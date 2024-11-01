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  • สบายและรวดเร็ว สบายและรวดเร็ว สบายและรวดเร็ว

    Philips Avent ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

    SCF900/01

    สบายและรวดเร็ว

    ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ SCF900/00 ของ Philips Avent ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์การปั๊มน้ำนมจะสบายและรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณและลูกน้อย

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,635.00

    Philips Avent ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ

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    สบายและรวดเร็ว

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    ที่จับออกแบบให้จับถือได้สะดวก

    ที่จับออกแบบให้จับถือได้สะดวก

    ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายและการปั๊มที่ง่าย

    ออกแบบมาเพื่อพลังในการดูดสูงสุด

    ออกแบบมาเพื่อพลังในการดูดสูงสุด

    ออกแบบมาเพื่อพลังในการดูดสูงสุด ให้คุณมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

    จุกนมซิลิโคนอ่อนนุ่มเพื่อการดูดติดโดยง่าย

    จุกนมซิลิโคนอ่อนนุ่มเพื่อการดูดติดโดยง่าย

    จุกนมซิลิโคนอ่อนนุ่ม Philips Avent ช่วยให้ปากของลูกน้อยดูดติดโดยง่าย ทารกจะดื่มนมจากจุกนมได้สะดวกสบายมากขึ้น

    ซิลิโคนนุ่มกันกระแทกรูปกลีบดอกไม้

    ซิลิโคนนุ่มกันกระแทกรูปกลีบดอกไม้

    ซิลิโคนนุ่มกันกระแทกรูปกลีบดอกไม้ของที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent จะแนบสนิทเข้ากับทรวงอกแม่และนวดบริเวณรอบๆ หัวนมอย่างนุ่มนวลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว

    เพื่อการการปั๊ม จัดเก็บ และป้อนนมที่ง่ายดาย

    น้ำนมแม่ที่ปั๊มออกมาสามารถนำไปเก็บใส่ตู้เย็นได้ทันทีโดยตรงโดยใช้ฝาถ้วยเก็บน้ำนม หรือนำไปป้อนให้ลูกน้อยโดยใช้จุกนมคอมาตรฐาน

    สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยน

    สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารก

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ขนาดคอขวดนม

      คอมาตรฐาน
      ใช่

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      จุกนมไหลช้า นุ่มเป็นพิเศษสำหรับทารกแรกเกิด
      1  ชิ้น
      ฐานรองขวดนม/ฝาครอบกรวย
      1  ชิ้น
      แผ่นปิดเพื่อเก็บรักษาน้ำนม
      1  ชิ้น
      ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ
      1  ชิ้น
      ฝาปิด Dormal และวงแหวนเกลียว
      1  ชิ้น
      ภาชนะบรรจุน้ำนม (120 มล./ 4 ออนซ์)
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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