    5000 Series เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ

    STH5030/20

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    คุณเลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะรีด ไม่ต้องกังวล! เปลี่ยนจากเตารีดขนาดใหญ่เทอะทะมาใช้เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 ที่พร้อมสำหรับใช้งานได้ภายใน 35 วินาที และยังใช้ได้ง่าย สวย ทันสมัย และรับประกันไม่เกิดรอยไหม้!

    ยกระดับความทันสมัยให้กับตู้เสื้อผ้าของคุณด้วย Philips

    • เหมาะสำหรับเนื้อผ้าที่บอบบางและรอยยับที่รีดยาก
    • การออกแบบที่มีสไตล์และเรียบง่าย และง่ายต่อการใช้
    • พกพาและจัดเก็บได้สะดวกง่ายดาย
    ดีไซน์เพรียวบางพร้อมหัวที่ปรับได้: ช่วยให้ใช้และจัดเก็บได้ง่าย

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นพร้อมใช้งานทุกเมื่อ เพียงตั้งหัวเพื่อพ่นไอน้ำใส่ผ้าที่แขวน หรือที่วางบนพื้นราบ ก็ลงมือได้ทันที หัวที่ปรับเอียงได้ช่วยให้แพ็คเพื่อการเดินทางได้ง่าย และสามารถจัดเก็บที่บ้านได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    พลักแอนด์เพลย์: พร้อมใช้งานในเวลาไม่กี่วินาที ไม่ต้องใช้โต๊ะรีดผ้า

    ใช้ง่าย เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะทำความร้อนได้ภายในเวลาเพียง 35 วินาที และใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้โต๊ะรองรีดที่ล้าสมัย เพราะคุณสามารถพ่นไอน้ำเพื่อขจัดความยับบนเสื้อผ้าขณะที่แขวนอยู่ หรือที่วางบนพื้นราบ

    โหมด Eco และ Max: เลือกโหมดที่เหมาะกับเสื้อผ้าของคุณ

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะช่วยคุณขจัดรอยยับที่รีดได้ยากบนเสื้อผ้าในตู้ที่สามารถรีดได้ โดยจะมี Eco เป็นโหมดในการประหยัดพลังงานพื้นฐาน Max ที่จะพ่นไอน้ำแรงขึ้นสำหรับรอยยับที่รีดได้ยากยิ่งขึ้น และผ้าฝ้าย

    แผ่นไอน้ำที่ทำความร้อนแบบแอคทีฟเพื่อการปกป้องเนื้อผ้าที่บอบบาง

    แผ่นทำความร้อนแบบแอคทีฟของเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องรีดเนื้อผ้าใดๆ ก็ตามที่สามารถรีดได้ แม้แต่ผ้าบอบบางที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม ไปจนถึงผ้าเดนิม เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 มาพร้อมกับการรับประกันไม่เกิดรอยไหม้ เพื่อให้การดูแลและความวางใสสูงสุด และจะทำให้ชุดที่คุณชื่นชอบที่สุดดูดี ไม่ว่าจะเป็นผ้าบอบบางเพียงใดก็ตาม

    ปลายแหลม: สำหรับพื้นที่ที่รีดได้ยาก

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมีปลายแหลม สำหรับรีดมุมที่เข้าถึงได้ยาก และรีดรอยยับ จีบ และแขนเสื้อที่รีดยากที่สุดให้เรียบได้ นั่นหมายความว่าเสื้อผ้าที่บอบบางและละเอียดอ่อนที่สุดของคุณจะพร้อมสำหรับการสวมใส่ทุกเมื่อที่ต้องการอย่างไร้ขีดจำกัด

    การรีดไอน้ำที่ทรงพลัง: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอย่างง่ายดาย

    ที่ระดับ Max เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 จะพ่นไอน้ำออกมาในปริมาณมาก สำหรับเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ (สูงถึง 1400 วัตต์** โดยมีพลังไอน้ำต่อเนื่องสูงสุดถึง 24 ก./นาที) เพื่อให้คุณรีดชุดโปรดของคุณให้เรียบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    แท้งค์น้ำแบบถอดออกได้: เพื่อให้เติมได้อย่างง่ายดายและไม่หก

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 มาพร้อมกับแท้งค์น้ำแบบถอดออกได้ขนาด 120 มล.และ 200 มล. ที่เติมน้ำได้อย่างง่ายดายเพื่อการรีดที่ยาวนาน และเทออกได้ง่ายก่อนจัดเก็บหรือพกพาไปในการเดินทาง มีการออกแบบรูปคลื่นเพื่อเป็นเครื่องหมายของการไหลของน้ำอย่างมีสไตล์

    พลาสติก 45% นั้นได้รับการรีไซเคิลอย่างเต็มรูปแบบ: ดูดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 ทุกหนึ่งพันเครื่องที่เราจำหน่ายได้จะช่วยให้เราลดพลาสติกมือหนึ่งได้มากเทียบเท่ากับหลอดดูดพลาสติก 295,000 หลอด เพื่อให้คุณรู้สึกวางใจเมื่อใช้งาน ไม่ใช่เพียงเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่รีดเท่านั้น

    ไอน้ำช่วยฆ่าแบคทีเรีย/ยีสต์* และไร^ได้ถึง 99.9%*

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นฆ่าแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เพื่อความสดชื่นและมั่นใจสุดๆ ในเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ ไม่ว่าจะผ่านการซักหรือการสวมใส่มาแล้ว

    2-in-1 GlovePouch: สำหรับเดินทาง และปกป้องจากความร้อนของไอน้ำ

    เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเพี่อการเดินทางแบบ 2-in-1 เพื่อให้จัดเก็บได้อย่างรัดกุมและปลอดภัยระหว่างเดินทาง และคุณสามารถรีดเสื้อผ้าใดๆ ที่คุณนำติดตัวไปด้วยเครื่องรีดไอน้ำได้อย่างปลอดภัย เพราะจะสามารถใช้อุปกรณ์เสริมนี้เป็นถุงมือนิรภัย ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากความร้อนของไอน้ำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

    มาพร้อมกับ Stylemat: รีดได้อย่างปลอดภัยบนทุกพื้นผิวที่แบนราบ

    ลืมโต๊ะรองรีดไปได้เลย เพราะเครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ Philips 5000 นั้นมี Stylemat มาให้ เพียงนำมาวางรองเสื้อผ้าของคุณบนเตียง โซฟา โต๊ะ แขวนบนประตู หรือพื้นผิวเรียบใดๆ ที่เหมาะกับคุณเพื่อการรีด คุณก็สามารถรีดทุกสิ่งได้ตามต้องการ ในแบบของคุณ Stylemat จะทำหน้าที่เป็นพื้นผิวการรีดที่เรียบ และปกป้องเฟอร์นิเจอร์ของคุณจากความเสียหายขณะที่คุณรีด และจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องรีดไอน้ำแบบมือถือ
      ระยะเวลาทำความร้อน
      35 วินาที
      พับเก็บได้
      การเอียงหัว
      วัสดุแผ่นทำความร้อน
      โลหะ
      วิธีขจัดตะกรัน
      ไม่มี
      แท้งค์น้ำถอดออกได้
      มี
      ความจุแท็งก์น้ำ
      120 มล. & 200 มล.
      ระดับไอน้ำหลายระดับ
      2 ระดับการตั้งค่า: Eco & Max
      ใช้พลังไอน้ำรีดในแนวตั้ง
      การรีดไอน้ำแนวนอนและแนวตั้ง

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1300 วัตต์
      ปริมาณไอน้ำต่อเนื่อง/อัตราการผลิตไอน้ำ
      24 ก./นาที
      แรงดันไฟฟ้า
      220 โวลต์

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวสายไฟ
      2 ม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.72 กก.

    • ดีไซน์

      สี
      สีฟ้ามารีนบลู

    • อุปกรณ์เสริม/ความเข้ากันได้

      StyleMat
      มี
      กระเป๋า/ถุงมือ (2-in-1)
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    • *ทดสอบกับคราบแบคทีเรีย/ยีสต์: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^ทดสอบกับตัวไรสำหรับทดสอบ: Dermatophagoides farinae (ไรตัวผู้และตัวเมีย ทั้งตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อน)
    • **พิกัดกำลัง 1400W นั้นอิงกับเครื่องที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ 240V พิกัดกำลังที่แท้จริงอาจต่างกัน ขึ้นกับแรงดันไฟ

