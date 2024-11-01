SCF883/01
นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน
เราเข้าใจดีว่าอาหารที่มีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญกับพัฒนาการด้านสุขภาพของลูกน้อย เครื่องทำอาหารทารกน้อย Philips Avent ช่วยให้คุณเตรียมมื้ออาหารแสนอร่อยทำเองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับมีการปรับแต่งตามระยะการหย่านมของลูกน้อยด้วยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การนึ่งเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไอน้ำหมุนเวียนขึ้นจากด้านล่าง แน่ใจได้ว่าส่วนผสมทั้งหมดได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องต้ม คุณค่าทางอาหาร เนื้อสัมผัส และน้ำจากการปรุงจะได้รับการเก็บรักษาไว้สำหรับการปั่น
คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำอาหารทารกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการในโถเดียว เมื่อส่วนผสมของคุณนึ่งเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงยกโถ พลิก และล็อคให้อยู่กับที่ เพื่อให้คุณสามารถปั่นให้ได้ความสม่ำเสมอตามต้องการ
จากผักและผลไม้ที่ปั่นละเอียดไปจนถึงการผสมเนื้อ ปลา และเมล็ดถั่ว และสุดท้ายเป็นเนื้อสัมผัสแบบชิ้น เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ของเรารองรับทุกขั้นตอนการทำอาหาร
เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดทรงคุณค่าได้ในโถเดียว ยกเสิร์ฟทันทีหรือเก็บไว้อุ่นกินภายหลังในภาชนะบรรจุที่ให้มาด้วยฟังก์ชันอุ่นหรือละลายน้ำแข็งที่ใช้งานง่ายก็ได้
รับแรงบันดาลใจจากหนังสือสูตรอาหารออนไลน์ของเรา ค้นหาสูตรอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและจัดเตรียมได้ง่ายตามการเติบโตของลูกน้อยของคุณ อ่านคำแนะนำการปรุงอาหารทีละขั้นตอน และค้นหาเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยทำให้การหย่านมเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าและวางแผนล่วงหน้าได้ด้วย เนื่องจากโถบรรจุได้ 1,000 มล. คุณจึงทำอาหารได้สูงสุดถึงสี่มื้อในครั้งเดียว เสิร์ฟหนึ่งมื้อแล้วเก็บอีกสามมื้อไว้กินภายหลังในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง
แม้ว่าคุณจะทำอาหารเสร็จไปแล้ว แต่เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ก็ยังคงใช้สะดวก โถและใบมีดใช้กับเครื่องล้างจานได้ และด้วยดีไซน์แบบเปิด จึงทำให้ล้างและเติมแท็งก์น้ำง่าย ช่วยให้การทำอาหารของคุณสะอาดในทุกๆ ครั้ง
ไม่จำเป็นต้องรอหรือดู เสียงบี๊พที่ชัดเจนจะบอกให้คุณทราบเมื่ออาหารสุกได้ที่ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงพลิกโถ ปั่น แล้วเสิร์ฟหรือจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังก็ได้
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด