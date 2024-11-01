SCF900/01
สบายและรวดเร็ว
ที่ปั๊มน้ำนมด้วยมือ SCF900/00 ของ Philips Avent ทำให้มั่นใจว่าประสบการณ์การปั๊มน้ำนมจะสบายและรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณและลูกน้อย
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายและการปั๊มที่ง่าย
ออกแบบมาเพื่อพลังในการดูดสูงสุด ให้คุณมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
จุกนมซิลิโคนอ่อนนุ่ม Philips Avent ช่วยให้ปากของลูกน้อยดูดติดโดยง่าย ทารกจะดื่มนมจากจุกนมได้สะดวกสบายมากขึ้น
ซิลิโคนนุ่มกันกระแทกรูปกลีบดอกไม้ของที่ปั๊มน้ำนม Philips Avent จะแนบสนิทเข้ากับทรวงอกแม่และนวดบริเวณรอบๆ หัวนมอย่างนุ่มนวลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว
น้ำนมแม่ที่ปั๊มออกมาสามารถนำไปเก็บใส่ตู้เย็นได้ทันทีโดยตรงโดยใช้ฝาถ้วยเก็บน้ำนม หรือนำไปป้อนให้ลูกน้อยโดยใช้จุกนมคอมาตรฐาน
สุญญากาศดึงน้ำนมอย่างอ่อนโยนจะเลียนแบบการดูดนมของทารก
ขนาดคอขวดนม
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์ต่างๆ
ระยะการพัฒนาการ
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