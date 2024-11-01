SPA4000BK/00
เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น
เพิ่มสีสันให้เวลางานหรือตอนพักผ่อนด้วยลำโพงไร้สายดีไซน์สวยสำหรับตั้งโต๊ะที่เน้นบรรยากาศสุดชิล เชื่อมต่อ Bluetooth® ง่ายดาย สตรีมเพลงแบบไร้สะดุด พร้อมเสียงคุณภาพสูงไร้ดีเลย์ ไฟ LED หลากสีช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้สนุกและมีชีวิตชีวาดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ลำโพงตั้งโต๊ะดีไซน์เพรียวบางรุ่นนี้ขับเสียงอันทรงพลัง 14 วัตต์ (7 วัตต์ RMS) ออกมาได้เกินตัว ยกระดับการฟังเพลง ดนตรีประกอบเกม วิดีโอ และการโทรคุยเรื่องงานไปอีกขั้นให้เหนือชั้นกว่าลำโพงที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรีอีกด้วย
สัมผัสคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสตรีมเพลงด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth® ขั้นสูง สัญญาณที่เสถียรและความหน่วงต่ำช่วยให้เสียงซิงค์กันกับภาพขณะรับชมวิดีโอหรือเล่นเกม คุณสามารถใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงพกพาเข้ากับลำโพงได้อีกด้วย
ไฟหลากสีสันที่ขอบด้านหน้าของลำโพงช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการทำงานหรือการพักผ่อน มีโหมดให้เลือกถึงห้าโหมด ไม่ว่าจะเพิ่มมันส์ด้วยแสงสีที่ซิงค์เข้ากับจังหวะดนตรีหรือซาวด์เอฟเฟกต์ หรือผ่อนคลายด้วยโหมดบรรยากาศที่เปล่งแสงเรืองนิ่งๆ หลากสีสัน
เล่นได้นานสูงสุด 12 ชั่วโมงหากปิดไฟ LED ของลำโพง และนานสูงสุด 6 ชั่วโมงหากเปิดไฟ LED (ไม่ว่าจะตั้งค่าไฟเป็นโหมดใดก็ตาม) คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB-C ได้
ฝันอยากมีโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบใช่ไหม ลำโพงไร้สายดีไซน์เพรียวบางตัวนี้สามารถแทรกอยู่ใต้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ได้ หรือจะวางไว้หน้าแท่นวางแล็ปท็อปก็ยังได้ หาที่วางที่ถูกใจได้ง่ายมากๆ เพราะไม่มีสายไฟให้ต้องกังวลอีกต่อไป
เสียง
ลำโพง
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ขนาด
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด