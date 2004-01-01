STH5030/20
อนาคตแห่งแฟชั่น: ความเรียบหรูที่มีสไตล์
คุณเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะรีด ไม่ต้องกังวล! เปลี่ยนจากเตารีดขนาดใหญ่เทอะทะมาใช้เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 ที่พร้อมสำหรับใช้งานได้ภายใน 35 วินาที และยังใช้ได้ง่าย สวย ทันสมัย และรับประกันไม่เกิดรอยไหม้!ดูประโยชน์ทั้งหมด
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นพร้อมใช้งานทุกเมื่อ เพียงตั้งหัวเพื่อพ่นไอน้ำใส่ผ้าที่แขวน หรือที่วางบนพื้นราบ ก็ลงมือได้ทันที หัวที่ปรับเอียงได้ช่วยให้แพ็คเพื่อการเดินทางได้ง่าย และสามารถจัดเก็บที่บ้านได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ใช้ง่าย เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะทำความร้อนได้ภายในเวลาเพียง 35 วินาที และใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีดที่ล้าสมัย เพราะคุณสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดความยับบนเสื้อผ้าขณะที่แขวนอยู่ หรือที่วางบนพื้นราบ
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะช่วยคุณขจัดรอยยับที่รีดได้ยากบนเสื้อผ้าในตู้ที่สามารถรีดได้ โดยจะมี Eco เป็นโหมดในการประหยัดพลังงานพื้นฐาน Max ที่จะพ่นไอน้ำแรงขึ้นสำหรับรอยยับที่รีดได้ยากยิ่งขึ้น และผ้าฝ้าย
แผ่นทำความร้อนแบบแอคทีฟของเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องรีดเนื้อผ้าใดๆ ก็ตามที่สามารถรีดได้ แม้แต่ผ้าบอบบางที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ไปจนถึงผ้าเดนิม เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 มาพร้อมกับการรับประกันไม่เกิดรอยไหม้ เพื่อให้การดูแลและความวางใสสูงสุด และจะทำให้ชุดที่คุณชื่นชอบที่สุดดูดี ไม่ว่าจะเป็นผ้าบอบบางเพียงใดก็ตาม
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมีปลายแหลม สำหรับรีดมุมที่เข้าถึงได้ยาก และรีดรอยยับ จีบ และแขนเสื้อที่รีดยากที่สุดให้เรียบได้ นั่นหมายความว่าเสื้อผ้าที่บอบบางและละเอียดอ่อนที่สุดของคุณจะพร้อมสำหรับการสวมใส่ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด
ที่ระดับ Max เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะพ่นไอน้ำออกมาในปริมาณมาก สำหรับเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ (สูงถึง 1400 วัตต์** โดยมีพลังไอน้ำต่อเนื่องสูงสุดถึง 24 ก./นาที) เพื่อให้คุณรีดชุดโปรดของคุณให้เรียบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 มาพร้อมกับแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด 120 มล.และ 200 มล. ที่เติมน้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อการรีดที่ยาวนาน และเทออกได้ง่ายก่อนจัดเก็บหรือพกพาไปในการเดินทาง มีการออกแบบรูปคลื่นเพื่อเป็นเครื่องหมายของการไหลของน้ำอย่างมีสไตล์
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 ทุกหนึ่งพันเครื่องที่เราจำหน่ายได้จะช่วยให้เราลดพลาสติกมือหนึ่งได้มากเทียบเท่ากับหลอดดูดพลาสติก 295,000 หลอด เพื่อให้คุณรู้สึกวางใจเมื่อใช้งาน ไม่ใช่เพียงเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่รีดเท่านั้น
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เพื่อความสดชื่นและมั่นใจสุดๆ ในเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ ไม่ว่าจะผ่านการซักหรือการสวมใส่มาแล้ว
เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพี่อการเดินทางแบบ 2-in-1 เพื่อให้จัดเก็บได้อย่างรัดกุมและปลอดภัยระหว่างเดินทาง และคุณสามารถรีดเสื้อผ้าใดๆ ที่คุณนำติดตัวไปด้วยเครื่องรีดไอน้ำได้อย่างปลอดภัย เพราะจะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมนี้เป็นถุงมือนิรภัย ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากความร้อนของไอน้ำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง
ลืมโต๊ะรองรีดไปได้เลย เพราะเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมี Stylemat มาให้ เพียงนำมาวางรองเสื้อผ้าของคุณบนเตียง โซฟา โต๊ะ แขวนบนประตู หรือพื้นผิวเรียบใดๆ ที่เหมาะกับคุณเพื่อการรีด คุณก็สามารถรีดทุกสิ่งได้ตามต้องการ ในแบบของคุณ Stylemat จะทำหน้าที่เป็นพื้นผิวการรีดที่เรียบ และปกป้องเฟอร์นิเจอร์ของคุณจากความเสียหายขณะที่คุณรีด และจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้
ความยั่งยืน
