คำค้นหา

  • สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ* สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ* สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ*

    Shaver S9000 Prestige เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก ซีรีส์ 9000

    SP9860/13

    สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ*

    สัมผัสประสบการณ์การโกนที่นุ่มนวลและแนบสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ แม้กระทั่งกับหนวดเคราที่ยาว 7 วัน ด้วย Philips S9000 Prestige ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SkinIQ ทำให้เครื่องโกนหนวดรับรู้และปรับให้เข้ากับคุณเพื่อประสบการณ์การโกนที่คุณต้องการเสมอ

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿15,990.00

    Shaver S9000 Prestige เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าแบบแห้งและเปียก ซีรีส์ 9000

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องโกนหนวดรุ่นต่างๆ ทั้งหมด

    สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ*

    ด้วยเทคโนโลยี SkinIQ

    • ใบมีด NanoTech Dual Precision
    • ระบบกันสะเทือนควบคุมได้
    • มอเตอร์ดิจิตอลแบบท็อปสปิน
    • การเคลือบ SkinGlide คุณภาพเยี่ยม
    ใบมีดแข็งแรงพิเศษ ลับคมในตัว เพื่อความกระชับสูงสุด

    ใบมีดแข็งแรงพิเศษ ลับคมในตัว เพื่อความกระชับสูงสุด

    ด้วยความสามารถการตัดสูงสุด 150.000 ครั้งต่อนาที ใบมีด NanoTech Dual Precision ให้ผลลัพธ์ที่ที่แนบสนิทในระดับผิวหนัง ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 ชิ้นที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยอนุภาคนาโนจึงมีขอบที่คมกริบและแข็งแรงยาวนานเป็นพิเศษเพื่อความแนบสนิทตลอดเวลา

    ตำแหน่งใบมีดที่สมบูรณ์แบบเพื่อความแม่นยำสูงสุด

    ตำแหน่งใบมีดที่สมบูรณ์แบบเพื่อความแม่นยำสูงสุด

    เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงและความรู้สึกไม่สบาย Philips S9000 Prestige มีระบบกันสะเทือนที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใบมีดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด

    ประสิทธิภาพการโกนด้วยความเร็วสูง

    ประสิทธิภาพการโกนด้วยความเร็วสูง

    การหมุนสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ดิจิตอลมอเตอร์ที่ล้ำหน้าของ Philips ช่วยให้โกนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าโครงหน้าหรือความหนาแน่นของเส้นผมจะเป็นอย่างไร

    เกลี่ยง่ายสบายผิว

    เกลี่ยง่ายสบายผิว

    Philips S9000 Prestige มีการเคลือบ SkinGlide คุณภาพเยี่ยมของเราเพื่อการโกนที่นุ่มนวลอย่างยิ่ง วงแหวนที่มีเม็ดสีเมทัลลิกเคลือบสารกันเสียดสีเพื่อการเกลี่ยที่ยอดเยี่ยม

    การชาร์จแบบไร้สายที่สะดวกสบาย

    การชาร์จแบบไร้สายที่สะดวกสบาย

    การเสียบปลั๊กในบริเวณที่เปียกจะเป็นเพียงอดีต เพียงวางเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าไร้สายไว้บนแผ่นชาร์จ Qi เพื่อชาร์จแบบไร้สาย

    เครื่องโกนหนวดที่มีพลังเพื่อจัดการกับหนวดเครา

    เครื่องโกนหนวดที่มีพลังเพื่อจัดการกับหนวดเครา

    เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีเซนเซอร์ตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะ ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 500 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล

    ปรับแต่งการโกนหนวดของคุณ

    ปรับแต่งการโกนหนวดของคุณ

    ปรับความเร็วของเครื่องโกนหนวดของคุณและปรับแต่งการโกนหนวดในทุกๆ วันของคุณ ให้เหมาะกับผิวและความชอบของคุณ

    ออกแบบมาเพื่อจับเส้นขนที่จัดการได้ยาก

    ออกแบบมาเพื่อจับเส้นขนที่จัดการได้ยาก

    หัวโกน 360-D+ Flexing บนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ปรับตามส่วนโค้งของใบหน้าคุณ จับได้แม้กระทั่งเส้นขนที่จัดการได้ยากเพื่อการโกนที่นุ่มนวลขึ้น

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก

    ตัดแต่งหนวดและจอนของคุณ

    ตัดแต่งหนวดและจอนของคุณ

    เป็นมิตรกับผิวและใช้งานง่าย เพิ่มความคมชัดให้กับหนวดและจอนของคุณ ด้วยเครื่องกันขน SmartClick Precision

    ให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและได้รับการปกป้อง

    ให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและได้รับการปกป้อง

    เครื่องโกนหนวด S9000 Prestige นี้บรรจุอย่างเป็นระเบียบด้วยกระเป๋าเก็บระดับพรีเมียมที่มีแผ่นชาร์จ Qi และอุปกรณ์เสริม เหมาะสำหรับการเดินทางหรือเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งาน

    เพียงใช้งาน เปิด แล้วทำความสะอาด

    เพียงใช้งาน เปิด แล้วทำความสะอาด

    ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพียงเปิดหัวโกนขึ้นและล้างด้วยน้ำก๊อก

    ชาร์จเต็มในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

    ชาร์จเต็มในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

    ใช้แผ่นชาร์จ Qi เพื่อชาร์จเครื่องโกนหนวดของคุณจนเต็มภายใน 3 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดไร้สายนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      กระเป๋า
      กระเป๋าเก็บอุปกรณ์สุดพรีเมียม
      SmartClick
      ที่กันจอน

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      แผ่นชาร์จ Qi
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      เวลาในการชาร์จ
      3 ชั่วโมง
      ชาร์จด่วน
      18 นาที

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      ความหรูหราเหนือกาลเวลา
      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์

    • บริการ

      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH98
      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • ใบมีด NanoTech Dual Precision
      • ระบบที่นุ่มนวลต่อผิวเป็นพิเศษ
      Contour Following
      หัวโกน 360-D+ Flexing
      เทคโนโลยี SkinIQ
      • ระบบกันสะเทือนควบคุมได้
      • มอเตอร์ดิจิตอลแบบท็อปสปิน
      • การเคลือบ SkinGlide เพื่อการปกป้อง
      • ระบบตั้งค่าความนุ่มนวลในการโกนที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณ
      • เซนเซอร์ Power Adapt

    • ใช้งานง่าย

      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
      จอแสดงผล
      % ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่
      การทำความสะอาด
      • การทำความสะอาด 3 ขั้นตอน
      • สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • 756 แบบประเมินจากร้านตัดผมชาย 7 ร้านและลูกค้า 108 รายในประเทศเยอรมนี

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด