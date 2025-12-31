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SPK7374/00
เมื่อไร้สาย ก็พกพาไปได้ทุกที่
เมาส์ทรงสวยและจับสบายที่ปรับขนาดให้พอดีกับฝ่ามือและเก็บใส่กระเป๋าของคุณได้พอดี เมาส์โน้ตบุ๊คขนาดกะทัดรัดที่ไปกับคุณได้ทุกที่ตัวนี้ใช้ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย และยังมีเซ็นเซอร์ออปติคัลที่สามารถใช้งานได้กับเกือบทุกพื้นผิว
3 ปุ่ม
ไร้สายความถี่ 2.4GHz
เซ็นเซอร์ออปติคัล
เพราะแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยหลังจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน
เชื่อมต่อง่ายและไม่มีสายเกะกะอีกต่อไป การออกแบบที่ไร้สายนี้จะทำให้ชีวิตคุณง่ายมากขึ้น
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