านมและป้อนอาหาร
พบกับ 12 สูตรอาหารที่เหมาะสมกับอายุและคำแนะนำในการหย่านม เพื่อให้ลูกน้อยของคุณเริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี และสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีไปตลอดชีวิต
เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 2-in-1 ของเราได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานง่าย การตั้งค่าทำได้ง่าย เติมน้ำง่าย และยังล้างและจัดเก็บได้ง่ายด้วยส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้น
เครื่องทำอาหารทารกนี้ใช้พื้นที่น้อยมากไม่ว่าจะเป็นภายในครัว บนโต๊ะ หรือเมื่อจัดเก็บในตู้
ไม่จำเป็นต้องรอหรือดู เสียงบี๊พที่ชัดเจนจะบอกให้คุณทราบเมื่ออาหารสุกได้ที่ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงพลิกโถ ปั่น แล้วเสิร์ฟหรือจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังก็ได้
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
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อุปกรณ์ต่างๆ
ระยะการพัฒนาการ
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