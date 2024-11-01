SP9860/13
สัมผัสได้แนบสนิท อ่อนโยนอย่างเหลือเชื่อ*
สัมผัสประสบการณ์การโกนที่นุ่มนวลและแนบสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ แม้กระทั่งกับหนวดเคราที่ยาว 7 วัน ด้วย Philips S9000 Prestige ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SkinIQ ทำให้เครื่องโกนหนวดรับรู้และปรับให้เข้ากับคุณเพื่อประสบการณ์การโกนที่คุณต้องการเสมอดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยความสามารถการตัดสูงสุด 150.000 ครั้งต่อนาที ใบมีด NanoTech Dual Precision ให้ผลลัพธ์ที่ที่แนบสนิทในระดับผิวหนัง ใบมีดแบบลับคมในตัว 72 ชิ้นที่เสริมความแข็งแกร่งด้วยอนุภาคนาโนจึงมีขอบที่คมกริบและแข็งแรงยาวนานเป็นพิเศษเพื่อความแนบสนิทตลอดเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงและความรู้สึกไม่สบาย Philips S9000 Prestige มีระบบกันสะเทือนที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าใบมีดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อความแม่นยำในการตัดสูงสุด
การหมุนสูงสุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ดิจิตอลมอเตอร์ที่ล้ำหน้าของ Philips ช่วยให้โกนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าโครงหน้าหรือความหนาแน่นของเส้นผมจะเป็นอย่างไร
Philips S9000 Prestige มีการเคลือบ SkinGlide คุณภาพเยี่ยมของเราเพื่อการโกนที่นุ่มนวลอย่างยิ่ง วงแหวนที่มีเม็ดสีเมทัลลิกเคลือบสารกันเสียดสีเพื่อการเกลี่ยที่ยอดเยี่ยม
การเสียบปลั๊กในบริเวณที่เปียกจะเป็นเพียงอดีต เพียงวางเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าไร้สายไว้บนแผ่นชาร์จ Qi เพื่อชาร์จแบบไร้สาย
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้ามีเซนเซอร์ตรวจจับหนวดเคราอัจฉริยะ ซึ่งจะอ่านความหนาแน่นของเส้นขน 500 ครั้งต่อวินาที เทคโนโลยีจะปรับพลังการตัดอัตโนมัติเพื่อการโกนหนวดที่ง่ายดายและนุ่มนวล
ปรับความเร็วของเครื่องโกนหนวดของคุณและปรับแต่งการโกนหนวดในทุกๆ วันของคุณ ให้เหมาะกับผิวและความชอบของคุณ
หัวโกน 360-D+ Flexing บนเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า Philips ปรับตามส่วนโค้งของใบหน้าคุณ จับได้แม้กระทั่งเส้นขนที่จัดการได้ยากเพื่อการโกนที่นุ่มนวลขึ้น
เครื่องโกนหนวดแบบเปียกและแบบแห้งที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ เลือกการโกนแบบแห้ง หรือจับคู่กับโฟมหรือเจลที่คุณชื่นชอบเพื่อการโกนแบบเปียก
เป็นมิตรกับผิวและใช้งานง่าย เพิ่มความคมชัดให้กับหนวดและจอนของคุณ ด้วยเครื่องกันขน SmartClick Precision
เครื่องโกนหนวด S9000 Prestige นี้บรรจุอย่างเป็นระเบียบด้วยกระเป๋าเก็บระดับพรีเมียมที่มีแผ่นชาร์จ Qi และอุปกรณ์เสริม เหมาะสำหรับการเดินทางหรือเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งาน
ทำความสะอาดเครื่องโกนหนวดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เพียงเปิดหัวโกนขึ้นและล้างด้วยน้ำก๊อก
ใช้แผ่นชาร์จ Qi เพื่อชาร์จเครื่องโกนหนวดของคุณจนเต็มภายใน 3 ชั่วโมง เครื่องโกนหนวดไร้สายนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
อุปกรณ์เสริม
กำลังไฟ
ดีไซน์
บริการ
ประสิทธิภาพการโกน
ใช้งานง่าย
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