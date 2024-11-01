SCY100/01
มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*
ขวดนมป้องกันอาการโคลิคของเรามีระบบวาล์วป้องกันอาการโคลิค ออกแบบผิวสัมผัสให้ลดการติดขัดและความไม่สบายตัวระหว่างให้นม ด้วยวาล์วป้องกันอาการโคลิคในตัว อากาศจะระบายออกจากท้องของลูกน้อยแล้วเข้าไปในขวดนมแทนดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มีผลพิสูจน์ทางคลินิก* วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิคและก๊าซในกระเพาะ การศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าขวด Philips Avent ลดอาการโคลิคและการงอแงได้ โดยเฉพาะการงอแงในตอนกลางคืนนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดป้องกันอาการโคลิค Philips Avent งอแงน้อยลงถึง 60 % เมื่อเทียบกับลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดระบายอากาศของคู่แข่งชั้นแนวหน้า
รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมได้อย่างปลอดภัยและผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างสบายไม่ติดขัด
จุกนมออกแบบเพื่อให้ดูดติดได้มั่นคง ดูดได้ไม่ขาดตอน
Our Anti-colic bottle has few parts for quick and simple assembly.
The unique bottle shape makes this bottle easy to hold and grip in any direction.
With its wide neck and fewer parts, our bottle is easier to assemble and to clean quickly and thoroughly.
ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!
Philips Avent Anti-colic bottle is made of BPA free material (PP).
จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีการไหลให้เลือกหลายอัตราเพื่อตามให้ทันการเติบโตของลูกน้อย เราขอแนะนำให้เปลี่ยนจุกนมทุก 3 เดือนด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย โดยต้องใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent กับจุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent เท่านั้น
สามารถใช้งานร่วมกับขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ที่มีหรือไม่มีตัวระบายอากาศ AirFree ก็ได้
Our Anti-colic bottle is designed to prevent leakage whilst feeding, for a truly enjoyable feeding experience.
วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ขวดนม
ฟังก์ชัน
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