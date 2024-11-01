STE3170/80
ลดรอยยับ ง่ายๆ ได้ทุกวัน
ประหยัดเวลาลดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยเครื่องรีดไอน้ำแบบตั้ง Philips ซีรีย์ 3000 ด้วยกระดานชนิดผนวกรวมและเครื่องรีดปลายแหลมขนาดใหญ่ ปกป้องให้ตู้เสื้อผ้าของคุณปลอดเชื้อ* และเติมความสดชื่นจากกลิ่นหอมด้วยเครื่องกระจายกลิ่น MyEssenceดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
StyleBoard แบบปรับเอียงได้เป็นฐานที่มั่นคงระหว่างการรีดด้วยไอน้ำ เพียงแค่ใช้แผ่นไอน้ำกดเนื้อผ้าเข้ากับแผ่นรองเพื่อการรีดไอน้ำที่ง่ายขึ้นพร้อมผลลัพธ์ที่เรียบกริบตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง
อยากใช้เมื่อไรก็ใช้ได้ เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งใช้เวลาเตรียมพร้อมน้อยกว่า 60 วินาที เป็นเครื่องรีดในฝันสำหรับรีดเสื้อผ้าที่ตัดสินใจนำมาสวมในนาทีสุดท้าย
ฟังก์ชันเติมน้ำหอม MyEssence ให้คุณเติมชีวิตชีวาให้เสื้อผ้ากลิ่นหอมสุดโปรดได้ทุกเมื่อ
ตั้งค่าระดับไอน้ำที่ต้องการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดบนเนื้อผ้าแต่ละประเภท ใช้ระดับไอน้ำน้อยสำหรับผ้าเนื้อบาง และการตั้งค่าไอน้ำที่ทรงพลังขึ้นสำหรับผ้าเนื้อหนาหรือเสื้อโค้ท
แม่นยำไร้ที่ติ: นวัตกรรมหัวพ่นไอน้ำโลหะโดดเด่นตรงมีแผ่นความร้อนขนาดใหญ่และมีส่วนปลายความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อให้แก้ปัญหาการรีดในบริเวณเข้าถึงยากได้โดยง่าย เช่น บริเวณคอเสื้อและระหว่างกระดุม
นอกจากการขจัดรอยยับแล้ว 3000 ซีรีส์ ยังสามารถคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้า (และของตกแต่งที่อ่อนนุ่ม ผ้าม่าน ของเล่น) และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*
จัดการงานหนัก: แทงค์น้ำชนิดใสและถอดออกได้ขนาด 2 ลิตรก็ใหญ่พอจะจัดการกับงานรีดแล้ว แม้่จะเป็นงานรีดหนักๆ ก็ตาม
เครื่องพ่นไอน้ำของเราปลอดภัยสำหรับผ้าที่รีดได้ทุกประเภท คุณสามารถแนบแผ่นไอน้ำบนเสื้อผ้าทุกชิ้นได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยไหม้ เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางอย่างผ้าไหม
ทำให้พอดี: การออกแบบอัจฉริยะทำให้เครื่องรีดไอน้ำแบบตั้งไม่กินพื้นที่มากและจัดเก็บได้ง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
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