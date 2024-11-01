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    เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้ง 3000 Series ด้วย StyleBoard แบบปรับเอียง

    STE3170/80

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ลดรอยยับ ง่ายๆ ได้ทุกวัน

    ประหยัดเวลาลดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยเครื่องรีดไอน้ำแบบตั้ง Philips ซีรีย์ 3000 ด้วยกระดานชนิดผนวกรวมและเครื่องรีดปลายแหลมขนาดใหญ่ ปกป้องให้ตู้เสื้อผ้าของคุณปลอดเชื้อ* และเติมความสดชื่นจากกลิ่นหอมด้วยเครื่องกระจายกลิ่น MyEssence

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    เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้ง 3000 Series ด้วย StyleBoard แบบปรับเอียง

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    ลดรอยยับ ง่ายๆ ได้ทุกวัน

    StyleBoard แบบปรับเอียงได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    • StyleBoard แบบปรับเอียง
    • การตั้งค่าไอน้ำ 3 แบบ
    • ปลายแผ่นไอน้ำโลหะแหลม
    • กำลังไฟ 2000 วัตต์
    StyleBoard แบบปรับเอียงได้เพื่อความสะดวกและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    StyleBoard แบบปรับเอียงได้เพื่อความสะดวกและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    StyleBoard แบบปรับเอียงได้เป็นฐานที่มั่นคงระหว่างการรีดด้วยไอน้ำ เพียงแค่ใช้แผ่นไอน้ำกดเนื้อผ้าเข้ากับแผ่นรองเพื่อการรีดไอน้ำที่ง่ายขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่เรียบกริบตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง

    ร้อนขึ้นภายใน 60 วินาที ทำให้คุณพร้อมในเวลาไม่นาน

    ร้อนขึ้นภายใน 60 วินาที ทำให้คุณพร้อมในเวลาไม่นาน

    อยากใช้เมื่อไรก็ใช้ได้ เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งใช้เวลาเตรียมพร้อมน้อยกว่า 60 วินาที เป็นเครื่องรีดในฝันสำหรับรีดเสื้อผ้าที่ตัดสินใจนำมาสวมในนาทีสุดท้าย

    MyEssence คืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าของคุณด้วยกลิ่นที่คุณโปรดปราน

    MyEssence คืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าของคุณด้วยกลิ่นที่คุณโปรดปราน

    ฟังก์ชันเติมน้ำหอม MyEssence ให้คุณเติมชีวิตชีวาให้เสื้อผ้ากลิ่นหอมสุดโปรดได้ทุกเมื่อ

    การตั้งค่าการรีดไอน้ำ 3 ระดับด้วยอัตราไอน้ำต่อเนื่องสูง

    การตั้งค่าการรีดไอน้ำ 3 ระดับด้วยอัตราไอน้ำต่อเนื่องสูง

    ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท

    หัวพ่นไอน้ำโลหะแหลมมีขนาดใหญ่เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    หัวพ่นไอน้ำโลหะแหลมมีขนาดใหญ่เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

    แม่นยำไร้ที่ติ: นวัตกรรมหัวพ่นไอน้ำโลหะโดดเด่นตรงมีแผ่นความร้อนขนาดใหญ่และมีส่วนปลายความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อให้แก้ปัญหาการรีดในบริเวณเข้าถึงยากได้โดยง่าย เช่น บริเวณคอเสื้อและระหว่างกระดุม

    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%* เพื่อคืนความสดชื่นและขจัดกลิ่น

    นอกจากการขจัดรอยยับแล้ว 3000 ซีรีส์ ยังสามารถคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า (และของตกแต่งที่อ่อนนุ่ม ผ้าม่าน ของเล่น) และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่ 2 ล. ใช้งานได้นานขึ้นก่อนเติมน้ำแต่ละครั้ง

    แท็งก์น้ำขนาดใหญ่ 2 ล. ใช้งานได้นานขึ้นก่อนเติมน้ำแต่ละครั้ง

    จัดการงานหนัก: แทงค์น้ำชนิดใสและถอดออกได้ขนาด 2 ลิตรก็ใหญ่พอจะจัดการกับงานรีดแล้ว แม้่จะเป็นงานรีดหนักๆ ก็ตาม

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

    เครื่องพ่นไอน้ำของเราปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม

    การออกแบบเพรียวบางจัดเก็บได้ง่าย

    การออกแบบเพรียวบางจัดเก็บได้ง่าย

    ทำให้พอดี: การออกแบบอัจฉริยะทำให้เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งไม่กินพื้นที่มากและจัดเก็บได้ง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งได้
      ระยะเวลาทำความร้อน
      < 1 นาที
      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      โลหะ
      วิธีขจัดตะกรัน
      การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด - ล้างออกง่าย
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      สามารถใช้กับน้ำประปาได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      2 ลิตร
      ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ
      มี
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      การตั้งค่า 3 ระดับ
      สามารถรีดได้ในแนวตั้ง
      มี
      ปลั๊กไฟในตัว
      มี
      หัวพ่นไอน้ำซิลิโคน
      มี
      การรับประกัน
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000 วัตต์
      พร้อมใช้งาน
      < 1 นาที
      อัตราไอน้ำต่อเนื่อง
      40 กรัม/นาที
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ปลอดภัยกับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
      แม้เนื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ผ้าไหม

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxสxย)
      32x172x31 ซม.
      ความยาวสายไฟ
      1.8 ม.
      ความยาวหัวพ่น
      1.33 ม.
      ขนาดของเสาเมื่อต่อขยาย
      101 ซม.
      ขนาดแผ่นรองรีดผ้า
      32.7 x 60.8 ซม.
      ขนาดโต๊ะรีดผ้า (กว้างxสูงxลึก)
      32x5x60 ซม.
      ขนาดผ้ารองรีด (กว้างxสูงxลึก)
      33x5x61 ซม.
      พื้นผิวรองรีด
      60 ซม.
      ความหนาของชั้นโฟม
      5 มม.
      น้ำหนักหัวพ่นไอน้ำ
      0.43 กก.
      น้ำหนักโต๊ะรีดผ้า
      0.6781 กก.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.23 กก.
      น้ำหนักทั้งหมดพร้อมบรรจุภัณฑ์
      2.33 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      StyleBoard
      แนวตั้งและการเอียง
      ผ้าคลุมโต๊ะรีดผ้า-ชั้นบน
      ฝ้าย 100%
      ที่วางหัวพ่นไอน้ำใช้งานง่าย
      มี
      เสาแบบปรับได้
      มี
      ฝาน้ำหอม MyEssence
      มี
      แปรง
      มี
      ถุงมือ
      มี

    • ความยั่งยืน

      หัวพ่นปลอดสาร PVC
      มี
      บรรจุภัณฑ์
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
      คู่มือการใช้งาน
      85% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • ทดสอบกับ E. coli, S. Aureus, C. Albicans โดยสถาบันฝ่ายที่สาม โดยใช้เวลาอบไอน้ำ 1 นาที

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