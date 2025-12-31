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300 Seriesเมาส์ไร้สาย

SPK7374/00

เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่

เมาส์ทรงสวยและจับสบายที่ปรับขนาดให้พอดีกับฝ่ามือและเก็บใส่กระเป๋าของคุณได้พอดี เมาส์โน้ตบุ๊คขนาดกะทัดรัดที่ไปกับคุณได้ทุกที่ตัวนี้ใช้ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย และยังมีเซ็นเซอร์ออปติคัลที่สามารถใช้งานได้กับเกือบทุกพื้นผิว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่

  • 3 ปุ่ม

  • ไร้สายความถี่ 2.4GHz

  • เซ็นเซอร์ออปติคัล

ระบบติดตามออปติคัลความละเอียดสูงสำหรับการควบคุมที่ราบรื่น

เพียงตั้งระบบแบตเตอรี่ครั้งเดียวก็ใช้งานได้ยาวนาน

เพราะแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยหลังจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน

สิ้นสุดความยุ่งเหยิงด้วยการออกแบบที่ไร้สายและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

สิ้นสุดความยุ่งเหยิงด้วยการออกแบบที่ไร้สายและการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

เชื่อมต่อง่ายและไม่มีสายเกะกะอีกต่อไป การออกแบบที่ไร้สายนี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายมากขึ้น

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี