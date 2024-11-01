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  • นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน

    Philips Avent Premium เครื่องนึ่งและปั่น 4-in-1

    SCF883/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน

    เราเข้าใจดีว่าอาหารที่มีคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญกับพัฒนาการด้านสุขภาพของลูกน้อย เครื่องทำอาหารทารกน้อย Philips Avent ช่วยให้คุณเตรียมมื้ออาหารแสนอร่อยทำเองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับมีการปรับแต่งตามระยะการหย่านมของลูกน้อยด้วย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Philips Avent Premium เครื่องนึ่งและปั่น 4-in-1

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    นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นร้อน

    รังสรรค์สารพัดมื้ออาหารทรงคุณค่าให้ลูกน้อย

    • การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
    • นึ่งและปั่นได้ในโถเดียว
    • ละลายน้ำแข็งและอุ่นง่าย ใช้ง่าย ล้างง่าย
    • ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย
    • คำแนะนำการหย่านมและสูตรอาหาร
    วิธีการนึ่งแบบคงคุณค่าสารอาหาร

    วิธีการนึ่งแบบคงคุณค่าสารอาหาร

    การนึ่งเป็นวิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้ไอน้ำหมุนเวียนขึ้นจากด้านล่าง แน่ใจได้ว่าส่วนผสมทั้งหมดได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องต้ม คุณค่าทางอาหาร เนื้อสัมผัส และน้ำจากการปรุงจะได้รับการเก็บรักษาไว้สำหรับการปั่น

    จากนึ่งจนถึงปั่น ทั้งหมดทำได้ในโถเดียวแสนสะดวก

    จากนึ่งจนถึงปั่น ทั้งหมดทำได้ในโถเดียวแสนสะดวก

    คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำอาหารทารกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการในโถเดียว เมื่อส่วนผสมของคุณนึ่งเสร็จแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงยกโถ พลิก และล็อคให้อยู่กับที่ เพื่อให้คุณสามารถปั่นให้ได้ความสม่ำเสมอตามต้องการ

    จากบดละเอียดไปจนถึงเป็นก้อน สำหรับทุกช่วง

    จากบดละเอียดไปจนถึงเป็นก้อน สำหรับทุกช่วง

    จากผักและผลไม้ที่ปั่นละเอียดไปจนถึงการผสมเนื้อ ปลา และเมล็ดถั่ว และสุดท้ายเป็นเนื้อสัมผัสแบบชิ้น เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ของเรารองรับทุกขั้นตอนการทำอาหาร

    นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นอาหารทำเองที่บ้าน

    นึ่ง ปั่น ละลายน้ำแข็ง และอุ่นอาหารทำเองที่บ้าน

    เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ช่วยให้คุณเตรียมอาหารโฮมเมดทรงคุณค่าได้ในโถเดียว ยกเสิร์ฟทันทีหรือเก็บไว้อุ่นกินภายหลังในภาชนะบรรจุที่ให้มาด้วยฟังก์ชันอุ่นหรือละลายน้ำแข็งที่ใช้งานง่ายก็ได้

    สูตรอาหารช่วยอย่านมแสนอร่อย

    สูตรอาหารช่วยอย่านมแสนอร่อย

    รับแรงบันดาลใจจากหนังสือสูตรอาหารออนไลน์ของเรา ค้นหาสูตรอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและจัดเตรียมได้ง่ายตามการเติบโตของลูกน้อยของคุณ อ่านคำแนะนำการปรุงอาหารทีละขั้นตอน และค้นหาเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยทำให้การหย่านมเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

    ทำอาหารหลายมื้อในครั้งเดียวด้วยโถ 1,000 มล.

    ทำอาหารหลายมื้อในครั้งเดียวด้วยโถ 1,000 มล.

    เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าและวางแผนล่วงหน้าได้ด้วย เนื่องจากโถบรรจุได้ 1,000 มล. คุณจึงทำอาหารได้สูงสุดถึงสี่มื้อในครั้งเดียว เสิร์ฟหนึ่งมื้อแล้วเก็บอีกสามมื้อไว้กินภายหลังในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง

    โถและใบมีดใช้กับเครื่องล้างจานได้ แถมแท็งก์น้ำยังเข้าใช้งานง่าย

    โถและใบมีดใช้กับเครื่องล้างจานได้ แถมแท็งก์น้ำยังเข้าใช้งานง่าย

    แม้ว่าคุณจะทำอาหารเสร็จไปแล้ว แต่เครื่องทำอาหารทารกเพื่อสุขภาพ 4-in-1 ก็ยังคงใช้สะดวก โถและใบมีดใช้กับเครื่องล้างจานได้ และด้วยดีไซน์แบบเปิด จึงทำให้ล้างและเติมแท็งก์น้ำง่าย ช่วยให้การทำอาหารของคุณสะอาดในทุกๆ ครั้ง

    การแจ้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ

    การแจ้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงบี๊พ

    ไม่จำเป็นต้องรอหรือดู เสียงบี๊พที่ชัดเจนจะบอกให้คุณทราบเมื่ออาหารสุกได้ที่ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงพลิกโถ ปั่น แล้วเสิร์ฟหรือจะเก็บไว้ใช้ในภายหลังก็ได้

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      70  ม.
      การใช้พลังงาน
      400  วัตต์
      การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)
      <0.5วัตต์ (ในช่วงเวลาที่เข้าสู่โหมดสแตนด์บายอัตโนมัติ): <1 นาที)
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V, 50-60Hz

    • ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

      บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ*
      มี
    Badge-D2C

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