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  • ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ

    ลำโพงมัลติมีเดีย

    SPA6500BK/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ

    มีพื้นที่ไม่พอใช่ไหม? ขาตั้งและแท่นต่ออเนกประสงค์แบบครบวงจรนี้ ช่วยยกจอภาพ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือแล็ปท็อปของคุณให้สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ลำโพงในตัวช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกมหรือการประชุมงาน และไฟแสงสีสวยงามช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบ

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    ลำโพงมัลติมีเดีย

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    ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ

    • แท่นวางจอภาพแบบออลอินวัน
    • ลำโพงภายในตัว
    • ไฟเส้น LED แบบ RGB
    • ฮับเชื่อมต่ออเนกประสงค์ในตัว

    ลำโพงในตัว 10 วัตต์ (RMS) ประหยัดพื้นที่

    ลำโพงในตัวมอบเสียงที่ทรงพลังและสมดุลอย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยยกระดับคุณภาพเสียงของเกมหรือการคุยเรื่องงานโดยไม่ทำให้โต๊ะรก คุณจะได้ยินเสียงแวดล้อมรอบข้างมากขึ้นขณะเล่นเกม และได้ยินชัดเจนเวลาคุยเรื่องงาน

    เล่นเพลงได้ด้วย! เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® หรือฮับ USB

    สตรีมเพลงจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไปยังลำโพงของแท่นวางจอภาพโดยตรงผ่าน Bluetooth® หรือจะเสียบไดรฟ์ USB เข้ากับช่อง USB-A ของแท่นวางเพื่อเล่นเพลงผ่านพอร์ต USB ก็ได้หากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้อยู่

    จัดระเบียบโต๊ะทำงาน แข็งแรง รับน้ำหนักได้ถึง 15 กก.

    โครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของจอภาพทั่วไปได้อย่างเหลือๆ สำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัด ใต้แท่นวางมีพื้นที่พอสำหรับเก็บคีย์บอร์ดขนาดเต็ม แล็ปท็อป โทรศัพท์ รวมไปถึงแท็บเล็ต

    ฮับเชื่อมต่ออเนกประสงค์ในตัวสำหรับอุปกรณ์จำเป็นคู่กาย

    เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟแบบชาร์จเร็ว PD 65 วัตต์ (ไม่มีแถมมาให้) เข้ากับแท่นวางจอภาพนี้เพื่อใช้งานในฐานะฮับเชื่อมต่ออเนกประสงค์ มีพอร์ต USB-C สำหรับเชื่อมต่อและชาร์จแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-A อีก 3 ช่องสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ แถมยังมีช่องเสียบไมโครโฟนและช่องเสียบหูฟังให้ด้วย

    ไฟ LED แบบ RGB ที่ช่วยเสริมบรรยากาศ

    แถบไฟ LED แบบ RGB ที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านใต้ของแท่นวางจอภาพช่วยสร้างบรรยากาศ ให้คุณดื่มด่ำไปกับการเล่นเกมโปรด การทำงาน หรือการพักผ่อนมากขึ้น โหมดไดนามิกสามโหมดจะซิงค์การแสดงแสงสีเข้ากับเสียงเพลงหรือซาวด์เอฟเฟกต์ โหมดไฟบรรยากาศสองโหมดจะให้แสงคงที่ ส่วนโหมดสุดท้ายมีไว้สำหรับเวลาที่ต้องการปิดไฟ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      การควบคุมระดับเสียง
      หมุน
      การตอบสนองต่อความถี่
      65Hz - 20kHz
      พลังขับเสียงสูงสุด (RMS)
      10 วัตต์ (≤10% THD)
      ความต้านทานของลำโพง
      4 โอห์ม

    • ลำโพง

      เส้นผ่านศูนย์กลางไดร์เวอร์เต็มรูปแบบ
      2"
      จำนวนไดร์เวอร์เต็มรูปแบบ
      2
      การกำหนดค่าไดรเวอร์
      เต็มรูปแบบ
      จำนวนของช่องเสียง
      2.0

    • การเชื่อมต่อ

      ไมโครโฟน
      • ไมโครโฟนในตัว
      • ไมโครโฟนในแจ็ค 3.5 มม.
      USB
      • Type-A x3 (อุปกรณ์เสริม)
      • Type-C (ฮับ, การชาร์จ)
      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • รองรับ Multipoint (Multipair)
      • รูปแบบสตรีมมิ่ง: SBC
      ระยะการทำงานของ Bluetooth
      10 ม. (พื้นที่ว่าง)
      แจ็คหูฟัง
      1x 3.5 มม.
      การชาร์จ USB
      5V, 2A (Type-C สูงสุด 35 วัตต์)
      มาตรฐาน DLNA
      ไม่มี
      สมาร์ทโฮม
      ไม่มี

    • สะดวกสบาย

      ง่ายต่อการติดตั้ง
      การจับคู่อัตโนมัติ
      การจัดการการโทร
      • รับ/วางสาย
      • ปฏิเสธไม่รับสาย
      ปุ่มและการควบคุม
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • สวิตช์ไฟ
      • เปลี่ยนโหมด
      ไมโครโฟนในตัว
      มี
      เอฟเฟกต์แสง
      มี ไฟ LED แบบ RGB
      การโทรแบบแฮนด์ฟรี
      มี

    • กำลังไฟ

      อินพุต
      สูงสุด 65 วัตต์ (Type-C)
      เอาต์พุต
      สูงสุด 45 วัตต์ (Type-C)

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      26.5  ซม.
      ชนิดของชั้นวาง
      ตั้งพื้น
      ความกว้าง
      57  ซม.
      ความลึก
      12.8  ซม.
      น้ำหนักรวม
      3.15  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      1.98  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.17  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายเคเบิล USB
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • เอกสารการรับประกันความปลอดภัย

    • ขนาด

      ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก)
      521x95x211.5  มม.
      น้ำหนักตัวเครื่อง
      1.93  กก.

    Badge-D2C

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