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  • มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว* มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    Philips Avent ขวดนมทารกป้องกันอาการโคลิค

    SCY103/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ขวดนมป้องกันอาการโคลิคของเรามีระบบวาล์วป้องกันอาการโคลิค ออกแบบผิวสัมผัสให้ลดการติดขัดและความไม่สบายตัวระหว่างให้นม ด้วยวาล์วป้องกันอาการโคลิคในตัว อากาศจะระบายออกจากท้องของลูกน้อยแล้วเข้าไปในขวดนมแทน

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿570.00

    Philips Avent ขวดนมทารกป้องกันอาการโคลิค

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    มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว*

    ออกแบบมาเพื่อให้นมลูกน้อยได้อย่างไม่ติดขัด

    • 2 ขวด
    • 9 ออนซ์/260 มล.
    • จุกนมการไหลระดับ 2
    • 1 เดือนขึ้นไป
    วาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อลดการกลืนอากาศ

    วาล์วป้องกันอาการโคลิคที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบมาเพื่อลดการกลืนอากาศ

    มีผลพิสูจน์ทางคลินิก* วาล์วป้องกันอาการโคลิคออกแบบมาเพื่อลดอาการโคลิคและก๊าซในกระเพาะ การศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าขวด Philips Avent ลดอาการโคลิคและการงอแงได้ โดยเฉพาะการงอแงในตอนกลางคืนนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดป้องกันอาการโคลิค Philips Avent งอแงน้อยลงถึง 60 % เมื่อเทียบกับลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดระบายอากาศของคู่แข่งชั้นแนวหน้า

    ผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างไม่ติดขัด

    ผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างไม่ติดขัด

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมได้อย่างปลอดภัยและผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหดตัวเพื่อให้นมได้อย่างสบายไม่ติดขัด

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมติดได้มั่นคง

    รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูดนมติดได้มั่นคง

    จุกนมออกแบบเพื่อให้ดูดติดได้มั่นคง ดูดได้ไม่ขาดตอน

    Easy to clean and assemble with few parts

    Easy to clean and assemble with few parts

    Our Anti-colic bottle has few parts for quick and simple assembly.

    Easy to hold

    Easy to hold

    The unique bottle shape makes this bottle easy to hold and grip in any direction.

    Wide neck bottle with rounded corner for easy cleaning

    Wide neck bottle with rounded corner for easy cleaning

    With its wide neck and fewer parts, our bottle is easier to assemble and to clean quickly and thoroughly.

    อุปกรณ์ตั้งแต่การป้อนนมจากเต้านมไปจนถึงถ้วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

    อุปกรณ์ตั้งแต่การป้อนนมจากเต้านมไปจนถึงถ้วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

    ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั๊มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!

    This bottle is BPA free

    This bottle is BPA free

    Philips Avent Anti-colic bottle is made of BPA free material (PP).

    มีอัตราการไหลให้เลือกหลายช่วงสำหรับลูกน้อยวัยกำลังโตของคุณ

    มีอัตราการไหลให้เลือกหลายช่วงสำหรับลูกน้อยวัยกำลังโตของคุณ

    จุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีการไหลให้เลือกหลายอัตราเพื่อตามให้ทันการเติบโตของลูกน้อย เราขอแนะนำให้เปลี่ยนจุกนมทุก 3 เดือนด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย โดยต้องใช้ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent กับจุกนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent เท่านั้น

    สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันอาการโคลิคทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ป้องกันอาการโคลิคทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ที่มีหรือไม่มีตัวระบายอากาศ AirFree ก็ได้

    Leak-free design

    Our Anti-colic bottle is designed to prevent leakage whilst feeding, for a truly enjoyable feeding experience.

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • วัสดุ

      จุกนม
      • ปลอดสาร BPA*
      • ซิลิโคน

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ขวดนมทารก
      2  ชิ้น

    • ขวดนม

      ความจุ
      9 ออนซ์/260 มล.

    • ฟังก์ชัน

      วาล์วป้องกันอาการโคลิค
      ลดการกลืนอากาศ
      จุกนม
      ผิวสัมผัสแบบร่องที่ง่ายต่อการดูดติดช่วยป้องกันจุกนมหดตัว รับรองว่าเป็นระบบป้องกันอาการโคลิค

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • ในระยะ 2 สัปดาห์แรก ลูกน้อยที่ดูดนมจากขวด Philips Avent มีอาการโคลิคต่ำและงอแงน้อยลงในตอนกลางคืนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับลูกน้อยที่ดูดนมจากขวดนมอื่นชั้นแนวหน้า
    • ดีไซน์ทรงจุกนมรับรองได้ว่าป้องกันไม่ให้จุกนมยุบและยังช่วยในเรื่องของการกลืนอากาศและให้นมได้อย่างไม่ติดขัด
    • อาคารโคลิคคืออะไร และมีผลกับลูกน้อยของเราอย่างไร โคลิคนั้นมีสาเหตุมาจากการกลืนอากาศลงไปขณะดูดนม ซึ่งทำให้รบกวนระบบย่อยอาหารของลูกน้อย ซึ่งอาการนี้ประกอบไปด้วยการร้องไห้ และงอแง

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