SPA6500BK/00
ประหยัดพื้นที่ เติมเต็มบรรยากาศ
มีพื้นที่ไม่พอใช่ไหม? ขาตั้งและแท่นต่ออเนกประสงค์แบบครบวงจรนี้ ช่วยยกจอภาพ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือแล็ปท็อปของคุณให้สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ลำโพงในตัวช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงสำหรับเกมหรือการประชุมงาน และไฟแสงสีสวยงามช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ลำโพงในตัวมอบเสียงที่ทรงพลังและสมดุลอย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยยกระดับคุณภาพเสียงของเกมหรือการคุยเรื่องงานโดยไม่ทำให้โต๊ะรก คุณจะได้ยินเสียงแวดล้อมรอบข้างมากขึ้นขณะเล่นเกม และได้ยินชัดเจนเวลาคุยเรื่องงาน
สตรีมเพลงจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไปยังลำโพงของแท่นวางจอภาพโดยตรงผ่าน Bluetooth® หรือจะเสียบไดรฟ์ USB เข้ากับช่อง USB-A ของแท่นวางเพื่อเล่นเพลงผ่านพอร์ต USB ก็ได้หากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้อยู่
โครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักของจอภาพทั่วไปได้อย่างเหลือๆ สำหรับใครที่มีพื้นที่จำกัด ใต้แท่นวางมีพื้นที่พอสำหรับเก็บคีย์บอร์ดขนาดเต็ม แล็ปท็อป โทรศัพท์ รวมไปถึงแท็บเล็ต
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลงไฟแบบชาร์จเร็ว PD 65 วัตต์ (ไม่มีแถมมาให้) เข้ากับแท่นวางจอภาพนี้เพื่อใช้งานในฐานะฮับเชื่อมต่ออเนกประสงค์ มีพอร์ต USB-C สำหรับเชื่อมต่อและชาร์จแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB-A อีก 3 ช่องสำหรับคีย์บอร์ด เมาส์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ แถมยังมีช่องเสียบไมโครโฟนและช่องเสียบหูฟังให้ด้วย
แถบไฟ LED แบบ RGB ที่ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านใต้ของแท่นวางจอภาพช่วยสร้างบรรยากาศ ให้คุณดื่มด่ำไปกับการเล่นเกมโปรด การทำงาน หรือการพักผ่อนมากขึ้น โหมดไดนามิกสามโหมดจะซิงค์การแสดงแสงสีเข้ากับเสียงเพลงหรือซาวด์เอฟเฟกต์ โหมดไฟบรรยากาศสองโหมดจะให้แสงคงที่ ส่วนโหมดสุดท้ายมีไว้สำหรับเวลาที่ต้องการปิดไฟ
เสียง
ลำโพง
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ขนาด
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