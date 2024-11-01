คำค้นหา

  • เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น

    ลำโพงมัลติมีเดีย

    SPA4000BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น

    เพิ่มสีสันให้เวลางานหรือตอนพักผ่อนด้วยลำโพงไร้สายดีไซน์สวยสำหรับตั้งโต๊ะที่เน้นบรรยากาศสุดชิล เชื่อมต่อ Bluetooth® ง่ายดาย สตรีมเพลงแบบไร้สะดุด พร้อมเสียงคุณภาพสูงไร้ดีเลย์ ไฟ LED หลากสีช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้สนุกและมีชีวิตชีวา

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    ลำโพงมัลติมีเดีย

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู ระบบไมโคร ทั้งหมด

    เพิ่มสีสันให้เวลางานและเวลาเล่น

    • ลำโพงตั้งโต๊ะ Bluetooth®
    • สูงสุด 14 วัตต์ (7 วัตต์ RMS)
    • ไฟเส้น LED แบบ RGB
    • เล่นได้นานถึง 12 ชั่วโมง

    เสียงดีทุกงาน

    ลำโพงตั้งโต๊ะดีไซน์เพรียวบางรุ่นนี้ขับเสียงอันทรงพลัง 14 วัตต์ (7 วัตต์ RMS) ออกมาได้เกินตัว ยกระดับการฟังเพลง ดนตรีประกอบเกม วิดีโอ และการโทรคุยเรื่องงานไปอีกขั้นให้เหนือชั้นกว่าลำโพงที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรีอีกด้วย

    พร้อมเล่นทุกเมื่อ เชื่อมผ่าน Bluetooth® หรือเล่นผ่าน USB

    สัมผัสคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสตรีมเพลงด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth® ขั้นสูง สัญญาณที่เสถียรและความหน่วงต่ำช่วยให้เสียงซิงค์กันกับภาพขณะรับชมวิดีโอหรือเล่นเกม คุณสามารถใช้สาย USB-C เพื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่นเพลงพกพาเข้ากับลำโพงได้อีกด้วย

    ไฟ LED แบบ RGB ที่ช่วยเสริมบรรยากาศ

    ไฟหลากสีสันที่ขอบด้านหน้าของลำโพงช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการทำงานหรือการพักผ่อน มีโหมดให้เลือกถึงห้าโหมด ไม่ว่าจะเพิ่มมันส์ด้วยแสงสีที่ซิงค์เข้ากับจังหวะดนตรีหรือซาวด์เอฟเฟกต์ หรือผ่อนคลายด้วยโหมดบรรยากาศที่เปล่งแสงเรืองนิ่งๆ หลากสีสัน

    เล่นได้นานถึง 12 ชั่วโมง หรือ 6 ชั่วโมงเมื่อเปิดไฟ

    เล่นได้นานสูงสุด 12 ชั่วโมงหากปิดไฟ LED ของลำโพง และนานสูงสุด 6 ชั่วโมงหากเปิดไฟ LED (ไม่ว่าจะตั้งค่าไฟเป็นโหมดใดก็ตาม) คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน USB-C ได้

    รูปทรงเพรียวบาง ไม่มีสายให้ต้องซ่อน

    ฝันอยากมีโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบใช่ไหม ลำโพงไร้สายดีไซน์เพรียวบางตัวนี้สามารถแทรกอยู่ใต้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่วนใหญ่ได้ หรือจะวางไว้หน้าแท่นวางแล็ปท็อปก็ยังได้ หาที่วางที่ถูกใจได้ง่ายมากๆ เพราะไม่มีสายไฟให้ต้องกังวลอีกต่อไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      กำลังขับ (RMS)
      7W
      การตอบสนองต่อความถี่
      20 Hz - 20 KHz
      พลังขับเสียง (สูงสุด)
      14W
      ความต้านทานของลำโพง
      4 โอห์ม

    • ลำโพง

      เส้นผ่านศูนย์กลางไดร์เวอร์เต็มรูปแบบ
      2"
      จำนวนไดร์เวอร์เต็มรูปแบบ
      2
      การกำหนดค่าไดรเวอร์
      เต็มรูปแบบ
      จำนวนของช่องเสียง
      2.0

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      ไมโครโฟนในตัว
      USB
      Type-C
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • รูปแบบสตรีมมิ่ง: SBC
      ระยะการทำงานของ Bluetooth
      30 ม. หรือ 100 ฟุต (พื้นที่เปิด)
      มาตรฐาน DLNA
      ไม่มี
      สมาร์ทโฮม
      ไม่มี

    • สะดวกสบาย

      ง่ายต่อการติดตั้ง
      การจับคู่อัตโนมัติ
      การจัดการการโทร
      รับ/วางสาย
      ปุ่มและการควบคุม
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • สวิตช์ไฟ
      • ระดับเสียงของหน่วยหลัก
      ไมโครโฟนในตัว
      มี
      เอฟเฟกต์แสง
      มี ไฟ LED แบบ RGB
      การโทรแบบแฮนด์ฟรี
      มี

    • กำลังไฟ

      ความจุแบตเตอรี่
      2200mAh, 3.7V
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออน (ในตัว)
      อินพุต
      3.7V, 2A
      เวลาใช้งานของแบตเตอรี่
      12  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      4  ชั่วโมง

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      9.4  ซม.
      ชนิดของชั้นวาง
      วางนอน
      ความกว้าง
      44.2  ซม.
      ความลึก
      9.2  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.953  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.77  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.183  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายเคเบิล USB
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • เอกสารการรับประกันความปลอดภัย

    • ขนาด

      ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)
      411x56.3x71.8  มม.
      น้ำหนักตัวเครื่อง
      0.71  กก.

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด